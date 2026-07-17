Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Troisième semaine, et le classement commence à avoir des airs de déjà-vu. Freida McFadden devant, les cahiers de vacances juste derrière — et partout autour.

Une semaine après son entrée à 88.707 exemplaires, Le Dîner, publié chez City, conserve la première place avec 42.080 ventes. Le rythme ralentit, forcément, mais l’avance reste confortable : le roman compte plus de 31.000 exemplaires d’écart avec son poursuivant.

Et ce poursuivant n’est autre que La Prof, de la même Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Le poche de J’ai lu gagne cinq places et remonte au deuxième rang, avec 11.013 ventes. L’autrice occupe donc les deux premières marches. Encore elle, oui.

Le podium est complété par Passeport, cahier de vacances, du CE1 au CE2, stable à la troisième place avec 10.187 exemplaires. À moins de 1000 ventes de La Prof, les devoirs de vacances ne sont vraiment pas loin de reprendre le pouvoir.

La suite ressemble beaucoup aux semaines précédentes. Hachette Éducation place six cahiers dans le Top 10, Nathan deux. Au total, huit des dix meilleures ventes relèvent du segment Enseignement. Les enfants sont en vacances, leurs exercices beaucoup moins.

Le Passeport du CM2 à la 6e conserve notamment la quatrième place avec 10.141 ventes. Présent depuis 41 semaines, il dépasse désormais les 307.000 exemplaires cumulés. Chez Nathan, Toutes les matières, CP vers le CE1 grimpe au septième rang, tandis que la version destinée aux futurs collégiens prend la huitième place.

Le Top de la semaine

La plus forte progression revient à Off-Campus, tome 2 : The Mistake, d’Elle Kennedy (trad. Robyn Stella Bligh), chez Hugo Poche. Le roman gagne 112 places et atteint le 82e rang, avec 2408 exemplaires vendus.

John Logan, joueur de hockey à l’avenir encore incertain, rencontre Grace, une étudiante qu’il blesse en prenant leur relation un peu trop à la légère. Il lui faudra ensuite beaucoup d’efforts — et quelques mauvaises décisions supplémentaires — pour tenter de la reconquérir.

Le Flop de la semaine

Dans l’autre sens, Dandadan, tome 23, de Yukinobu Tatsu (trad. Sylvain Chollet), connaît la plus forte chute. Le manga perd 125 places et se retrouve dans les dernières positions du Top 200, avec 1421 ventes.

Momo et ses compagnons partent à Izumo pour se débarrasser d’une malédiction liée à une mystérieuse malle. Comme souvent dans la série, le voyage se complique rapidement : ennemis, alliances forcées et nouvelle menace au programme. Le classement, lui, s’est montré encore moins clément.

Le marché retombe

Après la forte hausse de la semaine précédente, le marché revient à 4,435 millions d’exemplaires vendus, soit une baisse de 29 %. Le chiffre d’affaires recule de 27 %, à 51,531 millions €.

Les grandes surfaces spécialisées restent le premier circuit, avec 46 % des volumes. Les librairies en représentent 37 % et résistent mieux que les autres, avec une baisse limitée à 7 %. Les grandes surfaces alimentaires perdent, elles, 46 % de leurs ventes en une semaine.

Le marché redescend donc après son rebond du début juillet. Tout baisse, ou presque. Freida McFadden, elle, reste là.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

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À LIRE - Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

Par Clotilde Martin

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