Réduire la lecture à un plaisir ? C'est avant tout “un instrument de liberté

À force de vouloir sauver la lecture, on finit parfois par l’enfermer dans deux cases : le divertissement agréable ou l’effort salutaire. Dans une tribune publiée par Libération, l’avocat et éditeur Jean-Claude Zylberstein déplace le débat. Les livres lui ont permis de franchir des frontières sociales, professionnelles et intellectuelles. Le plaisir ouvre l’ouvrage ; l’émancipation commence parfois à la page suivante.
Le 16/07/2026 à 15:07 par Nicolas Gary
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16/07/2026 à 15:07
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On n’est pas à une injonction près, quand il s’agit de lecture. Lisez pour vous détendre. Lisez pour entraîner votre cerveau. Lisez quinze minutes. Lisez avant de dormir. Lisez pour éloigner les enfants des écrans — après avoir regardé la vidéo qui leur recommande un roman.
Jean-Claude Zylberstein emprunte une autre voie. Dans une tribune publiée par Libération, il regrette que le livre soit trop souvent défendu sous le seul angle du plaisir ou du divertissement. Sur ce terrain, estime-t-il, les écrans semblent avoir gagné la partie. Et disposent, il est vrai, de quelques notifications d’avance.
Avocat spécialisé dans le droit d’auteur et le droit de la presse, conseiller littéraire et créateur de collections comme Domaine étranger chez 10/18, il ne livre pourtant ni programme ministériel ni méthode pédagogique. Il témoigne de ce que lire a changé dans sa propre existence.
Sa démonstration tient dans une phrase de Jean Guéhenno, gravée sur une plaque parisienne : « Le livre est un instrument de liberté. » Longtemps, raconte-t-il, il n’y vit qu’une belle formule. Avec le recul, elle serait devenue le résumé de son parcours.
Rien, assure Jean-Claude Zylberstein, ne le destinait particulièrement à devenir éditeur, puis avocat. Les ouvrages lui auraient ouvert des univers étrangers à son milieu d’origine, donné accès à des idées, des expériences et des individus qu’il n’aurait jamais rencontrés autrement.
Il ne s’agit donc plus seulement de voyager sans quitter son fauteuil — promesse ancienne du commerce livresque, au bilan carbone fort raisonnable. Lire permet aussi de déplacer la place que l’on occupe, d’élargir son horizon et, parfois, de modifier sa trajectoire.
Voilà toute l’émancipation : non pas une illumination garantie au troisième chapitre, mais l’acquisition progressive de ressources. Des mots pour se définir. Des récits pour imaginer d’autres vies. Des raisonnements pour comprendre ce qui semblait jusque-là réservé aux initiés.
La lecture ne l’aurait pas uniquement instruit. Elle lui aurait appris à demeurer auprès d’une pensée, à suivre une démonstration, à supporter la nuance — cette vieille complication que l’époque traite volontiers comme un défaut de fabrication.
Le contexte donne quelque poids à ce témoignage. Selon la cinquième étude du Centre national du livre consacrée aux jeunes Français, réalisée par Ipsos bva auprès de 1500 personnes âgées de 7 à 19 ans, la lecture de loisir occupe désormais 18 minutes par jour, contre 3 h 1 pour les activités sur écran — hors livres numériques et audio. Chez les 16-19 ans, ces dernières dépassent cinq heures quotidiennes et plus d’un tiers ne lit pas du tout.
Le match présente une légère asymétrie. D’un côté, un marque-page. De l’autre, une économie entière chargée de faire oublier que le temps passe. L'avocat ne condamne pourtant pas les outils numériques. Il les utilise et reconnaît leur capacité prodigieuse à donner accès au savoir. Mais précisément : « L’information n’est pas la lecture. »
La première peut défiler, s’accumuler, se partager avant même d’avoir été comprise. La seconde oblige à rester auprès d’un récit ou d’un raisonnement. Le papier n’a évidemment pas le monopole de la profondeur, pas plus que l’écran celui de la distraction. Reste une différence d’architecture : la page attend ; l’application relance.
Le propos paraît, de prime abord, contrarier deux éditoriaux publiés par ActuaLitté. Dans “15 minutes de lecture vaudront toujours mieux qu’une injonction à lire”, nous rappelions que le désir résiste aux mots d’ordre et que l’on ne fabrique pas un lecteur en lui expliquant assez longtemps qu’il devrait le devenir. Quelques semaines plus tard, “Et si la lecture était une saine addiction ?” défendait le plaisir comme antidote au sermon culturel. Jean-Claude Zylberstein aurait-il à coeur de nous damer le pion ?
Tant s'en faut, car derrière l'apparente contradiction, le signataire de cette tribune ne reproche pas aux livres de procurer du plaisir : il refuse qu’on les réduise à cette fonction. De même, reconnaître leur puissance d’émancipation n’oblige pas à les transformer en travaux d’intérêt général.
Le plaisir et la liberté n’ont aucune raison de se disputer la couverture. Le premier donne envie d’ouvrir le volume ; la seconde désigne ce qui peut arriver ensuite.
Le plaidoyer devient plus politique lorsque l'ancien éditeur aborde son expérience du droit. Comprendre une règle, distinguer un fait d’une opinion, reconnaître une preuve, examiner un raisonnement : ces aptitudes ne servent pas uniquement à réussir un examen ou à prendre l’avantage pendant un dîner.
Elles permettent de connaître ses droits, de discuter une décision et de ne pas déléguer entièrement son jugement à celui qui parle le plus fort — ou publie en capitales.
Une démocratie a besoin d’informations. Encore lui faut-il des citoyens capables de les hiérarchiser, de les confronter et, pourquoi pas, de s’en méfier. Les ouvrages ne garantissent certes ni la lucidité ni la vertu. Jean-Claude Zylberstein prend soin de le reconnaître : « Je ne prétends pas que les livres rendent meilleurs. » L’Histoire a accueilli de fort mauvaises personnes dans d’excellentes bibliothèques.
Lire peut néanmoins compliquer les certitudes. Il faut suivre une pensée jusque dans ses nuances, fréquenter des personnages que l’on réprouve, comprendre sans nécessairement approuver. Une activité presque subversive, à une époque où chacun est invité à choisir son camp avant d’avoir terminé le deuxième paragraphe.
Il pousse enfin son raisonnement au-delà de la culture. Vocabulaire, attention, mémoire, empathie, solitude, dialogue intérieur : autant de dimensions qui l’incitent à considérer la lecture comme un possible enjeu de santé publique. La tribune n’a pas vocation à produire une méta-analyse ; elle formule une proposition politique. Et invite à regarder le livre autrement que comme un loisir disponible entre le sudoku et la série du soir.
Le recul ne concerne d’ailleurs pas uniquement les plus jeunes. Le baromètre 2025 du Centre national du livre établissait que 63 % des Français avaient lu au moins cinq ouvrages au cours des douze mois précédents, soit six points de moins qu’en 2023. Pour le seul papier, cette proportion tombait à 57 %, son niveau le plus faible depuis le début de la mesure en 2015.
Face à cette érosion, deux réponses paraissent également courtes. Faire de la lecture un devoir produit du rejet. La réduire à un passe-temps aimable en minore la portée.
Il faudra donc conserver les deux bouts du marque-page. Lire peut distraire, réjouir, consoler. Et, sans tambour républicain ni certificat d’élévation spirituelle, donner à chacun quelques moyens supplémentaires de comprendre le monde — voire de refuser la place qu’il lui avait réservée.
Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.
24/06/2026, 16:22
Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...
24/06/2026, 16:21
Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.
24/06/2026, 16:15
Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?
24/06/2026, 12:28
Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.
23/06/2026, 17:42
Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.
23/06/2026, 16:16
Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.
21/06/2026, 10:55
Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance.
20/06/2026, 11:22
Dans le paysage de l’édition indépendante française et à travers ces différentes collections, les Éditions au Pluriel construisent un catalogue singulier Romans, essais, imaginaire, beaux livres ou récits de voyage. C’est un ensemble cohérent, animé par une même exigence : défendre des textes incarnés, accessibles et profondément humains.
19/06/2026, 17:57
Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.
19/06/2026, 11:05
Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.
19/06/2026, 10:44
L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.
18/06/2026, 13:11
Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.
18/06/2026, 12:42
Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.
17/06/2026, 18:24
Aux Rencontres nationales de la librairie 2026, l’intelligence artificielle s’était invitée dans un double débat : celui de la création, du droit d’auteur et des œuvres, et celui, plus concret, des usages professionnels en librairie. Entre vigilance éthique et outils d’aide au pilotage, l’enjeu consiste à distinguer la menace du remplacement de la promesse d’une assistance pensée au service du métier. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, dépassionne le débat.
17/06/2026, 13:10
L’intelligence artificielle est généralement présentée comme une révolution technologique. On la décrit comme un ensemble d’algorithmes, de modèles statistiques ou d’infrastructures informatiques. Pourtant, cette définition technique ne suffit pas à expliquer l’intensité des passions qu’elle suscite. Par Bertrand Jouvenot.
17/06/2026, 12:52
Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.
16/06/2026, 10:53
L’information climatique circule davantage, alerte plus souvent et documente mieux l’ampleur du dérèglement en cours. Pourtant, l’accumulation des faits déclenche parfois l’angoisse, la lassitude ou le repli, au lieu de nourrir l’action. Pour dépasser cette impasse, le monde du livre dispose d’un rôle singulier : faire entendre d’autres récits, d’autres voix, et transformer la prise de conscience en mouvement collectif. Fanny Audibert publie chez Oxus Sortir du déni climatique, entrer en action.
15/06/2026, 13:03
Top ArticlesCes 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil
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