À La Mure, la librairie La Gribouille ferme définitivement

La commune de La Mure, dans le département de l'Isère, a perdu sa librairie, La Gribouille, installée depuis quatre ans au 34, rue du Breuil. Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze avaient alerté sur la situation du commerce il y a quelques semaines, mais l'enseigne n'a pas réussi à « se maintenir dans la tempête ».
Le 17/07/2026 à 12:13 par Antoine Oury
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17/07/2026 à 12:13
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Les cogérantes de la librairie, Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze, ont confirmé sur le réseau social Facebook, le 18 juin dernier, la fermeture de La Gribouille. Le 8 juillet dernier, le tribunal de commerce de Grenoble prononçait, par un jugement, la liquidation judiciaire de la société.
« Malgré tous nos efforts et nos espoirs de sortir la tête de l'eau, la situation ne s'est pas arrangée. Nous serons bientôt contraintes de cesser complètement notre activité. Nous aurions sincèrement aimé pouvoir se maintenir dans la tempête », ont indiqué les libraires.
Ensemble, elles avaient repris la librairie La Gribouille en 2022, un projet dont Le Dauphiné Libéré s'était fait l'écho, à l'époque. L'enseigne généraliste s'était dotée, quelques mois plus tard, d'une maison d'édition, Matheysine Éditions.
Après une année 2025 au cours de laquelle le Centre national du livre a enregistré plus de fermetures que d'ouvertures de librairies, 2026 s'annonce comme une année particulièrement difficile pour ces commerces, notamment les indépendants.
À LIRE - À Vouvray, fin de partie pour la librairie Le Tumulte
À une baisse générale des ventes de livres s'ajoutent en effet des hausses des charges, dont les coûts du transport et de l'énergie, ou encore des salaires, pourtant peu élevés pour les employés des librairies.
Parallèlement, la concurrence des ventes de livres d'occasion sur certaines plateformes est pointée du doigt, tout comme un certain manque de solidarité de la part des distributeurs et grands groupes d'édition.
L'année 2027, à moins « de profonds changements », serait tout aussi complexe, voire pire, prévenait une étude commandée par le Syndicat de la librairie française il y a quelques semaines.
Photographie : Librairie La Gribouille, via Facebook
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l’Université de Montréal vient d’acquérir sept documents patrimoniaux couvrant plus de 1000 ans d’histoire du livre. Dans cet ensemble figure un fragment carolingien daté autour de l’an 900, accompagné d’un psautier enluminé, d’un livre d’heures parisien, de deux incunables, d’un traité d’anatomie et d’un fac-similé de la Bible de Maciejowski.
09/07/2026, 14:19
À Wakefield, dans le Rhode Island, la Hera Gallery présente jusqu’au 1er août 2026 « Unspeakable: Getting the Word(s) Out », une installation de Kathie Florsheim réalisée après la publication par PEN America d’une liste de plus de 350 mots et expressions retirés de sites ou de documents gouvernementaux, signalés pour examen ou déconseillés dans certaines agences fédérales. L’œuvre fait partie de « Threading Time and Place », une exposition organisée autour des 250 ans de la Révolution américaine.
09/07/2026, 13:44
Marie-Anne Ferry-Fall a été désignée présidente du conseil d’administration du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) le 7 juillet 2026. Directrice générale de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et présidente du collège auteurs du CFC, elle succède à Hervé Rony, directeur général de la Société civile des auteurs multimédia (Scam), qui assurait la présidence après le départ de Guillaume Montégudet fin 2025.
09/07/2026, 12:20
Le président américain aura multiplié les procédures pour tenter de se soustraire au jugement rendu en mai 2023, puis confirmé en appel l'année suivante : il a bel et bien agressé sexuellement l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, au milieu des années 1990. Après une énième manœuvre de Trump et de ses avocats pour rouvrir le dossier, la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a ordonné le paiement d'une amende de 5,8 millions $.
09/07/2026, 12:03
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 juillet 2026, un arrêt très attendu autour des manuscrits d’Anne Frank. Une édition scientifique peut rester librement accessible dans les pays où les textes relèvent du domaine public, même s’ils demeurent protégés ailleurs dans l’Union. Encore faut-il que le site empêche efficacement l’accès depuis les territoires où les droits subsistent — y compris face au contournement possible par VPN.
09/07/2026, 10:29
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