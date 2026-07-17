Souffrance au travail : Hatier conteste devant la justice l'expertise demandée par le CSE

L'année 2025 avait été marquée, du côté du groupe Hachette et notamment de sa filiale scolaire Hatier, par un déménagement très observé et très contesté. La direction avait en effet redirigé les équipes de plusieurs entités - Hatier, Rageot/Didier Jeunesse, Kwyk - vers le siège central de Vanves, malgré des rapports d'expertise qui signalaient d'importantes conséquences sur les conditions de travail des employés.

L'opération avait notamment pour but, du côté de la gestion de Hachette Livre, de dégager rapidement quelques millions en revendant le siège historique de Hatier, situé au 8, rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris. Ce qui fut fait en août 2025, pour une somme de 38 millions €.

Quelques mois plus tard, l'inquiétude vis-à-vis des conditions de travail n'est pas retombée. En février dernier, le comité social et économique (CSE) des éditions Hatier délibère ainsi et décide du « recours à une expertise pour risque grave sur le périmètre du service de la Diffusion ». 10 jours plus tard, les éditions Hatier, représentées par la directrice générale Célia Rosentraub, assignent le CSE devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dans une procédure accélérée. L'objectif ? Annuler l'expertise sollicitée par le CSE.

D'après la direction de Hatier, le CSE « ne justifie d’aucun risque grave ni de l’insuffisance des mesures qu’elle a mises en place pour prévenir les risques psychosociaux liés aux difficultés de management signalées par certains salariés ». En face, le CSE soutient « qu’il existe un risque grave pesant sur la sécurité et la santé des salariés affectés au service de la diffusion et se caractérisant par des pratiques managériales brutales et une organisation du travail générant un important “turn-over”, des arrêts de travail et des inaptitudes ».

Une souffrance, mais un « plan d'action »

Selon le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, rendu le 17 juin dernier et accessible en fin d'article, le CSE n'a pas réussi à démontrer « que l’organisation du travail mais effectivement en péril de la santé des salariés ». Le taux d'absentéisme est certes passé de 5,44 % en 2024 à 6,45 % en 2025, mais aucun accident du travail n'a été déclaré en 2025, tandis que le nombre de démissions est en baisse sur la même période.

Le tribunal reconnaît néanmoins l'existence d'une « souffrance au travail de plusieurs salariés en raison des pratiques de leur management », signalée dans un rapport rendu par la société Pleines Ressources, en novembre 2025. Il note aussi que la direction de Hatier a mis en œuvre, le mois suivant, « un plan d’action pour remédier à ces constats ». Pour la justice, le CSE ne démontre pas en quoi les mesures de ce plan ne seraient pas suffisantes.

La résolution du CSE d'être assisté par un expert a ainsi été annulée par le tribunal, et le CSE condamné aux dépens. Sollicité, le comité indique, dans un communiqué aux salariés obtenu par ActuaLitté, que la décision « n'est pas celle que les élu·es attendaient », mais souligne que la justice « reconnaît l'existence d'une situation de “souffrance au travail de plusieurs salariés [...]” ».

Il assure que d'autres indicateurs démontrent la réalité du « turn-over » dénoncé, dans le « rapport social 2025 présenté par Syndex lors de la réunion CSE du 23 juin 2026 ». Celui-ci « met en évidence une forte augmentation du turn-over à la Diffusion : il passe de 9 % en 2023 à 24 % en 2024 et 26 % en 2025 tandis qu’à la Direction des Éditions, il passe de 9 % en 2023 à 7 % en 2024 et 6 % en 2025 », insiste le CSE.

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Concernant le plan d'action mis en place par la direction, il explique n'avoir obtenu « ni bilan précis du plan d’action, ni visibilité sur sa poursuite effective ». Le communiqué se termine sur l'évocation de « la possibilité [par le CSE] d’exercer l'ensemble des voies de recours prévues par la loi » suite à la décision du tribunal.

Contactée, la défense des éditions Hatier n'a pas donné suite.

Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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