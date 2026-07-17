Souffrance au travail : Hatier conteste devant la justice l'expertise demandée par le CSE

Au sein des éditions Hatier, contrôlées par le groupe Bolloré via Hachette Livre, quand les représentants du personnel s'inquiètent de la souffrance au travail de plusieurs salariés, la direction se tourne vers la justice. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison au groupe : le recours à une expertise, pour évaluer un « risque grave » qui pèserait sur des employés du service diffusion, était injustifié.
Le 17/07/2026 à 16:41 par Antoine Oury
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17/07/2026 à 16:41
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L'année 2025 avait été marquée, du côté du groupe Hachette et notamment de sa filiale scolaire Hatier, par un déménagement très observé et très contesté. La direction avait en effet redirigé les équipes de plusieurs entités - Hatier, Rageot/Didier Jeunesse, Kwyk - vers le siège central de Vanves, malgré des rapports d'expertise qui signalaient d'importantes conséquences sur les conditions de travail des employés.
L'opération avait notamment pour but, du côté de la gestion de Hachette Livre, de dégager rapidement quelques millions en revendant le siège historique de Hatier, situé au 8, rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris. Ce qui fut fait en août 2025, pour une somme de 38 millions €.
Quelques mois plus tard, l'inquiétude vis-à-vis des conditions de travail n'est pas retombée. En février dernier, le comité social et économique (CSE) des éditions Hatier délibère ainsi et décide du « recours à une expertise pour risque grave sur le périmètre du service de la Diffusion ». 10 jours plus tard, les éditions Hatier, représentées par la directrice générale Célia Rosentraub, assignent le CSE devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dans une procédure accélérée. L'objectif ? Annuler l'expertise sollicitée par le CSE.
D'après la direction de Hatier, le CSE « ne justifie d’aucun risque grave ni de l’insuffisance des mesures qu’elle a mises en place pour prévenir les risques psychosociaux liés aux difficultés de management signalées par certains salariés ». En face, le CSE soutient « qu’il existe un risque grave pesant sur la sécurité et la santé des salariés affectés au service de la diffusion et se caractérisant par des pratiques managériales brutales et une organisation du travail générant un important “turn-over”, des arrêts de travail et des inaptitudes ».
Selon le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, rendu le 17 juin dernier et accessible en fin d'article, le CSE n'a pas réussi à démontrer « que l’organisation du travail mais effectivement en péril de la santé des salariés ». Le taux d'absentéisme est certes passé de 5,44 % en 2024 à 6,45 % en 2025, mais aucun accident du travail n'a été déclaré en 2025, tandis que le nombre de démissions est en baisse sur la même période.
Le tribunal reconnaît néanmoins l'existence d'une « souffrance au travail de plusieurs salariés en raison des pratiques de leur management », signalée dans un rapport rendu par la société Pleines Ressources, en novembre 2025. Il note aussi que la direction de Hatier a mis en œuvre, le mois suivant, « un plan d’action pour remédier à ces constats ». Pour la justice, le CSE ne démontre pas en quoi les mesures de ce plan ne seraient pas suffisantes.
La résolution du CSE d'être assisté par un expert a ainsi été annulée par le tribunal, et le CSE condamné aux dépens. Sollicité, le comité indique, dans un communiqué aux salariés obtenu par ActuaLitté, que la décision « n'est pas celle que les élu·es attendaient », mais souligne que la justice « reconnaît l'existence d'une situation de “souffrance au travail de plusieurs salariés [...]” ».
Il assure que d'autres indicateurs démontrent la réalité du « turn-over » dénoncé, dans le « rapport social 2025 présenté par Syndex lors de la réunion CSE du 23 juin 2026 ». Celui-ci « met en évidence une forte augmentation du turn-over à la Diffusion : il passe de 9 % en 2023 à 24 % en 2024 et 26 % en 2025 tandis qu’à la Direction des Éditions, il passe de 9 % en 2023 à 7 % en 2024 et 6 % en 2025 », insiste le CSE.
À LIRE - Bolloré et l’édition scolaire : des enseignants appellent au boycott
Concernant le plan d'action mis en place par la direction, il explique n'avoir obtenu « ni bilan précis du plan d’action, ni visibilité sur sa poursuite effective ». Le communiqué se termine sur l'évocation de « la possibilité [par le CSE] d’exercer l'ensemble des voies de recours prévues par la loi » suite à la décision du tribunal.
Contactée, la défense des éditions Hatier n'a pas donné suite.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre est accessible ci-dessous.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Pour la première fois depuis la création de son suivi, le Centre national du livre a recensé en 2025 davantage de fermetures que d’ouvertures de librairies. Derrière ce solde négatif de deux établissements, France Inter et la presse locale décrivent un réseau qui cherche des appuis très concrets : conseil, café, papeterie, itinérance, accessibilité ou programmation culturelle. De Héricourt à Marseille, revue de presse d’un métier qui élargit ses usages sans quitter le livre.
13/07/2026, 16:09
Fin 2023, le groupe Albin Michel déménageait son « vaisseau amiral », la librairie située au 229, boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement de Paris, pour l'installer au 137, boulevard Raspail, dans le 6e. Derrière ce déplacement, un bras de fer avec le bailleur du local, la SAS Bellechasse, qui s'est mené jusque devant le tribunal judiciaire de Paris...
13/07/2026, 15:47
Le marché légal russe du livre numérique a atteint 23,36 milliards de roubles en 2025, en hausse de 18,5 % sur un an, selon J’son & Partners Consulting. L’élément saillant n’est pas seulement la croissance : la part de l’abonnement progresse rapidement, tandis que Yandex Books prend la tête de ce segment devant LitRes.
13/07/2026, 11:58
OverDrive prépare dans son application de lecture Libby des « contrôles de contenu » pour que les lecteurs et les bibliothécaires choisissent s’ils souhaitent voir ou non des oeuvres signalées comme faisant intervenir l’intelligence artificielle. L’annonce ne concerne pas seulement les textes, mais également les audiolivres à voix synthétique, les traductions automatiques et les images. Aucun calendrier de déploiement n’a été communiqué.
13/07/2026, 11:06
Près de trois Belges interrogés sur quatre déclarent lire au moins un ouvrage pendant leurs vacances, selon une enquête réalisée par iVOX pour Standaard Boekhandel Group. Le papier écrase les autres formats et la lecture sert volontiers à tenir le téléphone à distance, particulièrement chez les moins de 34 ans. Les résultats publics ne permettent toutefois pas d’établir que les francophones lisent davantage que les Flamands.
13/07/2026, 10:55
Placée en redressement judiciaire en juillet 2025, la librairie Passion Bande Dessinée a fermé ses portes le 8 juillet dernier, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Douai. L'activité de la librairie Passion Manga, elle, se poursuit.
13/07/2026, 09:32
Panem et circenses a pour sujet une Belgique dystopique. Il ne parle pas d’une révolution spectaculaire, mais d’un glissement lent. Un de ces moments où une société change… sans vraiment s’en rendre compte. On y suivra l’évolution dans plusieurs milieux : politiques, médias, forces de l’ordre. Mais aussi de gens ordinaires alors que le monde indubitablement, autour d’eux, change. Et de ce que la politique d’un homme, quand il est accepté et suivi, peut leur faire subir.
13/07/2026, 08:00
Après les recettes de goûters d’automne et d’hiver, la collection des Recettes du Terrier s’agrandit avec un premier tome de recettes salées ! Entièrement illustré à l’aquarelle, Tables d’Automne est un recueil de recettes familiales, généreuses, et réconfortantes.
12/07/2026, 09:00
Du statut médiéval des « oublieurs » aux préparations instantanées du XXe siècle, la pâtisserie française raconte bien davantage qu’une succession de recettes. Dans un livre abondamment illustré, la BnF explore ses propres collections pour retracer l’histoire sociale, artistique et commerciale de cet art devenu spectacle.
11/07/2026, 16:59
Ouverte au printemps dans l’East Village, Wild Sorrel Cookbooks consacre l’essentiel de ses rayonnages aux recettes, aux techniques culinaires et aux traditions gastronomiques du monde entier. À l’origine de cette adresse indépendante, Troy Chatterton, ancien responsable de Three Lives & Company, entend créer un lieu pour les cuisiniers amateurs autant que pour les lecteurs.
11/07/2026, 16:23
Quels ouvrages donnent réellement la chair de poule aux jeunes lecteurs ? Pour la troisième édition du Kowai hon taishō, le « Grand Prix des livres effrayants », 851 professionnels des bibliothèques japonaises ont départagé 78 titres. Quatre formes de peur étaient récompensées : le frisson qui s’installe, le danger qui fait retenir son souffle, le sursaut et le malaise qui refuse de disparaître.
11/07/2026, 16:10
Le réseau international PublisHer lance PublisHer Studio, un programme gratuit de huit semaines, entièrement en ligne, destiné aux femmes travaillant dans l’édition. Vingt participantes seulement seront retenues pour cette première promotion 2026, attendue du 5 octobre au 29 novembre. Au programme : économie du livre, intelligence artificielle, marchés internationaux et compétences de management.
11/07/2026, 16:04
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