Hong Kong : cinq arrestations après des perquisitions dans deux librairies

Cinq personnes ont été arrêtées mercredi 15 juillet à Hong Kong après des perquisitions menées dans deux librairies du quartier de Mong Kok. La police les soupçonne d’avoir exposé et vendu des publications à « intention séditieuse », découvertes après le contrôle par les douanes d’une cargaison expédiée depuis l’étranger. Les autorités n’ont communiqué ni les titres saisis ni l’identité des personnes interpellées.
Le 16/07/2026 à 16:38 par Ewen Berton
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16/07/2026 à 16:38
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Des policiers ont investi le bâtiment où se trouve Have A Nice Stay, une librairie créée par d’anciens journalistes. Des photographies et des vidéos diffusées par plusieurs médias montrent des agents sortant des cartons des locaux. Des journalistes de l’AFP ont également vu une femme menottée être conduite vers un véhicule.
Une opération semblable a eu lieu à quelques rues de là, dans l’immeuble de Greenfield Book Store. Un article du média en ligne The Collective montre notamment des cartons emportés depuis le bâtiment. Les personnes arrêtées sont deux hommes et trois femmes.
Selon la police, elles auraient proposé à la vente des publications contenant des textes incitant à la haine contre le gouvernement hongkongais, la justice et les forces de l’ordre. L’enquête a été ouverte après un signalement des douanes, qui avaient découvert des livres jugés « séditieux » dans des marchandises arrivées de l’étranger.
Le secrétaire à la Sécurité, Chris Tang, a déclaré que les libraires devaient vérifier que les ouvrages vendus ne menaçaient pas la sécurité nationale, rapporte l'Associated Press. Il n’a cependant pas précisé quelles publications étaient visées par l’enquête. Il a indiqué que les autorités examineraient le contenu des livres et ne dresseraient pas de liste de titres interdits.
Have A Nice Stay avait annoncé avant la perquisition sa fermeture, prévue le 30 août. Dans une publication sur les réseaux sociaux, la librairie avait mentionné des difficultés financières et une ligne rouge difficile à déterminer parmi les raisons de cette décision.
Les arrestations de juillet sont les troisièmes visant des librairies indépendantes depuis mars. Des responsables de Book Punch avaient alors été interpellés pour la vente présumée de publications séditieuses. Le 24 juin, deux responsables de Hunter Bookstore, à Sham Shui Po, avaient à leur tour été arrêtés pour des faits similaires et pour des soupçons de financement par des organisations politiques étrangères. Tous avaient ensuite été libérés sous caution.
Au Hunter Bookstore, la police avait également saisi des livres et des documents, sans rendre publics les titres concernés. Les autorités reprochaient aussi à l’établissement d’avoir organisé des rencontres destinées notamment aux jeunes et aux étudiants. La librairie vendait entre autres une biographie de Jimmy Lai, fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily.
D'après The Guardian, Hong Kong a longtemps constitué un point de vente pour des ouvrages politiques indisponibles en Chine continentale. Depuis les manifestations de 2019 et le durcissement des lois sur la sécurité nationale, les librairies indépendantes font l’objet d’une surveillance accrue.
Dans son Freedom to Write Index 2025, publié en mai 2026, PEN America indique aussi que des librairies indépendantes de Hong Kong ont subi ces dernières années des contrôles fiscaux répétés et des actes de harcèlement, avec des conséquences sur leur activité et leurs finances. L’organisation cite aussi la fermeture d’un salon du livre indépendant ainsi que l’exclusion, sans explication, d’au moins trois éditeurs de la Foire du livre de Hong Kong.
Crédits photo : Nextvoyage - Pexels
Par Ewen Berton
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Yvon Le Men, Prix Goncourt de la poésie en 2019, fait don de ses archives à la Bibliothèque nationale de France. Conservé au département des Manuscrits, le fonds réunit 47 dossiers d’œuvres rédigées entre 1974 et 2025 ainsi que 26 carnets de voyage et de notes. Il retrace le travail d’écriture du poète breton, ses échanges avec plusieurs écrivains et la préparation de certains de ses livres.
10/07/2026, 11:11
Librairie historique de Riom, Le Cadran Solaire prenait, en 2009, la suite de la Librairie Robin, installée depuis 50 ans dans le centre-ville. Frédérique Gillet-Jardat, propriétaire, a déposé, le 11 juin dernier, un dossier pour obtenir le placement en redressement judiciaire du commerce. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand y a répondu favorablement.
10/07/2026, 09:38
Imaginez perdre votre père à 7 ans et vous retrouver seul quelques années plus tard dans un environnement inconnu avec de grandes responsabilités. C’est ce qu’Ayster a vécu... le personnage principal de mon manga « Ayster To Shinda Tsuki » (Ayster et la lune morte en français).
10/07/2026, 09:00
Augmenter le salaire des personnes qui entrent dans l'entreprise, voilà de quoi séduire de futurs talents. de 51.000 à 55.000 $ par an aux États-Unis à partir du 3 août 2026. L’annonce intervient dans un secteur où les rémunérations, la syndicalisation et les conditions d’accès aux métiers du livre restent de constants sujets de tension.
09/07/2026, 16:47
Le 26 juin dernier, le tribunal judiciaire de Paris a convoqué un monument du 7e art français, À bout de souffle (1960), de Jean-Luc Godard, et plus particulièrement un cliché de Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo, pris sur le tournage. Cette image, due au photographe Raymond Cauchetier (1920-2021), était au cœur d'une action en justice intentée par sa veuve, Kaoru Cauchetier, contre les éditions Flammarion.
09/07/2026, 16:18
L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne estime que trois sociétés du groupe Amazon peuvent être regardées comme fournissant des services postaux en Italie. Derrière ce contentieux né d’une sanction de l’agence italienne de régulation des communications en 2018 se joue une question très concrète pour le commerce en ligne, donc aussi pour le livre : quand une plateforme trie, organise, sous-traite ou dépose des colis en casiers, n'est-elle qu'une simple chaîne logistique ?
09/07/2026, 14:28
La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l’Université de Montréal vient d’acquérir sept documents patrimoniaux couvrant plus de 1000 ans d’histoire du livre. Dans cet ensemble figure un fragment carolingien daté autour de l’an 900, accompagné d’un psautier enluminé, d’un livre d’heures parisien, de deux incunables, d’un traité d’anatomie et d’un fac-similé de la Bible de Maciejowski.
09/07/2026, 14:19
Marie-Anne Ferry-Fall a été désignée présidente du conseil d’administration du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) le 7 juillet 2026. Directrice générale de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et présidente du collège auteurs du CFC, elle succède à Hervé Rony, directeur général de la Société civile des auteurs multimédia (Scam), qui assurait la présidence après le départ de Guillaume Montégudet fin 2025.
09/07/2026, 12:20
Top ArticlesCes 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil
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