Trois finalistes pour le Prix Québec-France Marie-Claire-Blais

Louise Bourget et Hélène Caron Larouche formaient le jury chargé d’établir la liste des finalistes. La présélection a été réalisée en partenariat avec le Festival du premier roman et des littératures contemporaines de Laval, en France. Les trois titres retenus abordent la disparition d’un proche, la survie en milieu isolé et le retour à la liberté après une peine de prison.

Publié aux Éditions de l’Olivier, Ici commence mon père de Céline Bagault suit une narratrice dont le père, atteint de la maladie d’Alzheimer, a disparu. Son corps est retrouvé six ans plus tard. Le roman retrace les recherches, l’attente et le deuil rendu impossible par cette longue période d’incertitude. Titulaire d’un master de création littéraire, Céline Bagault a travaillé comme journaliste et reporter.

Dans 11h02 Le Vent se lève, paru aux Éditions Paulsen dans la collection La Grande Ourse, Sacha Bertrand place son personnage principal dans une cabane en montagne. Myriam, seule survivante du monde d’avant, organise chaque geste de son quotidien pour rester en vie. La découverte d’un enfant caché dans une tanière, qu’elle appelle Jonas, modifie son existence. Diplômé des Beaux-Arts de Grenoble, l’auteur développe une pratique d’écriture liée aux paysages et à l’observation de la nature.

Percer la nuit, de Carole Agari, est publié aux Éditions du Rouergue dans la collection Rouergue noir. Johanne sort de prison après six ans de détention pour le meurtre de sa sœur, dont elle ne garde aucun souvenir. Sa liberté conditionnelle l’oblige à retourner dans sa ville natale, où elle retrouve une famille éprouvée par le drame. Le récit suit ses difficultés matérielles, ses relations familiales et son sentiment de culpabilité.

Plus de cent lecteurs appelés à départager les titres

Le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais réunit plus de 100 lecteurs et lectrices au sein des Associations Québec-France. Ces membres composent les comités chargés de choisir le roman gagnant parmi les trois finalistes. Le prix, créé en 2005, est destiné à un auteur ou une autrice de France pour un premier roman.

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La remise de la bourse de 2000 $ aura lieu pendant la tournée québécoise prévue en avril 2027. Ce déplacement doit permettre au lauréat ou à la lauréate de présenter son œuvre au Québec. Le prix reçoit l’appui financier du Consulat général de France à Québec, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, des Associations Québec-France et de plusieurs partenaires.

Marie-Claire Blais avait accepté de devenir la marraine du prix lors de sa création. L’écrivaine québécoise, morte en 2021, a publié une cinquantaine d’œuvres depuis son premier roman, La Belle Bête. Elle avait reçu le Prix Médicis en 1966 pour Une saison dans la vie d’Emmanuel. Le prix littéraire conserve son nom depuis son décès.

L'année dernière, la lauréate était Gwenaëlle Lenoir pour son roman Camera obscura, paru en janvier 2024 aux éditions Julliard.

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Par Dépêche

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