La remise de 5 % fidélise-t-elle vraiment les clients des librairies ?

Deux Français sur trois disent qu’un programme de fidélité les incite à revenir dans une enseigne. Appliquée à la librairie, la promesse se complique : le rabais maximal de 5 % réduit une marge déjà étroite, sans garantie de retenir davantage les acheteurs. Les enquêtes de SumUp et de l’ObSoCo, rapprochées des comptes du secteur, révèlent une fidélité aussi désirée que difficile à financer.
Le 16/07/2026 à 11:00 par Nicolas Gary
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16/07/2026 à 11:00
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Une carte, quelques points et, au bout du chemin, une récompense : la mécanique semble avoir fait ses preuves. Selon une enquête publiée le 6 juillet 2026 par SumUp, 67 % des 1.500 adultes interrogés estiment qu’un programme de fidélité les encourage à retourner dans les mêmes enseignes. Ils sont 68 % à se sentir plus proches d’un commerce local lorsque leur assiduité y est reconnue, tandis que 65 % préfèrent une petite gratification rapide à un avantage plus généreux, mais lointain.
L’enthousiasme connaît ses limites. 35 % des répondants disent avoir abandonné un dispositif parce que le gain tardait trop ; 55 % seraient prêts à changer de commerce de proximité pour de meilleurs avantages.
L’enquête a été menée du 18 au 22 avril, mais ne nomme cependant aucun institut extérieur, ne reproduit pas le questionnaire complet et n’indique pas de marge d’erreur. Surtout, SumUp commercialise elle-même une solution de fidélisation (promue au terme de la publication). Ces résultats décrivent donc des attentes générales de consommateurs, pas le comportement particulier des lecteurs.
Pour la librairie, le rapprochement n’en reste pas moins instructif. La quatrième enquête de l’ObSoCo pour le Syndicat de la librairie française, conduite auprès de près de 4.000 personnes de 18 à 75 ans, mesure un attachement robuste, quoique peu exclusif. 69 % des clients se déclarent fidèles à leur établissement principal ; cette proportion grimpe à 94 % parmi ceux qui achètent plus de 20 livres par an.
Le sentiment ne commande pas toujours le porte-monnaie. Ces mêmes clients réalisent, en moyenne, la moitié de leurs acquisitions pour eux-mêmes dans une librairie indépendante ; la proportion descend à 39 % pour les ouvrages destinés à être offerts. L’ObSoCo parle d’une fidélité « attitudinale » : on apprécie le lieu, le conseil et l’ambiance, tout en continuant à fréquenter les grandes surfaces culturelles ou les sites marchands.
La reconnaissance, elle, laisse un goût plus mitigé. Un acheteur sur deux seulement considère que sa constance est convenablement récompensée. Le programme de fidélisation obtient la moins bonne évaluation parmi les 13 dimensions de l’offre examinées.
D’après les déclarations recueillies, 49 % des librairies principales proposeraient une carte et parmi les clients qui ne l’ont pas refusée, 78 % l’utilisent systématiquement. Là où aucun dispositif n’existe, 74 % se disent intéressés – des résultats que nous avions détaillés après leur présentation aux Rencontres nationales de la librairie, en juin.
Reste une petite particularité, capable de gâter les plus belles promesses du marketing : en librairie, le prix n’est pas une pâte à modeler. La loi du 10 août 1981 oblige les détaillants à vendre un livre neuf entre 95 et 100 % du tarif fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le rabais peut être accordé immédiatement, après plusieurs achats ou au moyen d’une carte. Dans tous les cas, à coût d’achat inchangé, la baisse du prix encaissé réduit la marge commerciale du vendeur.
Or celle-ci ne se confond pas avec le bénéfice. Selon l’étude Xerfi présentée en juin 2026, le taux de marge commerciale atteignait en 2024 37,7 % du chiffre d’affaires pour les grandes librairies, 37,6 % pour les structures intermédiaires et 31,9 % pour les petites. Une fois les salaires, loyers, transports, dépenses d’énergie et autres charges absorbés, l’excédent brut d’exploitation tombait entre 2,1 et 2,9 % selon les catégories.
Le contexte n’invite guère aux largesses. Sur les quatre premiers mois de 2026, l’Observatoire de la librairie du SLF relevait un recul de 2,9 % des ventes en valeur et de 3,3 % en volume par rapport à la même période de 2025. Dans le même temps, loyers, rémunérations et frais fixes poursuivaient leur hausse. Chaque point abandonné en caisse pèse donc bien davantage que ne le laisse deviner la réduction imprimée sur le ticket.
La remise conserve pourtant une présence notable. Selon les clients interrogés par l’ObSoCo, 46 % des librairies indépendantes l’accorderaient sous une forme ou une autre : 9 % systématiquement, contre 16 % en 2019, 21 % par l’intermédiaire d’une carte et 16 % de manière occasionnelle. Mais, parmi les habitués d’un commerce appliquant toujours les 5 %, un sur trois seulement affirme qu’il y achèterait une moindre part de ses livres si le geste disparaissait ; 17 % restent indécis.
La dépense est certaine, son rendement commercial beaucoup moins. En 2022, Matthieu de Montchalin, alors dirigeant de L’Armitière à Rouen, expliquait à ActuaLitté que la suppression du rabais avait permis de récupérer 120.000 € de marge, soit, selon son estimation, l’équivalent de trois emplois. La librairie avait ensuite cherché à récompenser ses clients autrement, notamment en développant son offre d’occasion. Ce cas ne vaut pas démonstration nationale, mais il donne une mesure concrète au débat.
L’ObSoCo invite précisément à ne pas confondre fidélité et ristourne. Son rapport souligne que les gratifications non monétaires peuvent mieux convenir à une partie de la clientèle. Une formule payante de « client privilégié », combinant réductions, avant-premières, rencontres d’auteurs et services en ligne, recueille l’intérêt déclaré de 61 % des clients. À ce stade, aucune des enquêtes mobilisées ne démontre toutefois qu’un rabais permanent de 5 % génère assez de ventes supplémentaires pour compenser la marge abandonnée.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Quels ouvrages donnent réellement la chair de poule aux jeunes lecteurs ? Pour la troisième édition du Kowai hon taishō, le « Grand Prix des livres effrayants », 851 professionnels des bibliothèques japonaises ont départagé 78 titres. Quatre formes de peur étaient récompensées : le frisson qui s’installe, le danger qui fait retenir son souffle, le sursaut et le malaise qui refuse de disparaître.
11/07/2026, 16:10
Le réseau international PublisHer lance PublisHer Studio, un programme gratuit de huit semaines, entièrement en ligne, destiné aux femmes travaillant dans l’édition. Vingt participantes seulement seront retenues pour cette première promotion 2026, attendue du 5 octobre au 29 novembre. Au programme : économie du livre, intelligence artificielle, marchés internationaux et compétences de management.
11/07/2026, 16:04
Je m’appelle Charlotte, je suis la maman d’Arthur 8 ans et Faustine 4 ans. Faustine est née avec une paralysie cérébrale liée à un AVC in utero qui a été diagnostiqué à ses 7 mois. Malgré la difficulté à encaisser cette nouvelle, j’ai tout de suite souhaité m’impliquer en faveur de la paralysie cérébrale. C’est pourquoi j’ai écrit un livre jeunesse afin de permettre aux enfants et enseignants de mieux comprendre la paralysie cérébrale et le fonctionnement de Faustine.
11/07/2026, 09:00
Chaekbang Oneul, librairie indépendante fondée par l’écrivaine sud-coréenne Han Kang, a fermé le 7 juillet 2026 dans le quartier de Seochon, à Séoul. La vente de l’immeuble a contraint les locataires à partir. Faute d’avoir trouvé un autre local dans les délais, l’établissement suspend son activité pour une durée indéterminée.
10/07/2026, 17:08
Une « journée de mobilisation citoyenne » : ainsi l'illustratrice lyonnaise Céline dessine n'importe quoi présente-t-elle son initiative, « La Bamboche des libraires ». Elle invite tout simplement les lecteurs et lectrices à se rendre en librairie, partout en France, évoquant « un geste collectif, festif et à la portée de tous ».
10/07/2026, 16:45
Après 53 ans d’activité, la librairie Dinali cessera son activité à Strasbourg pendant l’été 2026. Le point de vente du passage de la Mésange fermera le 31 juillet, avant celui du 102, Grand’Rue, le 31 août. Les gérants Jennifer et Thierry Goepp ont pris cette décision après trois exercices déficitaires, dans un contexte de hausse des charges et de baisse des ventes de livres. Aucun repreneur n’a été trouvé pour les deux magasins.
10/07/2026, 13:55
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté, lors du Conseil des ministres de ce jeudi 9 juillet, un projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Conçu en réponse à « une recrudescence sans précédent des actes de haine », notamment en ligne, le texte renforcerait la répression des écrits haineux et plus particulièrement les propos révisionnistes et négationnistes, qui échappent aujourd'hui aux sanctions jusqu’alors prévues par la loi du 29 juillet 1881.
10/07/2026, 13:07
Yvon Le Men, Prix Goncourt de la poésie en 2019, fait don de ses archives à la Bibliothèque nationale de France. Conservé au département des Manuscrits, le fonds réunit 47 dossiers d’œuvres rédigées entre 1974 et 2025 ainsi que 26 carnets de voyage et de notes. Il retrace le travail d’écriture du poète breton, ses échanges avec plusieurs écrivains et la préparation de certains de ses livres.
10/07/2026, 11:11
Librairie historique de Riom, Le Cadran Solaire prenait, en 2009, la suite de la Librairie Robin, installée depuis 50 ans dans le centre-ville. Frédérique Gillet-Jardat, propriétaire, a déposé, le 11 juin dernier, un dossier pour obtenir le placement en redressement judiciaire du commerce. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand y a répondu favorablement.
10/07/2026, 09:38
Imaginez perdre votre père à 7 ans et vous retrouver seul quelques années plus tard dans un environnement inconnu avec de grandes responsabilités. C’est ce qu’Ayster a vécu... le personnage principal de mon manga « Ayster To Shinda Tsuki » (Ayster et la lune morte en français).
10/07/2026, 09:00
Le 26 juin dernier, le tribunal judiciaire de Paris a convoqué un monument du 7e art français, À bout de souffle (1960), de Jean-Luc Godard, et plus particulièrement un cliché de Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo, pris sur le tournage. Cette image, due au photographe Raymond Cauchetier (1920-2021), était au cœur d'une action en justice intentée par sa veuve, Kaoru Cauchetier, contre les éditions Flammarion.
09/07/2026, 16:18
L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne estime que trois sociétés du groupe Amazon peuvent être regardées comme fournissant des services postaux en Italie. Derrière ce contentieux né d’une sanction de l’agence italienne de régulation des communications en 2018 se joue une question très concrète pour le commerce en ligne, donc aussi pour le livre : quand une plateforme trie, organise, sous-traite ou dépose des colis en casiers, n'est-elle qu'une simple chaîne logistique ?
09/07/2026, 14:28
La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l’Université de Montréal vient d’acquérir sept documents patrimoniaux couvrant plus de 1000 ans d’histoire du livre. Dans cet ensemble figure un fragment carolingien daté autour de l’an 900, accompagné d’un psautier enluminé, d’un livre d’heures parisien, de deux incunables, d’un traité d’anatomie et d’un fac-similé de la Bible de Maciejowski.
09/07/2026, 14:19
Top ArticlesCes 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil
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