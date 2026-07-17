Les notes secrètes de Bruce Lee retrouvées dans un manuel de kung-fu

Aux enchères, la marge n’est généralement qu’une affaire de prix. Ici, elle constitue le sujet. Dans la fiche du lot 265, Forum Auctions décrit un ouvrage de kung-fu abondamment annoté de la main de Bruce Lee, vers 1960. Pas de combinaison jaune, de nunchaku ni d’accessoire de tournage : quelques pages méthodiquement travaillées, et tout un geste en train de se penser.

Le catalogue fait état d’une estampille portant l’adresse de Lee à Seattle sur la page de garde. L’exemplaire a vécu : salissures superficielles, petites entailles dans certaines marges, taches et plis sur la couverture, dos réparé, plat inférieur manquant.

L’intérieur, assure toutefois la maison londonienne, demeure propre et lumineux. Un in-octavo modeste, donc, dont la valeur supposée ne tient ni à la reliure ni à la fraîcheur bibliophilique. Tout se joue dans ce que son lecteur y a ajouté.

Bruce lit, donc Bruce frappe

Parmi les indications manuscrites reproduites par Forum Auctions, l’une décompose une séquence en quelques commandements : « Blocage de la main droite ; la gauche passe au-dessus de la droite, tandis que la droite se retire immédiatement ; puis frapper […]. » Une variante prévoit ensuite un revers du poing. Dans notre traduction comme dans le texte anglais, la phrase conserve la sécheresse d’un mode d’emploi. Un membre bloque, l’autre traverse, le premier revient : l’écriture accompagne le corps, presque image par image.

Les flèches, figures et graphiques signalés dans la notice complètent ce travail de démontage. Le livre n’est plus seulement lu : il est mis à l’épreuve, corrigé par le mouvement, transformé en atelier. La future vedette de cinéma n’y prend pas encore la pose. Elle observe, isole et réorganise.

Précision indispensable : l’attribution des annotations est formulée par Forum Auctions. Le volume est accompagné d’un certificat d’authenticité de Takauki « Taky » Kimura, ami de Bruce Lee et assistant instructeur. Dans les éléments rendus publics autour du lot, la maison ne présente pas d’expertise graphologique distincte. La chaîne de provenance repose donc, publiquement, sur ce certificat et sur l’attribution proposée par le vendeur.

Seattle avant Hollywood

La datation replace l’ouvrage au commencement de la période américaine de Lee. Sa biographie officielle rappelle qu’il quitte Hong Kong en 1959, à 18 ans, puis s’établit à Seattle. Il y enseigne le gung-fu avant d’ouvrir, en 1963, son premier Jun Fan Gung Fu Institute. Hollywood attendra : Le Frelon vert ne vient qu’en 1966, et le nom « Jeet Kune Do » apparaît par écrit l’année suivante.

Ce calendrier donne sa portée au fascicule. Autour de 1960, Bruce Lee n’est pas encore la vedette de Big Boss, de La Fureur de vaincre ou d’Opération Dragon. Il travaille à sa propre compréhension des techniques martiales. Le site officiel consacré à sa philosophie le décrit d’ailleurs comme un diariste assidu, accumulant les notes sur ses idées et son expression martiale. Ce goût de l’écriture n’est donc pas un détail biographique ajouté après coup : il appartient à sa méthode.

Kimura n’est pas davantage un nom opportunément apposé au bas d’un certificat. Il fut le premier assistant instructeur de Lee dans son école de Seattle, son témoin de mariage et, après sa mort en 1973, l’un des porteurs de son cercueil. À son décès, en 2021, Shannon Lee rappelait encore dans le journal nippo-américain Rafu Shimpo qu’il avait enseigné gratuitement le Jun Fan Gung Fu et le Jeet Kune Do. Le manuel relie ainsi deux histoires : celle d’une recherche technique et celle d’une transmission.

Une estimation qui ne fait pas adjudication

L’objet n’était pas inconnu du marché. En août 2015, Paul Fraser Collectibles annonçait déjà sa présentation chez Dreweatts & Bloomsbury, avec une estimation de 50.000 à 55.000 £. Le même article indiquait que Bruce Lee l’avait donné à Taky Kimura et reproduisait, dans une formulation légèrement différente, la consigne technique aujourd’hui citée par Forum Auctions. Voilà qui exclut le récit commode des « notes secrètes retrouvées » : le volume réapparaît, il n’est pas découvert.

11 ans plus tard, Forum Auctions a relevé le plafond à 70.000 £ pour sa vente anniversaire de livres et manuscrits, organisée le 16 juillet 2026. Le marché n’a pas suivi. La fiche officielle porte désormais la mention « Hammer Price : Unsold » : aucun prix au marteau, donc aucune adjudication à annoncer. Les 50.000 à 70.000 £ resteront l’ambition du catalogue, non la valeur consacrée par une vente.

Crédits photo NLTO

Par Clément Solym

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