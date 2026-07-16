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Une étreinte pour un long voyage : une saison en Perse et en prose

Mo Morakabien

Lire de la poésie, c’est accepter de partir dans un voyage sans frontières durant lequel on trouverait dans chaque rencontre une partie de soi-même. La poésie perse a un goût particulier, une saveur qui n’a pas d’âge, comme hors du temps, dans laquelle l’homme confie sa destinée à l’univers. 

Traduit par Sanaz Saei Dibavar, Mo Morakabian nous convie à errer dans sa vie, fragile, aimante, à chercher l’étreinte de celle qu’il désire et dont il attend l’inspiration de toute une vie : « Il fallait ta voix/pour que j’écrive ».

Mais quand on aime, il y a toujours la peur de la séparation, le doute :  La distance/naît d’abord/entre nos mains ». L’homme qui aime n’est jamais tranquille, il a peur de perdre, de sombrer et c’est dans ses mots que le poète cherche refuge, car l’être aimé ne peut pas être un objet, l’être aimé libère autant qu’il emprisonne.

Courts poèmes en prose, mélodieux, presque envoutants, Une étreinte pour un long voyage est un parcours amoureux dans lequel parfois le désir commun ne suffit pas pour tout partager. Quand l’un souhaite se donner, l’autre se dérobe, le jeu de la séduction est cruel, poignant, une vie à deux est liée à la solitude, c’est le paradoxe des sentiments.

Il est question dans ce recueil de l’exil, du destin des hommes, d’absence et de souvenirs. Étreindre c’est risquer d’être étouffé par le trop-plein, par ce qui nous dépasse et qui ne peut être contenu dans champs étroits des émotions.

Obsédé par l’écriture, Mo Morakabian s’interroge sur le langage à tenir pour donner une mélodie universelle, écrire pour comprendre, tenter de rationaliser les émotions qui échappent à notre entendement : « Comprendre ton amour/prend du temps, /comme devenir poète ».

Ce recueil a reçu le Prix Maram Al Masri en juin 2026, il est illustré par les peintures de Patrick Navaï. L’amour est et sera toujours la muse des poètes : « Je n’arrive ni à t’oublier/ni à vivre sans penser à toi. /Je suis resté coincé/entre deux poèmes, /suspendus, /ni morts, ni éveillés. »

 
 
 
 

 

DOSSIER - Lire en poche, le salon de Gradignan dédié aux petits formats

#Roman francophone
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Une michronique de
Christian Dorsan

Publiée le
16/07/2026 à 14:22

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Une étreinte pour un long voyage

Mo Morakabien

Paru le 15/06/2026

204 pages

Editions La Lucarne des Ecrivains

20,00 €

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