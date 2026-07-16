Ryôichirô Kezuka, mangaka derrière la série Sounds of Vinyl, est mort

La rédaction du magazine Aokishi, publié par l'éditeur japonais Kadokawa Shoten, a annoncé la disparition du mangaka Ryôichirô Kezuka, mort « à la fin du mois de mai » dernier. Il s'était lancé dans une série, Sounds of Vinyl, parue en France chez Vega dans une traduction de Satoko Fujimoto. Le tome 3 est paru le 16 juin 2026.
Le 16/07/2026 à 14:40 par Antoine Oury
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16/07/2026 à 14:40
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D'abord autopubliée, la série Sounds of Vinyl (Onban Kikō en version originale) avait été reprise par Kadokawa dans Aokishi en 2021. En France, le premier volume est paru chez Vega en avril 2025, suivi par deux autres tomes. Le troisième est en librairie depuis le 16 juin dernier.
Le 3 juillet, Vega a fait paraitre Sounds of Vinyl, face A, une anthologie réunissant plusieurs récits ancrés dans le quotidien. La face B, à paraitre en novembre, compilera pour sa part des histoires à la lisière du fantastique et de l'étrange, mais toujours en rapport avec l'amour de la musique et sa place au sein des existences.
Né en 1990 à Tokyo, Ryôichirô Kezuka signait avec Sounds of Vinyl sa première série professionnelle. « Toutes ses œuvres, marquées par un amour pour la musique et les mangas, ont été bien accueillies, tant au Japon qu'à l'étranger », a commenté la revue Aokishi sur le réseau social X.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 20/06/2025
260 pages
Véga
14,00 €
Paru le 03/07/2026
148 pages
Véga
14,00 €
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Imaginez perdre votre père à 7 ans et vous retrouver seul quelques années plus tard dans un environnement inconnu avec de grandes responsabilités. C’est ce qu’Ayster a vécu... le personnage principal de mon manga « Ayster To Shinda Tsuki » (Ayster et la lune morte en français).
10/07/2026, 09:00
Augmenter le salaire des personnes qui entrent dans l'entreprise, voilà de quoi séduire de futurs talents. de 51.000 à 55.000 $ par an aux États-Unis à partir du 3 août 2026. L’annonce intervient dans un secteur où les rémunérations, la syndicalisation et les conditions d’accès aux métiers du livre restent de constants sujets de tension.
09/07/2026, 16:47
Le 26 juin dernier, le tribunal judiciaire de Paris a convoqué un monument du 7e art français, À bout de souffle (1960), de Jean-Luc Godard, et plus particulièrement un cliché de Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo, pris sur le tournage. Cette image, due au photographe Raymond Cauchetier (1920-2021), était au cœur d'une action en justice intentée par sa veuve, Kaoru Cauchetier, contre les éditions Flammarion.
09/07/2026, 16:18
L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne estime que trois sociétés du groupe Amazon peuvent être regardées comme fournissant des services postaux en Italie. Derrière ce contentieux né d’une sanction de l’agence italienne de régulation des communications en 2018 se joue une question très concrète pour le commerce en ligne, donc aussi pour le livre : quand une plateforme trie, organise, sous-traite ou dépose des colis en casiers, n'est-elle qu'une simple chaîne logistique ?
09/07/2026, 14:28
La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l’Université de Montréal vient d’acquérir sept documents patrimoniaux couvrant plus de 1000 ans d’histoire du livre. Dans cet ensemble figure un fragment carolingien daté autour de l’an 900, accompagné d’un psautier enluminé, d’un livre d’heures parisien, de deux incunables, d’un traité d’anatomie et d’un fac-similé de la Bible de Maciejowski.
09/07/2026, 14:19
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