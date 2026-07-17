À La Mure, la librairie La Gribouille ferme définitivement

Les cogérantes de la librairie, Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze, ont confirmé sur le réseau social Facebook, le 18 juin dernier, la fermeture de La Gribouille. Le 8 juillet dernier, le tribunal de commerce de Grenoble prononçait, par un jugement, la liquidation judiciaire de la société.

« Malgré tous nos efforts et nos espoirs de sortir la tête de l'eau, la situation ne s'est pas arrangée. Nous serons bientôt contraintes de cesser complètement notre activité. Nous aurions sincèrement aimé pouvoir se maintenir dans la tempête », ont indiqué les libraires.

Ensemble, elles avaient repris la librairie La Gribouille en 2022, un projet dont Le Dauphiné Libéré s'était fait l'écho, à l'époque. L'enseigne généraliste s'était dotée, quelques mois plus tard, d'une maison d'édition, Matheysine Éditions.

Après une année 2025 au cours de laquelle le Centre national du livre a enregistré plus de fermetures que d'ouvertures de librairies, 2026 s'annonce comme une année particulièrement difficile pour ces commerces, notamment les indépendants.

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À une baisse générale des ventes de livres s'ajoutent en effet des hausses des charges, dont les coûts du transport et de l'énergie, ou encore des salaires, pourtant peu élevés pour les employés des librairies.

Parallèlement, la concurrence des ventes de livres d'occasion sur certaines plateformes est pointée du doigt, tout comme un certain manque de solidarité de la part des distributeurs et grands groupes d'édition.

L'année 2027, à moins « de profonds changements », serait tout aussi complexe, voire pire, prévenait une étude commandée par le Syndicat de la librairie française il y a quelques semaines.

Photographie : Librairie La Gribouille, via Facebook

Par Antoine Oury

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