Comment l’IA transforme la guerre de l’information

Ce documentaire explore de façon claire et précise les mille et un visages de l’info et de l’infox : comment les réseaux sociaux les propagent ; qu’est-ce qu’un troll ; quelles sont les techniques de manipulation de l’opinion publique ; pourquoi on y croit ; combien ça coûte ; comment l’information est devenue une arme de guerre ; quel rôle joue l’IA ; qu’est-ce que le fact checking ? Autant de questions (et bien d’autres !) pour apprendre à s’informer sans se faire manipuler, en démêlant le faux du vrai !

Les éditions Actes Sud vous proposent un extrait en avant-première :

Parution le 2 septembre 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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