L’Utah interdit un recueil de Stephen King dans toutes ses écoles

Le conseil de l’éducation de l’Utah a ordonné, le 6 juillet 2026, le retrait de Différentes Saisons de toutes les écoles publiques de l’État. Quatre districts scolaires avaient classé le recueil de Stephen King parmi les ouvrages contenant du « matériel objectivement sensible ». La loi impose une interdiction à l’échelle de l’Utah dès que trois districts adoptent cette décision.
Le 18/07/2026 à 09:00 par Ewen Berton
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18/07/2026 à 09:00
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Publié en août 1982 aux États-Unis par Viking, puis en juin 1986 en France chez Albin Michel, dans une traduction de Pierre Alien, Différentes Saisons réunit quatre romans courts : Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank, Un élève doué, Le Corps et La Méthode respiratoire. Le Corps a été porté à l’écran par Rob Reiner sous le titre Stand by Me, en 1986. Le premier récit a donné The Shawshank Redemption de Frank Darabont, sorti en 1994 et distribué en France sous le titre Les Évadés.
Les districts scolaires de Davis, Jordan, Tooele et Washington ont retiré le recueil de leurs bibliothèques au début du mois de juillet 2026. Ces quatre décisions ont entraîné son interdiction dans l’ensemble des écoles publiques de l’Utah à compter du 6 juillet. L’ouvrage était auparavant accessible aux élèves de la septième à la douzième année, soit du collège à la fin du lycée.
Le code de l’éducation de l’Utah distingue deux catégories de « matériel sensible ». Le « matériel objectivement sensible » désigne des supports comportant certaines descriptions ou représentations sexuelles que la loi qualifie, selon des critères non discrétionnaires, de pornographiques ou d’indécentes. Une seconde catégorie, dite « subjectivement sensible », repose notamment sur l’appréciation de contenus considérés comme préjudiciables aux mineurs. C’est au titre de la première que Différentes Saisons a été retiré, rapporte The Guardian.
Lorsqu’au moins trois districts scolaires classent un même ouvrage comme « matériel objectivement sensible », son retrait s’impose à toutes les écoles publiques de l’Utah. Le même mécanisme est déclenché si deux districts scolaires et au moins cinq « charter schools », établissements publics financés par l’État mais administrés de manière autonome, prennent une décision identique. Le conseil scolaire de l’État conserve toutefois la possibilité d’examiner le titre dans les 60 jours et de voter pour lever l’application du retrait général. Dans le cas de Différentes Saisons, les décisions de quatre districts ont suffi ; aucune intervention d’une charter school n’était nécessaire.
L’American Civil Liberties Union de l’Utah (ACLU), branche locale de l’organisation américaine de défense des libertés civiles, a saisi, le 6 janvier 2026, le tribunal fédéral du district de l’Utah. La plainte initiale a été déposée au nom des ayants droit de Kurt Vonnegut, des autrices Elana K. Arnold, Ellen Hopkins et Amy Reed, ainsi que de deux lycéens anonymes. Une version modifiée, enregistrée le 5 février, a également associé les ayants droit de Maya Angelou à la procédure.
À LIRE — Trump « tellement stupide » que même Stephen King n’a « plus les mots »
Les plaignants soutiennent que deux dispositions de la loi contreviennent aux premier et quatorzième amendements de la Constitution américaine : l’interdiction automatique de tout ouvrage répondant aux critères dits objectifs, sans appréciation de sa valeur d’ensemble, et l’extension de cette décision à toutes les écoles publiques de l’État après le franchissement du seuil légal. Dans son communiqué du 6 janvier 2026, l’ACLU accuse l’Utah de bafouer les protections garanties par le premier amendement. Le recours ne porte donc pas spécifiquement sur Différentes Saisons, retiré plusieurs mois après son dépôt.
Stephen King avait déjà réagi publiquement au retrait de ses livres dans des écoles américaines. Le 31 août 2024, il avait écrit sur X : « La Floride a banni 23 de mes livres. C’est quoi ce bordel ? » Stephana Ferrell, du Florida Freedom to Read Project, estimait que ce nombre pouvait correspondre aux ouvrages retirés dans le comté d’Escambia dans l’attente de leur réexamen.
Depuis juillet 2021, PEN America a recensé exactement 22.810 cas de retrait ou de restriction de livres dans les écoles publiques américaines, répartis dans 45 États et 451 districts scolaires. Pour la seule année scolaire 2024-2025, l’organisation en a compté 6870 dans 87 districts de 23 États, selon son bilan publié le 1er octobre 2025. Un même titre pouvant être concerné par plusieurs décisions locales, ces données mesurent des cas d’interdiction et non un nombre d’ouvrages uniques.
L’American Library Association a, de son côté, recensé 4235 titres uniques contestés en 2025. Son Bureau pour la liberté intellectuelle a comptabilisé 5668 retraits de livres, soit 66 % des ouvrages concernés par les contestations documentées, ainsi que 920 restrictions d’accès — déplacement dans une section réservée ou autorisation parentale obligatoire, notamment. Selon l’association, 92 % des contestations provenaient de groupes de pression, de responsables publics ou de décideurs institutionnels, contre moins de 3 % de parents agissant individuellement.
Les règles diffèrent selon les États et restent contestées devant les tribunaux comme dans les assemblées locales. En 2026, un texte de l’Idaho, le HB 819, proposait de revoir les catégories d’âge et la définition des contenus nocifs pour les mineurs, mais il a été abandonné le 23 mars. Dans le Wisconsin, deux initiatives restrictives, le AB 5 et le AB 961, n’ont pas abouti.
En Alaska, le SB 238 prévoyait au contraire de maintenir l’accès aux documents pendant leur examen et d’encadrer les demandes de retrait ; resté devant la commission judiciaire du Sénat, il n’a pas été adopté avant la fin de la session parlementaire.
DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Paru le 03/11/2004
732 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
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À l'occasion du 14 juillet, fête nationale, plusieurs décrets présidentiels nomment ou promeuvent des personnalités dans les ordres de la Légion d'honneur et du Mérite. Pour le premier, le président de la République a honoré un certain nombre d'éditeurs et d'éditrices, au sein de différentes maisons.
15/07/2026, 10:21
À Saint-Jean-de-Maurienne, Le Parvis a ouvert le 12 juin dans l’ancien atelier des skis Chaix-Vanoni. Cécile Masson et Guillaume Chaix ont consacré deux années à transformer ce morceau de mémoire artisanale en librairie-café, avec l’ambition d’y accueillir rencontres, musique et spectacle vivant. L’adresse arrive sur un territoire de 15.000 habitants où une autre librairie indépendante vient, presque simultanément, de doubler sa surface.
14/07/2026, 15:47
La Société des Grands Magasins (SGM), connue pour pour le rachat de la marque BHV en 2023, serait intéressée par les reprises de deux « corners » du groupe Nosoli, soit les librairies Le Furet du Nord à Reims et Decitre à Grenoble. Ces deux points de vente sont installés dans des enseignes BHV.
13/07/2026, 16:23
Pour la première fois depuis la création de son suivi, le Centre national du livre a recensé en 2025 davantage de fermetures que d’ouvertures de librairies. Derrière ce solde négatif de deux établissements, France Inter et la presse locale décrivent un réseau qui cherche des appuis très concrets : conseil, café, papeterie, itinérance, accessibilité ou programmation culturelle. De Héricourt à Marseille, revue de presse d’un métier qui élargit ses usages sans quitter le livre.
13/07/2026, 16:09
Fin 2023, le groupe Albin Michel déménageait son « vaisseau amiral », la librairie située au 229, boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement de Paris, pour l'installer au 137, boulevard Raspail, dans le 6e. Derrière ce déplacement, un bras de fer avec le bailleur du local, la SAS Bellechasse, qui s'est mené jusque devant le tribunal judiciaire de Paris...
13/07/2026, 15:47
OverDrive prépare dans son application de lecture Libby des « contrôles de contenu » pour que les lecteurs et les bibliothécaires choisissent s’ils souhaitent voir ou non des oeuvres signalées comme faisant intervenir l’intelligence artificielle. L’annonce ne concerne pas seulement les textes, mais également les audiolivres à voix synthétique, les traductions automatiques et les images. Aucun calendrier de déploiement n’a été communiqué.
13/07/2026, 11:06
Près de trois Belges interrogés sur quatre déclarent lire au moins un ouvrage pendant leurs vacances, selon une enquête réalisée par iVOX pour Standaard Boekhandel Group. Le papier écrase les autres formats et la lecture sert volontiers à tenir le téléphone à distance, particulièrement chez les moins de 34 ans. Les résultats publics ne permettent toutefois pas d’établir que les francophones lisent davantage que les Flamands.
13/07/2026, 10:55
Placée en redressement judiciaire en juillet 2025, la librairie Passion Bande Dessinée a fermé ses portes le 8 juillet dernier, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Douai. L'activité de la librairie Passion Manga, elle, se poursuit.
13/07/2026, 09:32
Panem et circenses a pour sujet une Belgique dystopique. Il ne parle pas d’une révolution spectaculaire, mais d’un glissement lent. Un de ces moments où une société change… sans vraiment s’en rendre compte. On y suivra l’évolution dans plusieurs milieux : politiques, médias, forces de l’ordre. Mais aussi de gens ordinaires alors que le monde indubitablement, autour d’eux, change. Et de ce que la politique d’un homme, quand il est accepté et suivi, peut leur faire subir.
13/07/2026, 08:00
Après les recettes de goûters d’automne et d’hiver, la collection des Recettes du Terrier s’agrandit avec un premier tome de recettes salées ! Entièrement illustré à l’aquarelle, Tables d’Automne est un recueil de recettes familiales, généreuses, et réconfortantes.
12/07/2026, 09:00
Du statut médiéval des « oublieurs » aux préparations instantanées du XXe siècle, la pâtisserie française raconte bien davantage qu’une succession de recettes. Dans un livre abondamment illustré, la BnF explore ses propres collections pour retracer l’histoire sociale, artistique et commerciale de cet art devenu spectacle.
11/07/2026, 16:59
Ouverte au printemps dans l’East Village, Wild Sorrel Cookbooks consacre l’essentiel de ses rayonnages aux recettes, aux techniques culinaires et aux traditions gastronomiques du monde entier. À l’origine de cette adresse indépendante, Troy Chatterton, ancien responsable de Three Lives & Company, entend créer un lieu pour les cuisiniers amateurs autant que pour les lecteurs.
11/07/2026, 16:23
Je m’appelle Charlotte, je suis la maman d’Arthur 8 ans et Faustine 4 ans. Faustine est née avec une paralysie cérébrale liée à un AVC in utero qui a été diagnostiqué à ses 7 mois. Malgré la difficulté à encaisser cette nouvelle, j’ai tout de suite souhaité m’impliquer en faveur de la paralysie cérébrale. C’est pourquoi j’ai écrit un livre jeunesse afin de permettre aux enfants et enseignants de mieux comprendre la paralysie cérébrale et le fonctionnement de Faustine.
11/07/2026, 09:00
Une « journée de mobilisation citoyenne » : ainsi l'illustratrice lyonnaise Céline dessine n'importe quoi présente-t-elle son initiative, « La Bamboche des libraires ». Elle invite tout simplement les lecteurs et lectrices à se rendre en librairie, partout en France, évoquant « un geste collectif, festif et à la portée de tous ».
10/07/2026, 16:45
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