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Le fabuleux piano : Sonia Devillers fait parler un Érard disparu

En cherchant le piano laissé à Bucarest par sa grand-mère, Sonia Devillers rencontre un autre instrument disparu : un Érard de concert, numéro 68037, acheté par la famille Enoch en 1892, volé par les nazis en 1943 et jamais retrouvé. Dans Le fabuleux piano, publié chez Robert Laffont, elle compose un récit-enquête ample, sensible et très documenté sur les objets spoliés, les morts sans tombeau et la musique comme dépôt de mémoire. Début des gammes, ce 27 août.

Le 16/07/2026 à 10:38 par Nicolas Gary

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Publié le :

16/07/2026 à 10:38

Nicolas Gary

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Sonia Devillers part d’un manque. Le piano de sa grand-mère roumaine, abandonné à Bucarest lorsque la famille est contrainte de quitter le pays en 1961. Un objet perdu avant même sa naissance, mais transmis comme une douleur active, un regret qui change de mains sans changer de forme. Dans l’enfance, elle n’a presque pas joué. Pourtant, quelque chose demeure : Glenn Gould, Bach, la passion du père, cette manière étrange dont les doigts, longtemps après, « jouent dans le vide ».

Le livre commence là, dans ce vide habité. Puis la piste familiale bifurque. Un avis de recherche l’oriente vers un Érard de concert en palissandre frisé, le numéro 68037, propriété des Enoch, éditeurs de musique établis à Paris depuis cinq générations. Le piano a été raflé par les nazis en 1943. Il n’est jamais revenu. D’abord, l’enquête paraît presque disproportionnée : après la Shoah, après les corps absents, après les noms gravés sur les murs, pourquoi chercher encore un piano ? La réponse tombe, simple et décisive : « si, cela importe ».

L’objet n’est jamais seulement l’objet

La grande force du Fabuleux piano tient à cette évidence patiemment conquise : les choses comptent quand elles portent la vie dont on a voulu effacer les traces. Un piano, ici, contient une maison, un salon, une lignée, des mercredis de musique, des mains sur l’ivoire, des enfants au bord du clavier, des partitions ouvertes, des morts qui ne reviendront pas.

Sonia Devillers raconte donc la naissance du Érard comme celle d’un personnage. Wilhelm Enoch, petit juif venu d’Allemagne devenu éditeur parisien influent, commande en 1890 un modèle n° 2 chez Érard. Le récit suit les registres, les essences de bois, le palissandre, la cire, les cordes, les marteaux, la mécanique à double échappement, les ouvriers de la manufacture. La précision technique pourrait alourdir l’ensemble ; elle prend vie parce que l’autrice la relie toujours à un désir.

Ce piano n’est pas un simple signe de réussite. Il incarne une certaine idée du beau : républicaine, bourgeoise, française, musicale, presque morale. Au moment de sa fabrication, son numéro de série devient une signature intime. « Nul ne pourra plus effacer l’identité de son piano. » La phrase résonne longtemps, parce que l’Histoire fera exactement le contraire : tenter d’effacer les propriétaires, leur nom, leurs meubles, leurs livres, leurs lieux, leur musique.

Une dynastie française, jusqu’au piège

Le récit gagne alors en profondeur. Les Enoch ne sont plus seulement les détenteurs d’un instrument fabuleux. Ils incarnent une histoire de l’assimilation juive en France : l’amour de la République, la confiance dans le travail, les arts, les concours, les décorations, la certitude d’appartenir pleinement au pays. Puis viennent Drumont, l’affaire Dreyfus, l’antisémitisme installé dans la presse, Vichy, l’aryanisation, l’opération Meubles.

Devillers avance avec une méthode très sûre. Elle passe des archives à la scène, du document à l’incarnation, sans jamais prétendre tout savoir. Elle dit ce qu’elle tient d’un registre, d’une lettre, d’un carnet ; puis elle imagine, prudemment, ce qui a pu traverser un visage, une pièce, un silence. Cette transparence donne au livre sa tenue. Le passé n’est pas reconstitué comme un décor ; il est approché par fragments, avec respect, obstination, parfois avec rage.

Les carnets de Jacques Enoch deviennent alors essentiels. Tenus pendant des décennies, ils consignent moins de grandes pensées que des journées sauvées de la disparition. Jacques y voit « une espèce de lutte contre la mort ». La formule éclaire toute l’entreprise de Sonia Devillers. Enquêter sur le piano, c’est aussi reprendre cette lutte, avec d’autres moyens.

Après le pillage, une chanson

La partie consacrée aux spoliations est la plus forte du livre. Les appartements vidés, les Pianolager, les pianos couchés sur le flanc, les instruments transportés sous les bombardements, les restitutions confuses : tout cela compose une histoire matérielle de la persécution. Les nazis n’ont pas seulement volé des biens. Ils ont voulu déplacer les vies hors d’elles-mêmes, jusqu’à leur décor le plus familier.

Après la guerre, Jacques cherche le Érard comme on cherche un survivant. Il croit récupérer un instrument, mais ce n’est pas le bon. L’image est cruelle : « Quelle ironie, le fabuleux piano mué en crapaud! » La phrase pourrait relever du conte. Elle dit surtout l’absurdité d’une réparation impossible : quelque chose revient, mais ce qui revient n’est pas ce qui manque.

Le livre trouve ensuite un second souffle avec la renaissance des éditions Enoch et l’histoire des Feuilles mortes. Prévert, Kosma, Montand, Cora Vaucaire, Gréco, puis l’Amérique : la chanson circule, se transforme, gagne le monde. On pourrait croire à un détour. Il s’agit plutôt d’un prolongement. Quand l’instrument a disparu, la musique continue de passer ailleurs, par les voix, les partitions, les droits, les reprises, les souvenirs.

Une profusion parfois serrée

La réserve tient à l’ampleur même du projet. Le fabuleux piano embrasse beaucoup : l’exil roumain de la famille Devillers, la facture Érard, l’histoire des Enoch, l’édition musicale, l’antisémitisme français, l’Occupation, la spoliation des instruments, les restitutions, les carnets de Jacques, la trajectoire des Feuilles mortes. Cette richesse impressionne, mais elle peut aussi resserrer la lecture lorsque les noms, les dates et les ramifications se pressent trop vite.

Quelques passages documentaires auraient gagné à respirer davantage. Non par manque d’intérêt, mais parce que le livre atteint sa pleine puissance lorsqu’un détail suffit : un numéro gravé, une main qui ouvre une mallette, un piano couché dans un dépôt, une place vide à table, une chanson fredonnée. Là, Sonia Devillers n’explique plus seulement ; elle fait sentir.

Cette densité reste toutefois le prix de l’enquête. Le sujet l’exige. Pour répondre au vide organisé par la spoliation, il faut accumuler des traces, recouper les archives, suivre les filiations, vérifier les numéros, retrouver les lieux. L’écriture épouse ce travail de réparation, sans jamais se payer de consolation facile.

Le vide, et ce qui le remplit

Dans son dernier mouvement, le récit revient à la maison de Bucarest et au piano roumain. Le détour par les Enoch ramène Sonia Devillers à sa propre histoire. Elle croyait chercher un instrument : elle découvre une manière de penser ce que les objets emportent avec eux lorsqu’ils disparaissent. Être privé des choses auprès desquelles on a vécu, écrit-elle, c’est vivre avec « un vide qui ne passe pas ».

Le fabuleux piano frappe par sa justesse : une émotion tenue, une enquête minutieuse, une langue claire qui sait devenir lyrique sans perdre le fil des preuves. Le livre a ses lenteurs, parfois ses excès de ramifications, mais il possède une vraie nécessité. Sonia Devillers montre qu’un piano peut être une archive, un tombeau, une preuve, un chant muet. Et que le numéro 68037, quelque part, continue de sonner.

 
 

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Le Fabuleux piano

Sonia Devillers

Paru le 27/08/2026

288 pages

Robert Laffont

21,00 €

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Dans le comté de Mayo où il a grandi, l’Irlandais Colin Barrett pose un regard bienveillant sur l’humanité de ses compatriotes et nous livre un recueil de nouvelles d’une remarquable unité de ton, très rural, très social.

16/07/2026, 10:19

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Ce que le capitalisme doit au racisme et au patriarcat

Pourquoi le capitalisme domine-t-il le monde ? A-t-il toujours existé ? Quels liens entretient-il avec la démocratie, le racisme, le patriarcat ou la crise écologique ?

16/07/2026, 09:00

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Son fiancé vole les 32 millions du Loto et déclenche sa vengeance

Pâquerette a 28 ans. Elle est laborantine, et follement amoureuse de Jean-Benoît, son fiancé, qu’elle considère comme l’homme parfait. Un soir, après sa journée de travail, elle rentre chez elle, avec dans sa poche, un ticket de Loto sur lequel elle a coché tous les numéros qui racontent leur histoire d’amour. Installée devant la télé, elle retient son souffle. Les chiffres tombent… un par un. Jusqu’au dernier : jackpot, trente-deux millions d’euros ! 

 

16/07/2026, 08:00

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Une veuve face aux victimes remontées d’un lac artificiel

Près de l’ancienne mine creusée par les Britanniques, une veuve assiste aux recherches des victimes dans un lac artificiel. Un homme en combinaison plonge puis remonte sans cesse des eaux. Elle tremble à l’idée de ce qu’il pourrait repêcher. Traduit du grec par Nicolas Pallier.

16/07/2026, 07:00

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France-Espagne : la Roja met les Bleus à terre un soir de 14 juillet

Un soir de fête nationale, les Bleus rêvaient d’une troisième finale de Coupe du monde consécutive. À Arlington, dans l’agglomération de Dallas, l’Espagne les a privés de ballon, de souffle et d’avenir : 2-0, sans véritable contestation. Pour raconter cette chute, trois livres : Le Cœur du pélican pour la France, Rouge ou mort pour la Roja et Les Derniers Jours de Roger Federer pour une rencontre dont l’issue s’est dessinée bien avant le coup de sifflet final.

15/07/2026, 21:35

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Le Père-Lachaise surréaliste, d'Étienne Ruhaud

Inauguré en mai 1804 dans l'actuel 20e arrondissement, le Père-Lachaise est devenu en quelques décennies le cimetière le plus réputé de Paris. L'éponyme confesseur du Roi-Soleil n'a jamais dû, de son vivant, imaginer une telle postérité. Par Jacques Lucchesi.

15/07/2026, 15:51

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Une unique lueur : le retour familier et réjouissant d’Adamsberg

La cuvée Vargas est un bon cru : un roman sans surprise, assez convenu, mais qui ne décevra donc pas les fans d'Adamsberg et de cette auteure, spécialiste des dialogues décalés, un brin déjantés : quand la poésie affleure du sous-jacent au-delà des apparences de notre monde que l'on croit rationnel.

15/07/2026, 11:20

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Le murmure de Jacques Derrida

Loin de se limiter à des réflexions purement linguistiques, Le monolinguisme de l’autre est une critique implacable de l’aliénation culturelle en situation coloniale.

15/07/2026, 10:49

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Comment l’ordre transforme les révolutions en cérémonies

Comme il y a une dialectique de la raison, il y a une dialectique de la mémoire qui métamorphose le souvenir de la révolte en culte de l’ordre, les anniversaires des révolutions en défilés militaires, l’héritage de la Shoah en légitimation d’un État génocidaire ; ainsi s’affrontent les romans nationaux et la tradition des vaincus, le culte des héros et les traces laissées par les sans-nom, les monuments et les remémorations dissidentes.

15/07/2026, 09:00

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Les Désarmantes : Caroline Bouffault imagine une France sans hommes au pouvoir

Avec Les Désarmantes, son troisième roman à paraître le 21 août 2026 aux éditions Fugue, Caroline Bouffault imagine une France devenue une république pacifiste dirigée exclusivement par des femmes, où l’arrivée d’une journaliste étrangère vient révéler les contradictions d’un modèle fondé sur l’exclusion des hommes.

15/07/2026, 07:48

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Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire

À l’approche de la rentrée littéraire, les piles de livres à paraître ne tarderont pas à chasser celles du printemps. Il reste pourtant un mois et demi pour revenir vers des romans, récits et objets littéraires publiés entre janvier et juin 2026, parfois passés sous les radars malgré leur singularité.

14/07/2026, 15:01

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Le mythe de la France sans esclaves s’effondre dans les archives

À la veille de la Révolution française, Paris se pense comme une terre de liberté, régie par le principe selon lequel « il n’y a pas d’esclaves en France ». Pourtant, pour les esclaves venus des colonies chercher refuge dans la capitale, cette promesse se révèle fragile et souvent illusoire. 

14/07/2026, 09:00

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Une communauté protectrice devient peu à peu impossible à quitter

Alors qu’elle prend la route pour tenter de calmer ses angoisses, Coro se retrouve sur des sentiers déserts, sans téléphone portable, frôlant la panne sèche. La nuit progresse, et alors qu’elle s’aventure au bout d’un chemin étroit pour demander de l’aide, elle arrive devant un grand portail noir. Elle va découvrir une demeure isolée, entourée de végétation et peuplée d’animaux. La communauté de femmes qui y vit propose son aide à Coro.

14/07/2026, 08:00

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Celle que je suis

13/07/2026, 16:37

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Dans le désert du Nevada

Un thriller juridique, ou roman de prétoire, qui détaille le difficile travail des avocats commis d’office pour marchander peines et chefs d’accusation en faveur de leurs clients. Et un polar plus malin qu’il n’y paraît… 

13/07/2026, 12:23

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Villes impériales. Sur les traces de Napoléon Ier et de Napoléon III

13/07/2026, 10:43

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France-Maroc : les Bleus avalent les Lions de l’Atlas

Je vous écris ce matin les yeux fermés (c’est beau la confiance) : cette Coupe du monde outre-Atlantique va me coûter encore quelques nuits sans assez de sommeil. Des cernes, certes, mais qu’au moins je ne dois pas à une peine que la défaite face au Maroc aurait provoquée. Une fatigue victorieuse, avec quelques réserves.

11/07/2026, 12:19

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La collision

11/07/2026, 09:20

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La colonisation rend-elle fou ? Une enquête après Fanon

À partir des dossiers retrouvés des personnes internées à Anjanamasina (Madagascar), l’un des premiers asiles d’aliénés des colonies françaises, Raphaël Gallien prend au sérieux des paroles jugées délirantes, des gestes incompris, des trajectoires brisées, pour approcher les effets intimes de la colonisation. 

11/07/2026, 09:00

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Le roman d’un père qui refuse de voir son fils lui échapper

Sur l’île de Muckle Flugga, le point habité le plus septentrional du Royaume-Uni, se dresse le phare de l’impossible, un des fameux phares de Stevenson. Un père et son fils le gèrent ensemble, depuis des années, accueillant parfois des pensionnaires, ornithologues pour la plupart. L’île est en effet peuplée d’une immense variété d’oiseaux, dont certains inattendus.

11/07/2026, 08:00

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Un homme de 456 ans veut rejoindre la maison d’Elvis

Quand Will Somersby débarque en titubant dans le hall d’un hôpital psychiatrique canadien, il prétend être venu à pied depuis le Tennessee, guidé par le chant d’un rossignol. Il affirme, en outre, être âgé de 456 ans. Il est alors confié aux bons soins du Dr Miranda Gosling, peu à peu convaincue d’avoir déjà croisé l’étrange individu...

11/07/2026, 07:00

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Federica Zombie

10/07/2026, 16:53

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Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

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Houaria : fragments de vies algériennes

Houaria, roman de l'auteure algéro-syrienne Inam Bioud, est paru en 2025, dans la collection Khamsa, co-créée par les éditions Barzakh en Algérie et les éditions Philippe Rey en France. Ce roman polyphonique met en avant plusieurs personnages. Leur point commun, la lettre « H » présente dans le prénom de chacun.e : Hadia, Hicham, Houari… Par Ghozlène Benabi.

10/07/2026, 09:40

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Le fabuleux piano : Sonia Devillers enquête sur les pianos volés aux juifs

Dans Le fabuleux piano, à paraître le 27 août chez Robert Laffont, Sonia Devillers retrace l’histoire d’un instrument disparu, le piano de la famille Enoch, éditeurs de partitions, en l’inscrivant dans celle des milliers de pianos volés aux familles juives à Paris pendant l’Occupation, puis déplacés jusqu’aux confins du IIIe Reich. À travers cette enquête, l’autrice explore à la fois la spoliation, la mémoire familiale et la place intime que peuvent occuper les objets dans la transmission.

10/07/2026, 08:56

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Un week-end entre proches fait éclater les certitudes de deux familles

Avec Entre amis (Actes Sud), premier roman de Hal Ebbott traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau et publié le 26 août, l’auteur met en scène deux familles liées par une amitié ancienne, soudain confrontées à un acte de violence qui bouleverse leurs certitudes et révèle les tensions sociales, intimes et familiales longtemps restées sous silence.

10/07/2026, 06:56

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Argentine-Égypte : le calvaire des champions du monde avant le miracle Messi

Hier, la terre a tremblé. Les bars autour de chez moi étaient en ébullition : l’Égypte menait 2-0 contre l’Argentine, championne du monde en titre, dans le dernier huitième de finale de la Coupe du monde. L’Albiceleste n’avait pas dit son dernier mot ; moi, je perdais les miens. En quelques minutes seulement, Lionel Messi a mis le match à l'envers. À l’arrivée : 3-2, pleurs, soulagement. Et vertige. 

 

08/07/2026, 22:51

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Résoudre ce qu’Albert Einstein qualifiait d’”éternel mystère”

S’il est loisible de méditer sur les mystères insondables du monde que nous habitons, le fait que la science parvienne à le rendre compréhensible devrait, en soi, être un sujet d’étonnement. Pourquoi l’ingéniosité du vivant anticipe-telle nos techniques ? Pourquoi les mathématiques les plus abstraites décrivent-elles le réel ? Conjuguant sciences sociales et sciences du vivant, Bernard Lahire remonte aux racines du réalisme pour élucider l’« éternel mystère » : pourquoi comprenons-nous le monde ?

08/07/2026, 08:00

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Malraux, un homme fondamentalement paradoxal

Françoise Theillou explore la relation complexe d’André Malraux à l’amour et aux femmes, à peu près absente de son œuvre et des grandes biographies qui lui ont été consacrées. L’écrivain a volontairement brouillé les pistes entre réel et imaginaire, taisant l’intime et rejetant toute lecture biographique de son œuvre. Ce sont surtout les femmes qui l’ont aimé, Clara, Josette, Madeleine, Sophie, qui ont permis de lever en partie le voile, chacune révélant un Malraux différent.

08/07/2026, 07:00

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Jeunesse à la Fleur : grandir dans l’ombre de la violence

Jeunesse à la Fleur est le premier roman de Rym Khelil paru en 2025 aux éditions Barzakh. Le récit autofictif - c'est-à-dire que l'auteure s'inspire de son vécu en y mêlant la fiction - se déroule à Alger, pendant la décennie noire et met en scène des adolescents se préparant au BAC. Par Ghozlène Benabi.

07/07/2026, 17:18

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Dans les coulisses de Bahreïn, un roman d’espionnage très actuel

Si vous avez envie de jouer aux espions à l'ombre de Téhéran pour apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'émirat de Bahreïn. Une ambiance à la John Le Carré dans ce roman qui a été écrit en 2023 mais qui éclaire parfaitement les conflits d'aujourd'hui.

07/07/2026, 16:17

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Le roman qui imagine Israël sans ses Palestiniens

Plus d’ouvriers, plus de conducteurs de bus, plus de vendeurs… La société israélienne est à l’arrêt. À Tel-Aviv, Ariel et Alaa sont voisins et amis. L’un est journaliste, un sioniste libéral, critique à l’égard de l’occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza, mais fidèle au projet du pays ; l’autre, cameraman palestinien, est hanté par les souvenirs de sa grand-mère récemment décédée, jamais remise de la Nakba et de la perte de sa ville, Jaffa. 

07/07/2026, 09:00

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Amateurs de Shameless, une nouvelle famille dysfonctionnelle vous attend

Vous pensez avoir une famille dysfonctionnelle ? Attendez de rencontrer les Flynn. Rien ne va plus chez eux. La mère tente de sauver son mariage en s’essayant au couple libre, tandis que le père s’enfonce dans une crise existentielle forcément pathétique.

07/07/2026, 08:00

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Alizée Delpierre enquête sur l’esclavage moderne en France

Après Servir les riches, sa première enquête retentissante chez les grandes fortunes, Alizée Delpierre poursuit sa réflexion sur les rapports de domination et d’exploitation. Dans ce nouveau terrain inédit nourri de nombreux témoignages et de scènes stupéfiantes, elle fait tomber un tabou : aujourd’hui en France, autour de nous, dans tous les secteurs d’activité, il existe des travailleurs que leurs employeurs traitent comme des esclaves. 

07/07/2026, 07:00

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Nouvelle-Zélande – France : les copains du rugby

34-32 à Christchurch, samedi 4 juillet : pas besoin de canicule pour suffoquer durant cette première journée des phases de poule. Nouvelle-Zélande – France, affiche de rêve du Championnat des Nations. Oppressés, les Bleus ont cédé face à des All Blacks qui les ont usés sans jamais vraiment les écraser. Duel de titans ? Sûr. Et pour mieux le mesurer, je vous propose trois œuvres pour mieux le comprendre.

 

06/07/2026, 20:30

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