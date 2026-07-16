Ryôichirô Kezuka, mangaka derrière la série Sounds of Vinyl, est mort

D'abord autopubliée, la série Sounds of Vinyl (Onban Kikō en version originale) avait été reprise par Kadokawa dans Aokishi en 2021. En France, le premier volume est paru chez Vega en avril 2025, suivi par deux autres tomes. Le troisième est en librairie depuis le 16 juin dernier.

Sounds of Vinyl, face A

Le 3 juillet, Vega a fait paraitre Sounds of Vinyl, face A, une anthologie réunissant plusieurs récits ancrés dans le quotidien. La face B, à paraitre en novembre, compilera pour sa part des histoires à la lisière du fantastique et de l'étrange, mais toujours en rapport avec l'amour de la musique et sa place au sein des existences.

Né en 1990 à Tokyo, Ryôichirô Kezuka signait avec Sounds of Vinyl sa première série professionnelle. « Toutes ses œuvres, marquées par un amour pour la musique et les mangas, ont été bien accueillies, tant au Japon qu'à l'étranger », a commenté la revue Aokishi sur le réseau social X.

Par Antoine Oury

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