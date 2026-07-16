Jim Queen : queer et sentiments

Un virus se propage dans le Marais, le quartier historiquement gay de Paris. Les homos sont frappés par « l’hétérose », une maladie infectieuse qui les transforme en hétéros. L’icône gay par excellence, Jim Queen, adepte de la gonflette, du sexe et influenceur adulé par ses followers, est contaminé. Une seule solution : consulter un médecin marginal qui lui offre un remède miracle. Il faut extraire la prostate de Lucien, fils de la ministre de la Santé, Christine Bayer, profondément homophobe, pour en faire un antidote.

Commence alors une déambulation dans le Paris gay by night. Lucien, amoureux de Jim, et Jim, bon égocentrique manipulant le jeune homo, forment un duo improbable et mal assorti, à la recherche du laboratoire du médecin véreux, le docteur Ragout, sorte de « professeur Raoult » surexcité.

Souhaitant écrire un film sur la communauté gay, Marco Nguyen et Nicolas Athané ont réussi une comédie d’autodérision parfaite : on aime rire avec les protagonistes, et non se moquer d’eux.

Toute la communauté gay est représentée : des Bears aux drags, en passant par les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, les adeptes des dragues en plein air et les fétichistes. Chacun retrouvera sa chapelle avec ses propres défauts, car cette comédie s’amuse des clichés véhiculés par les gays eux-mêmes.

Faire partie de cette communauté exige de se conformer à certains codes : goûts musicaux (un karaoké sur Céline Dion est drolatique au possible), mode (des agents de sécurité refoulent les tongs-chaussettes à l’entrée des soirées), course au sexe, etc.

Lucien, novice, écrasé par sa mère – qui ressemble furieusement à Christine Boutin –, explore les nuits interlopes parisiennes avec Jim, dont il est amoureux. Un dépucelage qui signe son émancipation et le confronte à un monde festif parsemé d’écueils et de pièges.

Derrière l’humour foutraque, les réalisateurs s’amusent et malmènent au passage les hystériques des thérapies de conversion tout comme les adeptes du chemsex, représentés par des zombies difformes.

La genèse de ce projet repose sur une prise de conscience : aujourd’hui, la communauté gay vit dans un monde « idéal » (adoption du mariage pour tous, présence dans les médias et la culture, arrivée de la PrEP), qui pourrait pourtant disparaître avec l’arrivée au pouvoir de mouvements réactionnaires, symbolisés par le virus de « l’hétérose ». Peu à peu, ils uniformiseraient les individus et gommeraient la liberté de vivre différemment.

Jim Queen, c’est un peu du Rhinocéros de Ionesco dans l’univers de Ralf König (Conrad et Paul, La Capote qui tue, Les Nouveaux Mecs, etc.).

Ce n’est pas un film militant, mais la politique n’est jamais loin : la tentation d’un repli sur les valeurs familiales, le poids des religions, le rejet des différences, la radicalité des revendications ou encore les actes homophobes en progression sont autant de facteurs qui traversent la société actuelle, dans laquelle chacun pense que son modèle de vie prévaut sur celui des autres.

Finalement, la communauté LGBTQIA+ comprend autant de diversité que le monde hétérosexuel, mais l’expression de la différence ne rassemble plus : elle divise.

Jim Queen est le film de l’été. Il a fait sensation au Festival de Cannes et enflamme les salles de cinéma un peu partout en France. Un film pour les homos comme pour les hétéros, une animation qui détourne les codes de Disney pour notre plus grand bonheur : le héros au cœur pur qui transforme l’égocentrique en être bienveillant et sauve ainsi le monde.

Les gays rient de leurs défauts avec Jim, tandis que les hétéros s’amusent de découvrir le milieu gay à travers Lucien, qui tente désespérément son coming out. Chacun y trouve de quoi se divertir : une leçon irrésistible de liberté et de fraîcheur dans cet été caniculaire.

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Jim Queen, de Marco Nguyen et Nicolas Athané.

Scénario : Simon Balteaux, Marco Nguyen, Nicolas Athané et Brice Chevillard. Produit par Bobby Pills et uMedia. Juin 2026. 85 minutes.

Par Christian Dorsan

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