Ils croyaient cette héroïne réelle et venaient en pélerinage pleurer sur sa tombe

BookTok n’a donc rien inventé. Il lui manque encore les mèches de cheveux déposées sur une pierre tombale et les lettres d’amour réduites en cendres. Au XIXe siècle, les lecteurs de Charlotte Temple ne se contentaient pas de recommander le roman de Susanna Rowson : ils se rendaient dans le cimetière de Trinity Church, à Manhattan, pour pleurer une héroïne qui, elle, n’avait jamais existé.

Dans son numéro de juillet-août 2026, le Library of Congress Magazine revient sur l’un des phénomènes de lecture les plus singuliers de la jeune histoire américaine. La Rare Book and Special Collections Division conserve au moins douze éditions du texte.

L’une d’elles, publiée en 1802, fut enrichie par un propriétaire ultérieur de coupures de presse racontant comment la dalle portant le nom de Charlotte Temple était devenue un lieu de pèlerinage. Le livre avait fini par recueillir les archives de la croyance qu’il avait lui-même engendrée.

La vérité, sous un léger voile de fiction

Publié à Londres en 1791 sous le titre Charlotte : A Tale of Truth, puis aux États-Unis en 1794, le court roman raconte la chute d’une pensionnaire anglaise de quinze ans. Le lieutenant Montraville la convainc de le suivre en Amérique, avant de l’abandonner enceinte et sans ressources à New York. Charlotte donne naissance à une fille, puis meurt. Le récit, souvent présenté comme l’un des premiers grands best-sellers américains, a été traduit en français par André Fayot et publié chez José Corti en 2010.

Susanna Rowson avait soigneusement préparé le terrain. Dans sa préface, elle demandait à ses lectrices de considérer l’histoire « non comme une simple effusion de l’imagination, mais comme une réalité ». Une vieille dame, assurait-elle, lui avait rapporté les faits après avoir connu Charlotte. L’autrice n’aurait ajouté qu’« un léger voile de fiction », en modifiant les noms et les lieux.

Le procédé devait donner davantage de poids à un récit conçu comme un avertissement adressé aux jeunes femmes. Il transforma surtout une intrigue sentimentale en affaire presque biographique. La propre histoire de Rowson renforçait l’illusion : enfant d’une famille loyaliste de Nouvelle-Angleterre, elle avait été exilée en Grande-Bretagne pendant la guerre d’Indépendance. Revenue en Amérique avec son mari pour travailler au théâtre, elle se rapprocha de l’imprimeur Matthew Carey, qui publia la première édition américaine.

Une tradition finit par identifier l’héroïne à Charlotte Stanley, supposée petite-fille du comte de Derby, et Montraville à John Montresor, cousin de la romancière. Les archives de Trinity Church ne valident rien de tout cela : aucune trace de la naissance alléguée de Charlotte n’a été retrouvée en Angleterre, tandis que la vie de Montresor ne correspond pas au récit. Les registres d’inhumation de l’époque ayant disparu dans un incendie, la légende disposait toutefois d’un espace très confortable pour prospérer.

La tombe qui n’en était peut-être pas une

La dalle de grès se trouve dans la partie nord du cimetière et porte bien le nom de Charlotte Temple. Personne ne sait, en revanche, quand l’inscription fut gravée ni ce qu’elle désignait. Dès 1829, un lecteur du New York Daily Advertiser cherchait déjà son emplacement. Au milieu du siècle, les journaux new-yorkais évoquaient des visiteurs en larmes. Une plaque de fer portant l’inscription aurait, selon un article de 1852, été emportée par de jeunes voleurs.

À partir de la presse du XIXe siècle, la chercheuse Helen Williams a reconstitué ce tourisme funéraire littéraire. Des milliers de personnes auraient déposé sur place des mèches de cheveux, des bouquets et les cendres de lettres d’amour. En 1869, la cavité laissée dans la dalle servait même de réceptacle à fleurs. La dévotion persistait donc sans exiger le moindre certificat de décès — avantage appréciable lorsque la défunte sort d’un roman.

Reste que la Library of Congress et Trinity Church ne formulent pas exactement la même certitude. La première évoque la tombe d’une femme réelle appelée Charlotte Temple, confondue avec le personnage. La seconde demeure plus prudente : la pierre a pu signaler une sépulture sans rapport avec le livre, recevoir son inscription lors de la construction de l’église actuelle, ou relever d’une plaisanterie devenue incontrôlable.

En 2008, la dalle fut soulevée afin de rechercher un caveau et d’éventuelles inscriptions susceptibles d’identifier la personne enterrée. Aucun caveau ne fut découvert. Ni Charlotte Stanley, ni identité cachée, ni même la preuve qu’une sépulture se trouvait sous la pierre : rien, toutefois, qui ait suffi à effacer près de deux siècles de ferveur. Seulement un nom gravé dans le grès — et, à Washington, un exemplaire de 1802 conservant les traces matérielles des lecteurs qui décidèrent de le croire.

Crédits photo : domaine public

Par Clément Solym

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