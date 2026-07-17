Les albums filmés de L'école des loisirs au cinéma : bande-annonce

Construit autour de l'emblématique Chien Bleu de Nadja, cinq classiques de l'école des loisirs composent ce programme : La chaussette verte de Lisette (d’après l’album de Catharina Valckx), Chien Bleu, donc, Un ours à l'école (d’après l’album de Jean-Luc Englebert), La brouille (d’après l’album de Claude Boujon) et Clarissa et Septimus (d’après l’album d'Amélie Graux).

REPORTAGE - Maison des histoires : jouer dans les albums jeunesse

La proposition de L'école des loisirs et du distributeur Little KMBO avance « une immersion douce dans un espace parfois impressionnant ou encore inconnu » et s'adresse ainsi à « des spectateur·rices qui n’ont pas encore de repères cinématographiques et leur offre les conditions idéales pour les construire progressivement ».

Avec ce programme, Little KMBO, en étroite collaboration avec L’école des loisirs, souhaite ainsi faire découvrir le cinéma aux publics de demain...

Photographie : Clarissa et Septimus © Kaléidoscope, 2024

Par Antoine Oury

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