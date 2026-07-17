Festivals, auteurs, libraires, éditeurs... Remettre la coopération au goût du jour

Les 3es Rencontres nationales du Club 99, la Fédération des festivals de bande dessinée et arts associés, s'annoncent, le 25 septembre prochain. Cette rencontre réunira plus de 150 professionnel·les de toute la chaîne du livre : bibliothécaires, libraires, éditeur·rices, auteur·rices, organisateur·rices de manifestations littéraires, chercheur·euses, organismes de gestion collective et partenaires institutionnels.

Placée sous le signe de la coopération, cette édition donnera la parole à des initiatives venues de France, de Colombie et de Finlande pour partager des expériences concrètes autour de la bibliodiversité, des coopérations entre acteurs, des nouveaux modèles de partenariat et des réponses apportées aux défis que rencontrent aujourd'hui nos structures culturelles.

La matinée sera rythmée par deux tables rondes, une lecture dessinée d'Anna Haifisch et une conversation de clôture avec Salomé Lahoche. Un déjeuner permettra de prolonger les échanges entre les participant·es, avant trois cercles de travail collaboratifs consacrés aux bonnes pratiques, à la mutualisation et au développement des structures et une bibliographie réalisée par la Bibliothèque publique d'information.

Bibliodiversité, fragilisation de l'écosystème culturel, mutualisation des moyens et coopération entre structures ou encore financement des actions seront abordés lors de la journée. Cette dernière sera ouverte par Soumya Bourouaha, députée de Seine–Saint-Denis (Gauche Démocrate et Républicaine), membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

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Le programme est disponible ci-dessous. Les inscriptions s'effectuent à cette adresse.

Photographie : Festival Livre à Metz 2026 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Dépêche

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