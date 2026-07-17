À Avignon, Viktor Kyrylov reçoit le nouveau Prix Václav Havel

Viktor Kyrylov a été récompensé pour Maintenant je n’écris plus qu’en français / Now I Only Write in French, présenté au théâtre Le 11 • Avignon dans le cadre du Festival Off. Le jury a retenu une pièce qui confronte des relations personnelles aux effets des bouleversements politiques et sociaux. Le texte montre comment d’anciens amis peuvent devenir ennemis lorsque leurs valeurs communes sont détruites par des objectifs politiques.

Le jury international était présidé par Jan Burian, directeur général du Théâtre national de Prague. « L’œuvre allie la qualité artistique à des expériences personnelles douloureuses issues du monde contemporain [...]. Sans pathos et avec sincérité, Viktor perpétue l’héritage de Václav Havel, alliant courage civique et création théâtrale vivante », a-t-il déclaré.

Lors de la remise du prix, Viktor Kyrylov a évoqué l’influence de Václav Havel sur sa conception du théâtre. « C'est l'histoire de Vaclav Havel qui m'inspire profondément [...] notre métier peut servir à quelque chose de plus grand que nous », indiquait le dramaturge.

Une résidence au Théâtre national de Prague

Le lauréat bénéficiera d’une résidence de quatre semaines au Théâtre national de Prague et d’un séjour au Centre tchèque de Paris. Il a également reçu un vase fabriqué par la cristallerie de Bohême Moser, sur lequel est gravée la signature de Václav Havel.

Le prix a été lancé par le Centre tchèque de Paris, dirigé par Radka Ondráčková. Il a été organisé avec La Manufacture, le Théâtre national de Prague et la Fondation VIZE 97 de Dagmar et Václav Havel, sous les auspices de l’Ambassade de la République tchèque à Paris.

Les autres finalistes étaient Christiane Jatahy, Hend Jouda, Édouard Louis et Delphine Minoui. Leurs pièces figuraient dans les programmations In ou Off du Festival d’Avignon en 2026. Le jury comprenait des responsables de théâtres, de centres culturels et d’institutions consacrées aux arts de la scène.

La cérémonie était animée par Emma Smetana, actrice, chanteuse et auteure-compositrice franco-tchèque, sous la direction artistique de Pierre Urban. Elle s’est achevée par un « hommage photographique » à Václav Havel réalisé par Bohdan Holomíček et par une performance musicale d’Emma Smetana et Jordan Haj.

Šeřík, un texte retrouvé dans des archives

Présenté avant la remise du prix, Šeřík a été traduit en français par Katia Hala. La lecture était mise en scène par Frédéric Poty et interprétée par Clémence Longy, Pauline Coffre, Manon Payelleville, Ewen Crovella, Charlotte Fermand, Noémie Rimbert et Thomas Guené.

Les comédiens sont issus de la promotion 73 « Václav Havel » de l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Cette promotion fut la première de l’établissement à porter, en plus de son numéro, le nom d’un parrain. Ses membres avaient correspondu avec Václav Havel avant sa mort et lui avaient ensuite rendu hommage lors du Festival d’Avignon.

La pièce met en scène l’écrivain Vaněk, surpris dans sa résidence d’été par la visite de Šeřík, un agent de la police secrète venu de Prague. Leur échange prend la forme d’un affrontement dans lequel leurs positions changent à plusieurs reprises.

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Le manuscrit a été découvert vers 2020 par David Dušek dans les archives de son grand-père, Zdeněk Urbánek. Avec l’aide d’anciens collaborateurs de Václav Havel, 146 pages manuscrites ont été transcrites en 48 pages dactylographiées. Le document contient aussi plusieurs scènes d’ouverture de Pokoušení / Tentation, dont certains personnages apparaissent dans le dialogue entre Vaněk et Šeřík. Václav Havel mentionnait déjà Šeřík dans son journal de prison de 1977, où il développait son projet de pièces en un acte centrées sur le personnage de Vaněk.

Crédits photo : Viktor Kyrylov, lauréat du Prix Václav Havel (au milieu), avec Jan Burian, directeur du Théâtre national de Prague (à g.) et Radka Ondráčková, directrice du Centre tchèque de Paris (à dr.) - Media Connect

Par Dépêche

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