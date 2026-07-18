Un vétérinaire découvre que son symptôme n’est pas isolé

Alors qu’il fait des recherches sur Internet afin de raccorder ce phénomène inexplicable à une maladie, il tombe sur un message laissé par un homme depuis la Côte d’Ivoire. Un homme qui se plaint de symptômes similaires. Peu à peu, autour de Martin, les événements inquiétants se multiplient.

Dans le même temps, au Mali, un soldat plonge ses équipiers dans la tourmente.

Avec ce palpitant premier roman entre Morvan et Afrique de l’Ouest, Pierre-Olivier Capéran impose des personnages inoubliables dans une intrigue sous haute tension.

Les éditions du Rouergue noir vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1978 à Surabaya (Indonésie), Pierre-Olivier Capéran passe son enfance en Algérie, où il écrit ses premières histoires. Après des études de Lettres, il s’installe à Paris et travaille dans l’édition, puis dans le graphisme et le web design. En parallèle, il publie des textes théoriques dans plusieurs revues et ouvrages collectifs, et participe à des colloques au Centre Pompidou. En 2012, il crée une agence de communication digitale. Depuis 2020, il vit en Bourgogne, dans le Morvan.

Parution le 2 septembre 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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