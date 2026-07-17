Septentrionale : Karim Kattan fait de l’amour le dernier moteur du monde

Tout part vers le nord. Les voitures, les familles, la peur. Maryam quitte Iunu au crépuscule ; près du poste-frontière ruiné de Tjeku, elle recueille Joseph, resté un jour de trop à Mafkat pour un homme et un lever de soleil. Ils viennent d’Urusalim. Elle cherche ses parents et, peut-être, Hind ; il veut retrouver sa mère et Nour. Derrière eux, le territoire brûle, tremble, se vide.

Devant, Ijon, Arqa, puis l’inconnu. La catastrophe dure depuis si longtemps qu’elle s’était confondue avec l’ordinaire : « Incroyable comme ça peut aller, comme c’est rien, puis un jour, ça ne va plus, c’est quelque chose. » Cette fois, ça ne va plus. Alors la voiture bondit.

L’apocalypse, départ à 17 heures précises

De 17 heures à l’aube, les chapitres scandent une course presque en temps réel. Ce compte à rebours donne sa poussée au récit, mais la route ne file jamais droit : chaque secousse ouvre une chambre de mémoire. Une enfance battue, Younis emprisonné, le grand-père horloger, les amours interrompues remontent dans l’habitacle avec les pommes, les bonbons, les slips soigneusement pliés et la batterie vide d’un téléphone.

Le quotidien ne disparaît pas sous la guerre. « Ces réalités ne s’annulent pas. Qui a vécu la guerre le sait. » C’est même dans leur collision que Kattan trouve son ton. Quand le merveilleux dresse un sphinx sur le chemin, Joseph lui oppose ce trait définitif : « Nique ta race le sphinx. » Le sublime vient de rencontrer un type épuisé. Le roman respire.

Maryam et Joseph ne pensent pas à la même vitesse. Elle conduit comme on reprend possession de son corps, avec l’instinct acquis auprès d’une mère violente et le plaisir presque sensuel de l’accélération. Lui boude, plaisante, désire, panique ; sous la désinvolture affleure la peur de rendre les coups reçus. La troisième personne épouse leurs monologues jusqu’à glisser vers le tutoiement intérieur.

La syntaxe suit : phrases cassées, reprises, listes qui débordent, brusques envolées. L’argot n’annule jamais la ferveur. Il lui évite de poser. Et Joseph comprend que la fuite porte un autre nom : « Non, ce qui nous pousse tous, comme des dingues, vers le nord, c’est l’amour. »

L’arche de Noé, climatisation comprise

La voiture devient arche, refuge, confessionnal, dernier morceau de pays. Ceux que Maryam accueille en chemin ne sont pas de simples passagers : chacun oblige les deux protagonistes à décider ce qu’ils sauveront d’autrui et d’eux-mêmes. Rien n’est propre. La bonté voisine avec la lâcheté, le pardon avec la brutalité. De cette nuit moralement cabossée émerge pourtant une phrase droite : « Sauver une personne, un jour, voilà pour quoi on existe. »

La fable perd cependant de sa force lorsque Kattan explique ce que ses images avaient déjà fait sentir. Le nord comme désir, le territoire comme corps, la brutalité logée dans la poitrine : les motifs reviennent, d’abord incantatoires, puis parfois soulignés.

Même réserve devant le bestiaire de la débâcle. Loups, sauterelles, monstre marin, ciel sanglant et métamorphoses composent un merveilleux saisissant ; leur superposition finit par émousser le choc. Nouh ou le vieil homme de Nahalal, remarquablement dessinés en quelques gestes, deviennent alors un peu trop visiblement les stations d’un parcours moral.

Mais le livre retrouve sans cesse la matière : une pomme, du khôl, une odeur de résine, une main tenue sur une plage. C’est là qu’il est le plus juste, lorsque la joie ne nie rien et persiste tout de même, ancienne, physique, presque insolente : « il y a un savoir-faire du bonheur. »

Septentrionale ne promet donc ni guérison ni refuge définitif. Son étoile indique une direction, jamais une arrivée : « Le nord. Le nord, jusqu’au prochain nord. » L’exil continue. La violence aussi. Mais l’amour, embarqué de force dans la voiture, refuse de descendre.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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