Badabouille : un imagier bilingue qui célèbre les langues, les cultures et les histoires familiales

Comment transmettre sa langue maternelle lorsque l’on vit loin de son pays d’origine ? Comment faire découvrir plusieurs langues à un enfant sans que cela devienne un apprentissage scolaire ? C’est autour de ces questions qu’est né Badabouille.

Imaginé par quatre entrepreneuses passionnées par l’ouverture culturelle et la parentalité, Badabouille est un imagier bilingue destiné aux enfants de 2 à 7 ans.

Le principe : chaque famille choisit librement la combinaison de deux langues qui lui ressemble parmi dix langues disponibles (pour l’instant) : français, anglais, espagnol, italien, allemand, portugais, néerlandais, arabe, chinois et le malagasy.

À travers plus d’une centaine de mots illustrés, organisés autour des moments du quotidien, les enfants découvrent naturellement du vocabulaire dans deux langues en même temps. L’objectif n’est pas de transformer les parents en enseignants, mais de faire des langues un élément naturel de la vie familiale, au fil des échanges, des jeux et des lectures.

Badabouille s’adresse aussi bien aux familles bilingues qu’aux parents souhaitant éveiller leurs enfants à d’autres cultures. Il répond également aux besoins des familles expatriées, multiculturelles, recomposées ou simplement curieuses de transmettre une ouverture sur le monde dès les premières années de vie.

Le projet porte une attention particulière aux langues parfois moins représentées dans l’édition jeunesse. Le malagasy, par exemple, fait partie des langues proposées, permettant à de nombreuses familles de transmettre un patrimoine linguistique rarement présent dans les livres destinés aux jeunes enfants.

Au-delà de son aspect pédagogique, Badabouille défend une conviction forte : chaque langue raconte une histoire, véhicule une culture et participe à la construction de l’identité de l’enfant. Valoriser cette diversité dès le plus jeune âge contribue à développer la curiosité, l’empathie et l’ouverture aux autres.

Le lancement de Badabouille a rencontré un accueil enthousiaste du public. Sa campagne de financement participatif a atteint puis dépassé son objectif initial grâce au soutien de nombreux contributeurs convaincus par cette vision inclusive de l’apprentissage des langues.

Une mobilisation confirmant l’intérêt grandissant des familles pour des outils éducatifs qui reflètent la diversité des parcours et des cultures.

Forte de cet élan, l’équipe de Badabouille souhaite désormais poursuivre le développement de nouveaux contenus, enrichir les langues disponibles et accompagner toujours plus d’enfants dans leur découverte du monde.

Avec Badabouille, les langues ne sont plus seulement un apprentissage : elles deviennent un lien entre les générations, les cultures et les familles.

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Par Projet Ulule

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