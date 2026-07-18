Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, la nouvelle romance alien de Lotte Sardane

Lotte Sardane est l’autrice de la saga dans le monde des yakuzas Le Clan Ōkami, publiée chez Black Ink. Son premier roman, Le Dernier Guerrier, était une romance SF. Pour la parution de son nouveau roman, Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, elle a choisi de lancer une campagne Ulule afin de proposer une édition collector exclusive, accompagnée d’objets imaginés pour prolonger l’expérience de lecture.

Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, l’autrice continue d’explorer l’univers développé dans Le Dernier Guerrier mêlant science-fiction, romance et action. Ce nouveau roman entièrement original entraîne les lecteurs dans une aventure où une traque impitoyable, des alliances fragiles et une attirance irrépressible viennent bouleverser le destin de ses protagonistes.

Le résumé est le suivant :

« Lassée des hommes rasoirs et machos ? Rejoignez le programme d’union inter-espèces ! » Kristie pensait escorter un groupe de volontaires au mariage alien. Pas devenir l’une d’entre elles !

Après le crash de leur navette, l’ex-soldate se retrouve plongée au cœur de la Chasse Sauvage, une tradition ældienne où les plus puissants guerriers revendiquent leurs futures compagnes.Désignée malgré elle, elle n’a qu’une seule chance d’échapper à ceux qui veulent la posséder : conclure une alliance avec Varhun, un chasseur solitaire aussi dangereux que terriblement attirant.

Dans la jungle de Vorak, où survivre est déjà un exploit, les instincts sont rois, les rivalités mortelles… et chaque battement de cœur pourrait bien la livrer à celui qu’elle refuse de désirer. »

Ce roman indépendant s’adresse aussi bien aux amateurs de romance alien qu’aux passionnés d’aventures spicy, et peut se découvrir sans avoir lu les autres romans dans cet univers.

La campagne Ulule permet de découvrir une édition collector de ce roman inédit, pensée comme un véritable objet de collection, ainsi que plusieurs contreparties exclusives. Selon les packs choisis, les lecteurs pourront notamment retrouver des illustrations, des marque-pages, des objets inspirés de l’univers de la saga et d’autres surprises conçues spécialement pour cette campagne.

Lancée récemment, la campagne a rencontré un accueil enthousiaste : elle a atteint 100 % de son objectif en seulement une semaine, confirmant l’intérêt des lecteurs pour cet univers et leur envie de soutenir cette nouvelle publication.

La collecte se poursuit désormais avec un nouvel objectif : débloquer les différents paliers afin d’enrichir encore davantage cette édition exclusive et d’offrir toujours plus de contenus et de bonus aux contributeurs.

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Par Projet Ulule

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