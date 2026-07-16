À Vouvray, fin de partie pour la librairie Le Tumulte

« Sans tambour ni trompette », la librairie Le Tumulte a mis fin à ses activités, le 30 juin dernier à Vouvray, comme l'indique son gérant, Antoine Jarrige, sur le réseau social Facebook. Il avait inauguré son commerce en 2021, fort d'une expérience d'une quinzaine d'années dans différentes enseignes, à Paris ou à Bordeaux, détaillait à l'époque La Nouvelle République.

Il avait choisi Vouvray, qui ne disposait pas d'une librairie, et proposait une offre généraliste de livres, avec un accent particulier mis sur l'édition indépendante, l’écologie, le féminisme, l'engagement et la solidarité.

L'économie du Tumulte restait cependant délicate. En 2023, le libraire avait lancé un appel au soutien afin de soutenir l'activité de la librairie et de lui éviter un endettement. Une campagne de financement participatif avait permis de réunir plus de 18.000 €.

« J'ai annoncé récemment à mes clients que je ne pouvais plus commander de livres. Puisque la librairie est endettée, les fournisseurs ont coupé les livraisons », expliquait Antoine Jarrige à ICI Touraine, en mars dernier.

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Pour le gérant, l'emplacement de la librairie ne permettait pas d'assurer son équilibre, d'autant plus dans le contexte actuel, marqué par une baisse des ventes de livres neufs. « Le côté “petite librairie de village” me plaisait bien. Il y a à la fois une baisse de fréquentation, et puis une fréquentation qui de toute façon n'est pas suffisante du fait de la localisation de la librairie », soulignait-il.

Photographie : Librairie Le Tumulte, via Facebook

Par Antoine Oury

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