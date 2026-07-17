Et si la marquise de Sévigné avait rencontré le Facteur Cheval ?

« Cent quarante ans et un jour » : le titre de l'exposition établit ce qui sépare la mort de Madame de Sévigné, le 18 avril 1696, de la naissance de Ferdinand Cheval, le 19 avril 1836.

Fruit d’un important travail de recherche, le projet s’appuie sur une connaissance approfondie de l’œuvre et de la vie de Madame de Sévigné. Juliana Dorso a étudié l’ensemble de sa correspondance et parcouru, avec son artistique van dénommée Alain.e, les lieux qui ont marqué son existence afin de restituer la richesse d’une pensée, d’une écriture et d’un univers qui comptent parmi les plus remarquables du XVIIe siècle.

À travers quinze peintures dont certaines de très grands formats, l’artiste construit un récit visuel qui fait dialoguer le Grand Siècle et l’univers singulier du Facteur Cheval. Les œuvres convoquent les paysages de Grignan, les figures historiques, les références littéraires, les objets du quotidien, les architectures rêvées et les traces laissées par l’écriture.

Les mots y occupent une place essentielle : citations, fragments de lettres et inscriptions s’intègrent directement à la peinture et participent pleinement à la composition des œuvres.

Crédit : Juliana Dorso

Le parcours invite à redécouvrir Madame de Sévigné non seulement comme une figure historique, mais comme une créatrice majeure dont l’œuvre continue de nourrir la littérature contemporaine.

Face à elle, Ferdinand Cheval apparaît lui aussi comme un artiste bâtisseur ayant consacré sa vie à l’élaboration d’une œuvre totale. De tableau en tableau, correspondances, échos et rapprochements révèlent des affinités inattendues entre l’art des mots et celui des pierres.

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Nourrie par les grands modèles de la peinture d’histoire, notamment ceux du XVIIe siècle, l’exposition mêle érudition, imagination et narration. Elle fait dialoguer les siècles, les disciplines et les formes de création pour proposer une traversée sensible du monde de Madame de Sévigné et de celui du Facteur Cheval.

L’ensemble des peintures présentées a été réalisé à Moly-Sabata, à Sablons, dans le cadre de la résidence de création menée par l’artiste pour ce projet. Cette exposition, présentée du 19 septembre 2026 au 18 avril 2027, a bénéficié du commissariat de Frédéric Legros, avec la participation de Marie Darrieussecq.

Photographie : La marquise de Sévigné vers 1665 par Claude Lefèbvre (domaine public) ; Ferdinand Cheval avec son épouse Philomène et sa fille Alice (1885, domaine public)

Par Dépêche

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