Basé à Toulouse, l'éditeur scolaire Sedrap en liquidation judiciaire

L'éditeur scolaire Sedrap a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montauban rendu le 7 juillet dernier. La maison concevait des ressources pédagogiques et des ouvrages scolaires, pour la maternelle et l'enseignement élémentaire.

Les titres étaient présentés dans différentes collections, comme la méthode de lecture B.A.BA, pour les élèves de CP, les classeurs « Focaliz », autour des apprentissages fondamentaux en français et en mathématiques, les valises « Les clés de la lecture » ou encore « Expression écrite », conçue pour favoriser la compréhension d'écrits et de l'écriture pour les élèves, du CE1 au CM2.

La maison avait aussi développé plusieurs séries de romans qui changeaient en fiction différentes notions au programme : Sciences en tête, Histoire en tête, ainsi que Classique en tête et Lecture en tête, pour approcher la littérature et la narration.

Le catalogue de la maison d'édition réunit plus de 450 références.

En 2019, Sedrap avait été reprise par le groupe Adonis Éducation, cofondé en 2004 par Samuel Cette et Loetitia Boëche, fille du fondateur de la maison, Serge Boëche. Le réseau d'enseignement supérieur privé renforçait ainsi ses activités dans l'édition pédagogique et scolaire, comme le soulignait Le Journal des Entreprises en 2020.

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La reprise de la Sedrap, alors en redressement judiciaire, avait en effet été suivie par celle des éditions Sed, également en difficulté économique. Outre ces deux entités, le groupe Adonis Éducation abrite aussi, côté édition, Bourrelier Éducation ainsi que LaLib.fr, librairie pédagogique spécialisée dans la vente d'ouvrages et de supports de formation pour les secteurs de la beauté, de la santé, du paramédical, du commerce, de la gestion et de la préparation aux concours.

D'après les derniers comptes sociaux publiés par Sedrap, pour l'année 2023, l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 million €, stable par rapport à l'année précédente. Mais le résultat de l'exercice, lui, avait considérablement chuté, passant de 186.151 € en 2022 à 17.553 € cette année-là. Le même document évoque un effectif moyen de 33 salariés.

Les autres maisons d'édition du groupe ne sont pas concernées par cette liquidation judiciaire. Nous avons tenté de joindre les éditions Sedrap et sommes en attente de précisions.

Photographie : B.A.BA – La méthode de lecture, manuels pour les élèves de CP des éditions Sedrap (crédits Sedrap)

Par Antoine Oury

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