Gaëlle Obiégly, ou l’art de digresser dans Rien à voir

La bibliothèque réclame un livre. La narratrice affirme l’avoir rendu. Elle appelle, proteste, reconstitue son emploi du temps, inspecte les rayonnages, s’énerve contre le règlement. Ce devait être une affaire de prêt, de cote, de remboursement. Cela devient autre chose : la découverte d’un volume blanc, sans nom d’auteur, sans texte apparent, intitulé Une sculpture. Un livre qui ne se lit pas. Ou pas comme ça. Donc, déjà, une excellente raison de commencer.

Gaëlle Obiégly installe son roman sur ce genre de déplacement minuscule. Une contrariété administrative ouvre une méditation sur la forme, la propriété, la valeur, le regard, la honte, les dents, les vêtements, les chats et l’usage des œuvres quand on cherche simplement à survivre au matin. La narratrice prévient : « Ceci est une digression, elles seront nombreuses au cours de ce récit. » Voilà. Contrat signé.

Le détour, tenu en laisse

La grande réussite de Rien à voir tient à cette liberté très contrôlée. Le récit donne l’impression de partir partout, mais il ne s’abandonne jamais tout à fait. La narratrice l’avoue avec une précision qui vaut méthode : « J’ai l’esprit qui bat la campagne ; il divague, c’est vrai, mais jamais au-delà des limites que j’entends lui fixer. »

On passe de Proust à Marcel Duchamp, d’un site de fiches de lecture à une combinaison verte achetée chez Monoprix, des Gilets jaunes à Mantegna, d’une gelée de groseilles éclatée dans un supermarché à l’histoire de l’art occidental. Ça pourrait n’avoir rien à voir. Justement. Le roman s’amuse à montrer que les associations les plus hasardeuses finissent parfois par toucher le point juste, pourvu qu’on les laisse travailler.

Cette voix constitue le principal plaisir du livre. Elle avance par corrections, scrupules, parenthèses, souvenirs qui s’invitent sans frapper. Elle pense à voix haute, se reprend, plaisante, théorise, se moque d’elle-même. Rien n’est jamais tout à fait solennel, même quand il est question de sacré, d’incarnation, de classe sociale ou de détresse.

Une exposition sans objets, ou presque

Le projet d’Ari Bosochur donne au roman son centre, si l’on peut employer ce mot pour un livre qui préfère les bords. L’artiste prépare une rétrospective. Au lieu d’exposer ses pièces, il imagine de les faire raconter. La narratrice résume parfaitement l’affaire : « Il y a une histoire, donc, à la place des objets. »

Cette idée pourrait tourner au pur dispositif conceptuel. Obiégly l’empêche de se refermer sur lui-même. Elle fait entrer dans l’art ce qui l’entoure : le travail mal payé, les corps fatigués, les emplois alimentaires, les bibliothèques, les supermarchés, les humiliations ordinaires, les gens qui gardent les lieux pendant que d’autres signent les cartels.

Ari Bosochur n’est pas moqué. Pas exactement. Le roman le regarde avec tendresse, curiosité, parfois irritation. « Ses œuvres étaient des idées. » La phrase est limpide, presque sèche. Elle dit l’élégance du geste, mais aussi son danger : une idée peut briller très haut et laisser beaucoup de monde dehors.

Mamadou, Georges Ledoux, et les savoirs non signés

Le livre prend une autre ampleur avec Mamadou, agent de sécurité, futur Georges Ledoux, observateur immense du monde social. Il surveille, écoute, intervient, lit, pense. La narratrice le fréquente dans les rayons, auprès des confitures, des laitages, des incidents minuscules que personne ne songe à regarder longtemps. Lui sait voir. Elle apprend à voir avec lui.

C’est là que Rien à voir devient plus qu’une fantaisie sur l’art contemporain. Gaëlle Obiégly déplace la question de l’œuvre vers celles et ceux qui l’approchent sans toujours être admis dans son récit officiel : vigiles, manutentionnaires, employés, visiteurs accidentels, lecteurs de travers. Le musée n’est plus seulement un lieu de contemplation. Il devient une scène où se redistribuent les places, les voix et les légitimités.

La narratrice, elle aussi, occupe une position instable. Elle écrit des commentaires, vend des explications, transforme les livres en fiches, puis les œuvres en récits. « Le langage était devenu mon unique outil de travail. » Cette phrase éclaire tout le roman : quand il n’y a plus rien à montrer, reste la possibilité de dire. Et quand dire ne suffit pas, on recommence ailleurs, autrement, par un détour.

L’intelligence et ses encombrements

Il faut pourtant le reconnaître : Rien à voir exige une disponibilité réelle. Le livre bavarde, digresse, commente sa propre manière, interrompt une idée pour en ouvrir trois autres, explique parfois le principe même qui le porte. Cette profusion ravit souvent. Elle fatigue aussi, par endroits, lorsque l’élan de pensée semble préférer son propre mouvement à la scène qui l’a fait naître.

Certaines pages d’analyse artistique ou de commentaire métatextuel paraissent ainsi un peu plus insistantes que nécessaire. On admire l’agilité, mais l’on souhaiterait parfois que les personnages respirent plus longtemps hors de la démonstration. Le roman perd alors un peu de chair au moment même où il gagne en virtuosité.

Cette réserve touche toutefois au cœur du projet. Obiégly ne cherche pas l’efficacité narrative, ni la ligne droite, ni le bon vieux roman discipliné qui marche correctement sur le trottoir. Elle fabrique une conscience en mouvement. Une voix qui pense avec ses mains, ses lectures, ses colères, ses souvenirs et ses maladresses. Mamadou le formule à sa façon : « Raconter, cela consiste à s’éloigner. » Toute la beauté du livre vient de là. S’éloigner, oui. Mais pour revenir par un côté inattendu.

Rien à voir, donc tout à entendre

À mesure que l’exposition se prépare, les objets s’absentent et la voix gagne en présence. Le public n’a presque rien sous les yeux. Il écoute. Les œuvres deviennent des récits, des images intérieures, des effets de mémoire. Ce vide pourrait être une farce. Il devient une méthode. Une façon de rappeler que voir n’a jamais été seulement regarder.

La fin boucle le geste sans l’épuiser. Le livre blanc, Une sculpture, revient comme un corps muet, un objet trouvé, volé, gardé, rendu. Il n’explique rien. Il agit. La narratrice le dit très tôt, avec cette gravité passée en douce sous la drôlerie : « C’est peut-être à une œuvre d’art que je dois ma survie. »

La phrase semble excessive, mais rien du tout : chez Gaëlle Obiégly, l’art ne sauve pas avec majesté. Il tombe d’un rayon, se cache dans un sac, embarrasse une conversation, se raconte dans le noir, fait rire, ouvre une brèche. Rien à voir réussit précisément parce qu’il accepte cette modestie bizarre.

Il parle d’art sans prendre la pose, d’intelligence sans raideur, de survie sans pathos. Un roman très libre, parfois trop plein de lui-même, mais traversé par une grâce rare : celle des détours qui finissent par toucher juste.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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