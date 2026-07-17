Cette librairie américaine ne vendra que de l'horreur et des “histoires étranges

Dans la plupart des commerces du livre, l’horreur occupe un rayon. Chez Long Dark House, elle aura droit à la maison entière — ou presque. La future enseigne d’Alexandria, en Virginie, entend placer l’épouvante, la science-fiction et les « histoires étranges » au centre de son identité, plutôt que de les repousser dans quelque recoin mal éclairé.

L’ouverture officielle de cette librairie indépendante, fondée par Chanthal Harris, est annoncée pour le 1er septembre au 1510 King Street, dans le quartier historique d’Old Town.

Lectrice depuis l’enfance, cette dernière raconte avoir découvert très tôt les littératures de l’imaginaire. Les maisons hantées, récits de fantômes, futurs spéculatifs et mondes inconnus lui ont offert une manière d’explorer les possibles et de donner du sens à ce qui échappe à la compréhension immédiate. Dans Axios Washington D.C., elle se souvient aussi des épisodes des Contes de la crypte et de La Quatrième Dimension regardés avec ses parents. Des soirées familiales qui auront finalement trouvé une adresse commerciale.

Le grand frisson, avec classement alphabétique

Le fonds annoncé couvrira plusieurs ramifications de l’horreur et de la science-fiction, du gothique sudiste au thriller. Des œuvres relevant de la fantasy ou de la romance pourront également rejoindre les rayonnages lorsque leurs thèmes croiseront ceux de l’étrange. Long Dark House souhaite en outre défendre des écrivains locaux, des auteurs indépendants et des voix émergentes.

Cette spécialisation ne se limitera pas au choix des ouvrages. Lectures publiques, séances de signatures, lancements, ateliers d’écriture et discussions doivent prolonger le travail de prescription. Le commerce ne vendra donc pas seulement des textes inquiétants : il tentera de réunir celles et ceux qui aiment les lire.

« Les lecteurs recherchent davantage qu’un simple endroit où acheter des livres. Ils veulent une expérience pensée avec soin et le sentiment d’appartenir à une communauté. », explique Chanthal Harris à Axios. Long Dark House entend précisément répondre à cette attente en devenant un lieu où feuilleter, discuter et s’attarder — de préférence sans entendre grincer la porte derrière soi.

Chocolat noir et littérature plus noire encore

La future enseigne partagera ses locaux avec Madame Coco Emporium, un commerce proposant notamment des chocolats artisanaux, du thé, des bougies, des parfums, des cadeaux et diverses curiosités.

Le rapprochement dépasse donc le simple partage d’une adresse. L’ensemble est conçu comme une destination hybride, entre librairie spécialisée, boutique sensorielle et espace de rencontres. Des objets inspirés de la littérature, des créations régionales et des animations immersives doivent compléter l’offre. Sont également prévus des repas participatifs élaborés autour de livres de recettes aux tonalités sorcières ou surnaturelles. La chair de poule pourra ainsi s’accompagner de chocolat.

Le nom Long Dark House renvoie lui-même à la notion de seuil : cet intervalle entre ce qui fut et ce qui vient, où la certitude cède la place au possible. Chanthal Harris souhaite faire de l’établissement un « tiers lieu », hors du domicile et du travail, dans lequel lecteurs, auteurs, artistes et curieux pourront se retrouver autour d’un goût commun pour l’inconventionnel.

Final girls et futurs étranges

La programmation annoncée épouse soigneusement cette identité. Plusieurs clubs doivent voir le jour : l’un consacré à l’horreur « en bord de mer », un autre aux auteurs noirs du genre, un troisième aux « final girls », ces héroïnes qui survivent traditionnellement jusqu’au dénouement des films d’épouvante. Les futurs insolites, la lecture silencieuse et les récits horrifiques destinés aux adolescents disposeront eux aussi de leurs rendez-vous. Des rencontres d’auteurs, ateliers et soirées de jeux de rôle ou de plateau compléteront le calendrier.

Avant même l’ouverture, Long Dark House organise des manifestations éphémères dans la région de Washington, mêlant lectures, parfums, cocktails thématiques et imaginaire gothique. Cette stratégie permet au projet de rassembler ses premiers habitués avant l’installation définitive de ses rayons.

Axios inscrit cette arrivée dans le développement américain des librairies consacrées à un genre précis. Alexandria accueille déjà Friends to Lovers, tournée vers la romance, tandis que The Twisted Spine s’est spécialisée dans l’horreur à Brooklyn. À défaut de chercher l’exhaustivité, ces commerces font de leur sélection une promesse éditoriale et de leurs animations un outil de fidélisation.

Illustration : iStock

Par Clément Solym

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