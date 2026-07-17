Au Japon, 90 bibliothèques font tenir la mer et les océans dans 600 livres

Au Japon, la mer tiendra bientôt dans quelque 600 volumes — ce qui reste plus commode à ranger que le Pacifique. À partir du 20 juillet 2026, une exposition permanente du musée numérique MOON réunira les choix de plus de 90 bibliothèques, de Hokkaidō à Okinawa. Albums, romans, documentaires et publications régionales composeront moins une bibliographie définitive qu’une carte de l’archipel tracée par ses bibliothécaires.
Le 17/07/2026 à 11:25 par Cécile Mazin
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17/07/2026 à 11:25
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On connaissait les cartes marines, les atlas nautiques et les bouteilles confiées aux courants. Le Japon tente désormais une autre manière de parcourir le large : demander aux bibliothécaires quels livres leur racontent l’océan. Le résultat, annoncé le 24 juin par l’association 3710Lab, prendra la forme d’une exposition numérique permanente intitulée Toshokan to deau umi no hon — littéralement, « À la rencontre des livres de la mer en bibliothèque ».
Sa mise en ligne interviendra le 20 juillet, Jour de la mer dans l’archipel. Environ 600 références ont été proposées par plus de 90 établissements, répartis de Hokkaidō à Okinawa. De quoi faire tanguer une table de nouveautés.
La manifestation sera accueillie par MOON, acronyme de Museum of Ocean Nexus. Contrairement à ce que pourrait laisser croire l’annonce estivale, la plateforme existe déjà : ouverte en mars 2026, elle rassemble documents, créations, témoignages et recherches consacrés aux relations entre les sociétés humaines et les espaces maritimes. C’est donc cette nouvelle présentation bibliographique, et non le musée lui-même, qui ouvrira ses portes numériques le 20 juillet.
Le projet est porté par 3710Lab, association créée en 2015 autour de l’éducation au monde marin, avec la Japan Library Association et le soutien financier de la Nippon Foundation. L’appel adressé aux professionnels leur demandait de retenir au moins deux titres dans chacune des quatre catégories proposées, pour un total d’une dizaine de recommandations par bibliothèque. Chaque choix devait être accompagné d’un commentaire d’environ 200 caractères.
Les quatre portes d’entrée ont été suffisamment écartées pour éviter que le large ne se résume à quelques dauphins avenants, trois récifs coralliens et une leçon sur les déchets plastiques. Une première section rassemble les livres destinés aux enfants ; une deuxième, les fictions ; une troisième, les publications documentaires ; la dernière accueille les textes liés au territoire de chaque institution.
La pêche, les métiers, l’histoire, les déplacements, les traditions côtières et les mémoires locales rejoignent ainsi les sciences naturelles. Albums, romans, récits photographiques ou documents régionaux : l’inventaire entend observer la relation entre les humains et l’élément marin plutôt que dresser un simple catalogue de sa faune.
Chaque notice doit reprendre les explications du professionnel à l’origine de la recommandation. Le lecteur saura donc non seulement quel titre a été retenu, mais aussi pourquoi et quelle représentation du large celui-ci fait apparaître. Un même volume peut rapprocher plusieurs régions ; d’autres propositions ne prennent tout leur sens qu’au regard d’une ville, d’une île ou d’une activité locale.
Les premiers exemples publiés donnent la mesure de l’écart entre les rayons. La bibliothèque municipale de Taneichi, dans le bourg de Hirono, a choisi Wakame : oyoi de sodatte dondon fueru umi no shokubutsu, un album d’Aoki Yūwa et Fumiko Hatanaka consacré à la croissance et au cycle de vie de cette algue familière des tables japonaises.
La bibliothèque centrale de Kawagoe a, de son côté, retenu Girl. Boy. Sea, roman de Chris Vick publié au Japon sous le titre Shōjo to shōnen to umi no monogatari. Le récit suit deux adolescents dont la rencontre et la survie se jouent au milieu de l’Atlantique. La présence de cette fiction d’aventures aux côtés de livres scientifiques ou régionaux illustre l’amplitude recherchée : ici, le large n’est pas seulement étudié, il menace, sépare et fait récit.
Un album domine cependant ce petit scrutin sans urne ni campagne : Kujira ga shindara, titre que l’on peut traduire littéralement par « Quand une baleine meurt ». Écrit par Eri Eguchi, illustré par Shunichi Kawasaki et supervisé par le biologiste marin Yoshihiro Fujiwara, il a été cité par douze établissements, soit le plus grand nombre de recommandations communes annoncé par 3710Lab.
Il suit la lente transformation du cadavre d’un cétacé tombé dans les profondeurs. Dans un milieu pauvre en nourriture, celui-ci alimente successivement requins, congres, crabes, isopodes et organismes capables de consommer ses os. Cette communauté particulière, appelée « écosystème de chute de baleine » ou whale fall, peut subsister durant plusieurs décennies. La fin d’un animal devient ainsi le commencement de dizaines d’autres existences.
Le reste du corpus devrait précisément résister au classement général. « La mer ne paraît pas identique à tout le monde. », rappelle Kodai Taguchi, président de 3710Lab et enseignant au Centre d’éducation à l’océan de l’Université de Tokyo. « Pour certains, elle est un lieu de travail ; pour d’autres, le souvenir d’un voyage, ou encore la source d’histoires et d’imaginaire. »
Les quelque 600 références doivent rendre visibles ces perceptions différentes, accompagnées des mots de celles et ceux qui les ont retenues. Des échanges ont déjà réuni plusieurs professionnels autour des œuvres susceptibles de modifier leur regard sur l’océan et de la définition même d’un « livre qui relie la mer ». Les points de vue recueillis seront progressivement publiés sur MOON.
Crédits photo : KonradJanik CC 0
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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Placée en redressement judiciaire en juillet 2025, la librairie Passion Bande Dessinée a fermé ses portes le 8 juillet dernier, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Douai. L'activité de la librairie Passion Manga, elle, se poursuit.
13/07/2026, 09:32
Panem et circenses a pour sujet une Belgique dystopique. Il ne parle pas d’une révolution spectaculaire, mais d’un glissement lent. Un de ces moments où une société change… sans vraiment s’en rendre compte. On y suivra l’évolution dans plusieurs milieux : politiques, médias, forces de l’ordre. Mais aussi de gens ordinaires alors que le monde indubitablement, autour d’eux, change. Et de ce que la politique d’un homme, quand il est accepté et suivi, peut leur faire subir.
13/07/2026, 08:00
Après les recettes de goûters d’automne et d’hiver, la collection des Recettes du Terrier s’agrandit avec un premier tome de recettes salées ! Entièrement illustré à l’aquarelle, Tables d’Automne est un recueil de recettes familiales, généreuses, et réconfortantes.
12/07/2026, 09:00
Du statut médiéval des « oublieurs » aux préparations instantanées du XXe siècle, la pâtisserie française raconte bien davantage qu’une succession de recettes. Dans un livre abondamment illustré, la BnF explore ses propres collections pour retracer l’histoire sociale, artistique et commerciale de cet art devenu spectacle.
11/07/2026, 16:59
Ouverte au printemps dans l’East Village, Wild Sorrel Cookbooks consacre l’essentiel de ses rayonnages aux recettes, aux techniques culinaires et aux traditions gastronomiques du monde entier. À l’origine de cette adresse indépendante, Troy Chatterton, ancien responsable de Three Lives & Company, entend créer un lieu pour les cuisiniers amateurs autant que pour les lecteurs.
11/07/2026, 16:23
Quels ouvrages donnent réellement la chair de poule aux jeunes lecteurs ? Pour la troisième édition du Kowai hon taishō, le « Grand Prix des livres effrayants », 851 professionnels des bibliothèques japonaises ont départagé 78 titres. Quatre formes de peur étaient récompensées : le frisson qui s’installe, le danger qui fait retenir son souffle, le sursaut et le malaise qui refuse de disparaître.
11/07/2026, 16:10
Le réseau international PublisHer lance PublisHer Studio, un programme gratuit de huit semaines, entièrement en ligne, destiné aux femmes travaillant dans l’édition. Vingt participantes seulement seront retenues pour cette première promotion 2026, attendue du 5 octobre au 29 novembre. Au programme : économie du livre, intelligence artificielle, marchés internationaux et compétences de management.
11/07/2026, 16:04
Je m’appelle Charlotte, je suis la maman d’Arthur 8 ans et Faustine 4 ans. Faustine est née avec une paralysie cérébrale liée à un AVC in utero qui a été diagnostiqué à ses 7 mois. Malgré la difficulté à encaisser cette nouvelle, j’ai tout de suite souhaité m’impliquer en faveur de la paralysie cérébrale. C’est pourquoi j’ai écrit un livre jeunesse afin de permettre aux enfants et enseignants de mieux comprendre la paralysie cérébrale et le fonctionnement de Faustine.
11/07/2026, 09:00
Chaekbang Oneul, librairie indépendante fondée par l’écrivaine sud-coréenne Han Kang, a fermé le 7 juillet 2026 dans le quartier de Seochon, à Séoul. La vente de l’immeuble a contraint les locataires à partir. Faute d’avoir trouvé un autre local dans les délais, l’établissement suspend son activité pour une durée indéterminée.
10/07/2026, 17:08
Une « journée de mobilisation citoyenne » : ainsi l'illustratrice lyonnaise Céline dessine n'importe quoi présente-t-elle son initiative, « La Bamboche des libraires ». Elle invite tout simplement les lecteurs et lectrices à se rendre en librairie, partout en France, évoquant « un geste collectif, festif et à la portée de tous ».
10/07/2026, 16:45
Après 53 ans d’activité, la librairie Dinali cessera son activité à Strasbourg pendant l’été 2026. Le point de vente du passage de la Mésange fermera le 31 juillet, avant celui du 102, Grand’Rue, le 31 août. Les gérants Jennifer et Thierry Goepp ont pris cette décision après trois exercices déficitaires, dans un contexte de hausse des charges et de baisse des ventes de livres. Aucun repreneur n’a été trouvé pour les deux magasins.
10/07/2026, 13:55
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté, lors du Conseil des ministres de ce jeudi 9 juillet, un projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Conçu en réponse à « une recrudescence sans précédent des actes de haine », notamment en ligne, le texte renforcerait la répression des écrits haineux et plus particulièrement les propos révisionnistes et négationnistes, qui échappent aujourd'hui aux sanctions jusqu’alors prévues par la loi du 29 juillet 1881.
10/07/2026, 13:07
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