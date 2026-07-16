Les archives de Michou entrent à la Bibliothèque nationale de France

L’ensemble rassemble des photographies prises dans la vie privée et sur scène, depuis les années 1940 jusqu’à la fin de la vie de Michou. Il comprend aussi des partitions, des paroles de chansons originales, des disques, des affiches et des articles de presse. Des documents liés à ses activités à Montmartre figurent également dans le fonds.

Plusieurs éléments de spectacle ont été transmis à la BnF. Parmi eux se trouvent des maquettes de costumes réalisées par Jean-Marie Fonteneau et Roberto Rosello, ainsi que des costumes, des coiffes et un rideau de scène. Le fonds contient notamment la tenue du « Prince bleu de Montmartre », personnage associé à l’image publique de Michou.

Ces archives rejoignent celles d’autres établissements et personnalités de la nuit parisienne déjà conservées par le département des Arts du spectacle. La BnF possède les fonds du Liberty’s bar et du Carroll’s, ainsi que ceux des cabaretiers Gaston Baheux, Marc Chevalier, lié à L’Écluse, et Michel Valette, fondateur de La Colombe. Le fonds apporte aussi des éléments sur le paysage et les mœurs de cette époque mouvementée à Montmartre.

Une carrière construite rue des Martyrs

Michel Catty naît à Amiens en 1931 et s’installe à Paris, dans le quartier de Montmartre, en 1949. En juillet 1956, il reprend le bar-restaurant Chez madame Untel, au 80, rue des Martyrs et le lieu devient rapidement le célèbre Cabaret Michou.

Au début des années 1960, un voyage à Las Vegas, à l’invitation de Line Renaud et Loulou Gasté, marque un tournant dans son parcours. Michou y découvre Les Bernard’s, un duo d’hommes travestis en tenues burlesques qui parodie des comédies musicales. De retour à Paris, il reprend ce principe en proposant des imitations d’artistes en vogue.

Le costume de Michou - Élie Ludwig / BnF Arts du spectacle

À partir de 1973, Michou se lance dans la revue avec des artistes transformistes comme Lulu, Duduche et Daphné. Il dirige une troupe, développe une formule de dîner-spectacle, et pendant plusieurs décennies, le cabaret reçoit des personnalités françaises et internationales de la chanson, du théâtre, du cinéma, de la télévision, des arts et de la politique. Michou meurt le 26 janvier 2020. En 2024, Gad Elmaleh reprend le lieu et y ouvre le Michou Comedy Club.

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Le fonds est conservé par le département des Arts du spectacle de la BnF, qui rassemble près de quatre millions de documents consacrés notamment au théâtre, au cirque, à la danse, au music-hall et aux arts de la rue.

Crédits photo : Les lunettes, la cravate et le pantalon du costume de Michou - Élie Ludwig / BnF Arts du spectacle

Par Dépêche

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