Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry : une postulation vers le diable

Espace déclive ; temps qui déraille ; monde en fragmentation spontanée : tout résonne de la chute du consul, du chaos qu’il vise, effarant – à commencer par la forme du récit, fait de sautes et d’éclipses, d’angles morts, d’hallucinations comme autant d’états de conscience embrumés par l’alcool, par l’éther du mezcal sur fond d’orage chtonien où succombe la grâce, où s’abîme le salut dans un hurlement infernal, blakien.

Rarement la pulsion de mort aura été aussi suivie que dans ce roman frénétique, exotique, luxuriant, au style en transe, débordant. Un ravin s’ouvre dès le début, vertigineux, comme une prière inversée qui borde l’ensemble de l’œuvre, signe du Mal. Le consul ne l’oublie jamais, attiré par lui davantage que par celle qu’il aime, revenue le sauver, Yvonne, actrice sublime.

Dans le fond, c’est une histoire d’apparitions, de disparitions qu’Au-dessous du volcan raconte, à l’image du cinéma, dont la présence obsédante distille sa fantasmagorie. Notre vie est visions, projections conscientes, subconscientes – et plus que toutes celle du consul, visionnaire, double de l’auteur radical. Faust est là, Méphistophélès, Marguerite même, à travers Yvonne, sa fin déchirante, et le désir de saisir le monde dans un flash, un éclair absolu, baudelairien.

« Mais qu’importe l’éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l’infini de la jouissance ? », conclut le poète dans « Le Mauvais Vitrier », dont le personnage central ne peut s’empêcher de causer sa perte, fulgurante. Geoffrey Firmin, le consul, en une journée de 500 pages syncopée de verres bus comme des flammes, lui fait écho pieusement, pour le pire.

Par Galien Sarde

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