L’Utah interdit un recueil de Stephen King dans toutes ses écoles

Publié en août 1982 aux États-Unis par Viking, puis en juin 1986 en France chez Albin Michel, dans une traduction de Pierre Alien, Différentes Saisons réunit quatre romans courts : Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank, Un élève doué, Le Corps et La Méthode respiratoire. Le Corps a été porté à l’écran par Rob Reiner sous le titre Stand by Me, en 1986. Le premier récit a donné The Shawshank Redemption de Frank Darabont, sorti en 1994 et distribué en France sous le titre Les Évadés.

Les districts scolaires de Davis, Jordan, Tooele et Washington ont retiré le recueil de leurs bibliothèques au début du mois de juillet 2026. Ces quatre décisions ont entraîné son interdiction dans l’ensemble des écoles publiques de l’Utah à compter du 6 juillet. L’ouvrage était auparavant accessible aux élèves de la septième à la douzième année, soit du collège à la fin du lycée.

Le code de l’éducation de l’Utah distingue deux catégories de « matériel sensible ». Le « matériel objectivement sensible » désigne des supports comportant certaines descriptions ou représentations sexuelles que la loi qualifie, selon des critères non discrétionnaires, de pornographiques ou d’indécentes. Une seconde catégorie, dite « subjectivement sensible », repose notamment sur l’appréciation de contenus considérés comme préjudiciables aux mineurs. C’est au titre de la première que Différentes Saisons a été retiré, rapporte The Guardian.

Un seuil légal contesté devant la justice

Lorsqu’au moins trois districts scolaires classent un même ouvrage comme « matériel objectivement sensible », son retrait s’impose à toutes les écoles publiques de l’Utah. Le même mécanisme est déclenché si deux districts scolaires et au moins cinq « charter schools », établissements publics financés par l’État mais administrés de manière autonome, prennent une décision identique. Le conseil scolaire de l’État conserve toutefois la possibilité d’examiner le titre dans les 60 jours et de voter pour lever l’application du retrait général. Dans le cas de Différentes Saisons, les décisions de quatre districts ont suffi ; aucune intervention d’une charter school n’était nécessaire.

L’American Civil Liberties Union de l’Utah (ACLU), branche locale de l’organisation américaine de défense des libertés civiles, a saisi, le 6 janvier 2026, le tribunal fédéral du district de l’Utah. La plainte initiale a été déposée au nom des ayants droit de Kurt Vonnegut, des autrices Elana K. Arnold, Ellen Hopkins et Amy Reed, ainsi que de deux lycéens anonymes. Une version modifiée, enregistrée le 5 février, a également associé les ayants droit de Maya Angelou à la procédure.

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Les plaignants soutiennent que deux dispositions de la loi contreviennent aux premier et quatorzième amendements de la Constitution américaine : l’interdiction automatique de tout ouvrage répondant aux critères dits objectifs, sans appréciation de sa valeur d’ensemble, et l’extension de cette décision à toutes les écoles publiques de l’État après le franchissement du seuil légal. Dans son communiqué du 6 janvier 2026, l’ACLU accuse l’Utah de bafouer les protections garanties par le premier amendement. Le recours ne porte donc pas spécifiquement sur Différentes Saisons, retiré plusieurs mois après son dépôt.

Stephen King avait déjà réagi publiquement au retrait de ses livres dans des écoles américaines. Le 31 août 2024, il avait écrit sur X : « La Floride a banni 23 de mes livres. C’est quoi ce bordel ? » Stephana Ferrell, du Florida Freedom to Read Project, estimait que ce nombre pouvait correspondre aux ouvrages retirés dans le comté d’Escambia dans l’attente de leur réexamen.

Une vague de retraits qui touche tout le pays

Depuis juillet 2021, PEN America a recensé exactement 22.810 cas de retrait ou de restriction de livres dans les écoles publiques américaines, répartis dans 45 États et 451 districts scolaires. Pour la seule année scolaire 2024-2025, l’organisation en a compté 6870 dans 87 districts de 23 États, selon son bilan publié le 1er octobre 2025. Un même titre pouvant être concerné par plusieurs décisions locales, ces données mesurent des cas d’interdiction et non un nombre d’ouvrages uniques.

L’American Library Association a, de son côté, recensé 4235 titres uniques contestés en 2025. Son Bureau pour la liberté intellectuelle a comptabilisé 5668 retraits de livres, soit 66 % des ouvrages concernés par les contestations documentées, ainsi que 920 restrictions d’accès — déplacement dans une section réservée ou autorisation parentale obligatoire, notamment. Selon l’association, 92 % des contestations provenaient de groupes de pression, de responsables publics ou de décideurs institutionnels, contre moins de 3 % de parents agissant individuellement.

Les règles diffèrent selon les États et restent contestées devant les tribunaux comme dans les assemblées locales. En 2026, un texte de l’Idaho, le HB 819, proposait de revoir les catégories d’âge et la définition des contenus nocifs pour les mineurs, mais il a été abandonné le 23 mars. Dans le Wisconsin, deux initiatives restrictives, le AB 5 et le AB 961, n’ont pas abouti.

En Alaska, le SB 238 prévoyait au contraire de maintenir l’accès aux documents pendant leur examen et d’encadrer les demandes de retrait ; resté devant la commission judiciaire du Sénat, il n’a pas été adopté avant la fin de la session parlementaire.

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Par Ewen Berton

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