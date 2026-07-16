Au musée de l’Orangerie, des soirées littéraires et musicales autour des Nymphéas

La première soirée, le 12 octobre, réunira Jakuta Alikavazovic et le violoncelliste Gaspar Claus. L’autrice de Corps volatils, L’Avancée de la nuit et Au grand jamais travaille sur les rapports entre mémoire, imaginaire et réalité. Elle a grandi à Giverny et conserve des souvenirs d’enfance liés à l’univers de Monet. Gaspar Claus, compositeur et improvisateur, développe depuis plus de vingt ans des projets mêlant concerts, musique de film et performances.

Nina Bouraoui se produira le 9 novembre avec Chapelier Fou, nom de scène de Louis Warynski. L’écrivaine, Prix Renaudot pour Mes mauvaises pensées, aborde dans ses livres les désirs, les sexualités, les sensations et les liens familiaux. Son texte sera accompagné d’une musique construite « entre électronique, cordes et musique de chambre », à partir de motifs, de reprises et de variations.

Le 7 décembre, Wajdi Mouawad disposera d’une carte blanche avec le violoniste Théotime Langlois de Swarte. L’auteur de Littoral, Incendies, Forêts et Tous des oiseaux prolongera son travail sur la violence, l’exil et les conséquences de la guerre dans les trajectoires individuelles. La soirée s’inscrira dans le centenaire des Nymphéas, ensemble imaginé par Monet au lendemain de la Première Guerre mondiale. Théotime Langlois de Swarte, fondateur de l’ensemble Le Consort, apportera à cette création son expérience du répertoire baroque.

De l’oralité du théâtre aux paysages électroniques

Séphora Pondi interviendra seule le 11 janvier 2027. Pensionnaire de la Comédie-Française depuis 2021, la comédienne, autrice et metteuse en scène a publié le roman Avale. Son écriture, issue de son expérience du plateau, accorde une place importante au rythme, à l’oralité et à l’incarnation des personnages.

Jean-Baptiste Del Amo et Oklou partageront la soirée du 8 février. Dans Règne animal, Le Fils de l’homme ou La Nuit ravagée, l’écrivain explore les relations entre les êtres humains, leurs désirs et le monde vivant. Oklou, autrice, compositrice et productrice, travaille la voix au sein de compositions électroniques marquées par des influences trip-hop. Son premier album, choke enough, est paru en 2025.

Le 22 mars, Nathalie Azoulai présentera une création avec le clarinettiste et le compositeur Raphaël Sévère. L’autrice de Titus n’aimait pas Bérénice, La Fille parfaite et En découdre a choisi de travailler sur le motif de la guerre, en référence à la période durant laquelle Monet a peint les Nymphéas. Raphaël Sévère associe dans son travail le répertoire classique, la musique contemporaine et ses propres compositions.

Écriture, danse et musique pour clore la saison

Blandine Rinkel retrouvera le 26 avril Maison Pierō, projet musical de Pierre Jouan, ainsi que le danseur et chorégraphe Clément Gyselinck. L’écrivaine, musicienne et performeuse a publié L’Abandon des prétentions, Vers la violence et La Faille. Leur création fera dialoguer le texte, la musique et le mouvement, trois pratiques déjà présentes dans leurs parcours communs au sein ou autour du collectif Catastrophe.

Thomas Clerc sera invité le 31 mai. L’auteur de Intérieur et de Paris, musée du XXIe siècle. Le 18e arrondissement construit ses textes à partir de l’observation et de l’accumulation de détails. Dans Croûtes, il prend pour point de départ quelques secondes d’un film tourné à Montmartre en 1927 lors de la Foire aux croûtes, afin d’interroger la distinction entre chef-d’œuvre et peinture jugée sans valeur.

La saison s’achèvera le 28 juin avec Sylvain Prudhomme et Blick Bassy. L’écrivain, Prix Femina pour Par les routes, suit dans ses romans des personnages en déplacement ou confrontés à un changement de trajectoire. Ses années passées entre le Cameroun, le Burundi et le Niger ont nourri plusieurs de ses livres. Le chanteur, compositeur et écrivain camerounais Blick Bassy, qui sera également à l'honneur durant cette soirée, travaille notamment sur la nature, la transmission et l’histoire, thèmes présents dans ses albums 1958 et Mádibá.

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Les neuf soirées seront proposées à 19h et à 20h30. Les billets coûteront de 5 à 12 €. Les réservations seront ouvertes sur la billetterie en ligne du musée de l’Orangerie.

Crédits photo : musée de l’Orangerie

Par Ewen Berton

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