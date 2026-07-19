À travers des illustrations captivantes et des analyses détaillées, le livre raconte l’évolution de SEGA, depuis la Master System et la Mega Drive/Genesis jusqu’aux paris technologiques de la Saturn et de la Dreamcast, sans oublier l’importance de l’arcade et de ses titres emblématiques.

Vous y découvrirez des œuvres cultes et des franchises qui ont défini une époque : « Sonic the Hedgehog », « Streets of Rage », « Shinobi », « Golden Axe », « Phantasy Star », « Out Run » ou « Virtua Fighter », « Daytona USA », « NiGHTS », « Jet Set Radio », « Shenmue » - autant de jalons qui racontent l’audace permanente de SEGA, son sens du rythme, son goût du défi et son génie du gameplay.

Chaque page rend hommage aux graphismes pixelisés, aux couleurs éclatantes, aux jaquettes iconiques et aux mélodies entêtantes qui ont fait battre le cœur des joueurs : de la claque 16-bit aux premières folies de la 3D, des musiques arcade aux bandes-son devenues mythiques.

Sega dans le rétro explore aussi les coulisses : stratégies, guerres de consoles, innovations, choix parfois risqués — et cette culture SEGA si particulière, faite de vitesse, de style et de liberté. Indispensable pour les passionnés de rétrogaming, les collectionneurs et tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du divertissement numérique, Sega dans le rétro est une déclaration d’amour à une marque qui a toujours refusé de jouer petit.

Journaliste spécialisé dans le jeu vidéo depuis les années 90, David Choquet a vu passer plus de pixels et de polygone qu’il ne peut en compter, de la presse magazine (PC Fun, Gen 4) au web (rédacteur-en-chef fondateur de Gamekult) en passant par les beaux-livres (1000 Game Heroes, éditions Taschen).

En charge du magazine Retro Gamer Collection et consultant en développement de jeux, David n’a toujours jamais voulu grandir et baigne constamment dans le liquide vital des jeux vidéo, sans la moindre envie d’en sortir.

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Par Projet Ulule

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