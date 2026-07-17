Au Japon, 90 bibliothèques font tenir la mer et les océans dans 600 livres

On connaissait les cartes marines, les atlas nautiques et les bouteilles confiées aux courants. Le Japon tente désormais une autre manière de parcourir le large : demander aux bibliothécaires quels livres leur racontent l’océan. Le résultat, annoncé le 24 juin par l’association 3710Lab, prendra la forme d’une exposition numérique permanente intitulée Toshokan to deau umi no hon — littéralement, « À la rencontre des livres de la mer en bibliothèque ».

Sa mise en ligne interviendra le 20 juillet, Jour de la mer dans l’archipel. Environ 600 références ont été proposées par plus de 90 établissements, répartis de Hokkaidō à Okinawa. De quoi faire tanguer une table de nouveautés.

La manifestation sera accueillie par MOON, acronyme de Museum of Ocean Nexus. Contrairement à ce que pourrait laisser croire l’annonce estivale, la plateforme existe déjà : ouverte en mars 2026, elle rassemble documents, créations, témoignages et recherches consacrés aux relations entre les sociétés humaines et les espaces maritimes. C’est donc cette nouvelle présentation bibliographique, et non le musée lui-même, qui ouvrira ses portes numériques le 20 juillet.

Un océan, quatre rayons

Le projet est porté par 3710Lab, association créée en 2015 autour de l’éducation au monde marin, avec la Japan Library Association et le soutien financier de la Nippon Foundation. L’appel adressé aux professionnels leur demandait de retenir au moins deux titres dans chacune des quatre catégories proposées, pour un total d’une dizaine de recommandations par bibliothèque. Chaque choix devait être accompagné d’un commentaire d’environ 200 caractères.

Les quatre portes d’entrée ont été suffisamment écartées pour éviter que le large ne se résume à quelques dauphins avenants, trois récifs coralliens et une leçon sur les déchets plastiques. Une première section rassemble les livres destinés aux enfants ; une deuxième, les fictions ; une troisième, les publications documentaires ; la dernière accueille les textes liés au territoire de chaque institution.

La pêche, les métiers, l’histoire, les déplacements, les traditions côtières et les mémoires locales rejoignent ainsi les sciences naturelles. Albums, romans, récits photographiques ou documents régionaux : l’inventaire entend observer la relation entre les humains et l’élément marin plutôt que dresser un simple catalogue de sa faune.

Chaque notice doit reprendre les explications du professionnel à l’origine de la recommandation. Le lecteur saura donc non seulement quel titre a été retenu, mais aussi pourquoi et quelle représentation du large celui-ci fait apparaître. Un même volume peut rapprocher plusieurs régions ; d’autres propositions ne prennent tout leur sens qu’au regard d’une ville, d’une île ou d’une activité locale.

Une algue, deux naufragés et beaucoup de baleines

Les premiers exemples publiés donnent la mesure de l’écart entre les rayons. La bibliothèque municipale de Taneichi, dans le bourg de Hirono, a choisi Wakame : oyoi de sodatte dondon fueru umi no shokubutsu, un album d’Aoki Yūwa et Fumiko Hatanaka consacré à la croissance et au cycle de vie de cette algue familière des tables japonaises.

La bibliothèque centrale de Kawagoe a, de son côté, retenu Girl. Boy. Sea, roman de Chris Vick publié au Japon sous le titre Shōjo to shōnen to umi no monogatari. Le récit suit deux adolescents dont la rencontre et la survie se jouent au milieu de l’Atlantique. La présence de cette fiction d’aventures aux côtés de livres scientifiques ou régionaux illustre l’amplitude recherchée : ici, le large n’est pas seulement étudié, il menace, sépare et fait récit.

Un album domine cependant ce petit scrutin sans urne ni campagne : Kujira ga shindara, titre que l’on peut traduire littéralement par « Quand une baleine meurt ». Écrit par Eri Eguchi, illustré par Shunichi Kawasaki et supervisé par le biologiste marin Yoshihiro Fujiwara, il a été cité par douze établissements, soit le plus grand nombre de recommandations communes annoncé par 3710Lab.

Il suit la lente transformation du cadavre d’un cétacé tombé dans les profondeurs. Dans un milieu pauvre en nourriture, celui-ci alimente successivement requins, congres, crabes, isopodes et organismes capables de consommer ses os. Cette communauté particulière, appelée « écosystème de chute de baleine » ou whale fall, peut subsister durant plusieurs décennies. La fin d’un animal devient ainsi le commencement de dizaines d’autres existences.

À chacun son horizon

Le reste du corpus devrait précisément résister au classement général. « La mer ne paraît pas identique à tout le monde. », rappelle Kodai Taguchi, président de 3710Lab et enseignant au Centre d’éducation à l’océan de l’Université de Tokyo. « Pour certains, elle est un lieu de travail ; pour d’autres, le souvenir d’un voyage, ou encore la source d’histoires et d’imaginaire. »

Les quelque 600 références doivent rendre visibles ces perceptions différentes, accompagnées des mots de celles et ceux qui les ont retenues. Des échanges ont déjà réuni plusieurs professionnels autour des œuvres susceptibles de modifier leur regard sur l’océan et de la définition même d’un « livre qui relie la mer ». Les points de vue recueillis seront progressivement publiés sur MOON.

Crédits photo : KonradJanik CC 0

Par Cécile Mazin

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