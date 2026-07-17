Parle-moi de chez nous : les racines prennent l’avion

« A posteriori, Ruth dira qu’elle a su dès que le téléphone a sonné, avant même d’avoir décroché. Elle dira que ce vacarme avait quelque chose de funeste. Personne n’appelle plus sur le fixe. » Trois phrases, et le malheur est déjà dans la pièce. À Palisades, Ruth apprend que sa fille Daisy, installée à San Juan, a été renversée à l’approche d’une tempête.

La jeune femme lutte pour vivre ; sa mère prend l’avion, puis la parole. Pour la rappeler à elle, il faudra tout raconter : Rafaela, la grand-mère née à Porto Rico ; Ruth, l’enfant déplacée à Saint-Louis ; Daisy, revenue sur l’île chercher ce que les deux autres avaient enfoui.

Cummins ouvre cette saga comme une demeure longtemps close : une chambre, une date, une odeur à la fois. De 1953 à 2023, la narration bondit avec adresse et change l’accident en chambre d’écho. Mariages, exil, veuvage, filiation dissimulée, test ADN : les révélations s’emboîtent avec une efficacité redoutable. Le dispositif est voyant — un coma pour délier toutes les langues — mais la conteuse sait où poser ses clés.

Porto Rico, bagage cabine refusé

Le livre touche le plus juste lorsqu’il laisse le déracinement passer par le corps. À six ans, fraîchement arrivée dans le Missouri, Ruth regarde dehors : « Le soleil était simplement différent ici. À un angle, une distance différents. » Tout l’exil tient dans ce ciel mal réglé. La traduction de Christine Auché préserve une écriture ample et sensorielle : l’océan, la pluie, les arbres et la lumière parlent à la place de ceux qui se taisent.

Autre réussite : personne n’est condamné à jouer le porte-drapeau d’une identité. Rafaela peut être fière, blessée, drôle, cassante ; sa fille a pris l’assimilation pour une bouée ; sa petite-fille idéalise l’héritage qu’elle prétend reconquérir. Quand elles se heurtent, les étiquettes volent : « Tu sais, parler espagnol ne te rendra pas portoricaine, continuait Maman, qui sortait l’artillerie lourde. C’est un peu plus compliqué que d’écouter Bad Bunny et de manger du mofongo. » La pique fait sourire avant de piquer vraiment. Qui peut dire « chez nous » ? Celle qui est partie, celle qui est restée ou celle qui revient ?

Le deuil passe à table

Cummins saisit également la façon dont on retouche une existence pour la rendre montrable. Après la mort de son mari, Ruth compose sur les réseaux une beauté domestique ourlée d’absences : « Pour Ruth, La cuisine de la veuve devint une sorte de méditation sur Instagram, une rumination au sujet de l’absence, un moyen de documenter la nature mouvante de leur chagrin, sa façon de changer, de s’amplifier et de se contracter pour laisser place à de nouvelles aventures, mais de ne jamais, jamais disparaître. Elle n’avait pas imaginé qu’un projet aussi intime et personnel puisse trouver un public, signifier quelque chose pour autrui. » L’intuition est fine : une image peut apprivoiser le deuil, jamais le congédier. Les souvenirs procèdent de même, cadrant le passé pour continuer à vivre avec lui.

À force de vouloir ne rien perdre, toutefois, l’autrice garde parfois tout. Sur plus de cinq cents pages, les sauts temporels fatiguent, des seconds rôles s’effacent et certains motifs — langue, foyer, arbres — reviennent après avoir porté leurs fruits. Plus gênant, le sous-texte remonte parfois à la surface avec ses gros sabots. « Ethnicité. Inclusion. Identité. Race. Complicité. Ruth va affronter son inconfort, et apprendre. » Ici, les mots d’ordre remplacent soudain les êtres. Le dénouement, très réparateur, rangera lui aussi presque chaque douleur dans la bonne case. Le plaisir demeure ; la surprise, un peu moins.

Le banian n’oublie personne

Reste un vrai souffle, et des femmes auxquelles leurs contradictions donnent du relief. Désir, honte et tendresse circulent entre elles ; l’humour empêche le drame de poser trop longtemps pour la photo. Au chevet de Daisy, transmettre n’est enfin plus commenter, mais appeler : « Oui, Maman, pense Daisy. C’est comme ça que je vais retrouver mon chemin. Tu es mon phare. Parle-moi de chez nous. » Le titre cesse d’être une promesse de couverture : il devient une voix dans le noir.

Le banian offre au livre son image la plus féconde, avec ses branches qui redescendent en terre avant de repartir vers le ciel : « Cet arbre est son propre amoureux inconditionnel, sa propre famille, sa propre histoire. Il s’apporte à lui-même tout ce dont il a besoin. »

La métaphore est appuyée, certes, mais elle bat au rythme du récit. Malgré ses longueurs, son symbolisme insistant et quelques émotions soigneusement bordées, Parle-moi de chez nous emporte par sa chaleur et son art de tresser l’intime au territoire.

La maison, suggère Cummins, n’est pas forcément l’endroit d’où l’on vient. C’est celui où quelqu’un sait encore quel récit nous transmettre — et dans quelle langue nous réveiller.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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