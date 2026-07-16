La remise de 5 % fidélise-t-elle vraiment les clients des librairies ?

Une carte, quelques points et, au bout du chemin, une récompense : la mécanique semble avoir fait ses preuves. Selon une enquête publiée le 6 juillet 2026 par SumUp, 67 % des 1.500 adultes interrogés estiment qu’un programme de fidélité les encourage à retourner dans les mêmes enseignes. Ils sont 68 % à se sentir plus proches d’un commerce local lorsque leur assiduité y est reconnue, tandis que 65 % préfèrent une petite gratification rapide à un avantage plus généreux, mais lointain.

L’enthousiasme connaît ses limites. 35 % des répondants disent avoir abandonné un dispositif parce que le gain tardait trop ; 55 % seraient prêts à changer de commerce de proximité pour de meilleurs avantages.

L’enquête a été menée du 18 au 22 avril, mais ne nomme cependant aucun institut extérieur, ne reproduit pas le questionnaire complet et n’indique pas de marge d’erreur. Surtout, SumUp commercialise elle-même une solution de fidélisation (promue au terme de la publication). Ces résultats décrivent donc des attentes générales de consommateurs, pas le comportement particulier des lecteurs.

Fidèles, jusqu’au prochain achat

Pour la librairie, le rapprochement n’en reste pas moins instructif. La quatrième enquête de l’ObSoCo pour le Syndicat de la librairie française, conduite auprès de près de 4.000 personnes de 18 à 75 ans, mesure un attachement robuste, quoique peu exclusif. 69 % des clients se déclarent fidèles à leur établissement principal ; cette proportion grimpe à 94 % parmi ceux qui achètent plus de 20 livres par an.

Le sentiment ne commande pas toujours le porte-monnaie. Ces mêmes clients réalisent, en moyenne, la moitié de leurs acquisitions pour eux-mêmes dans une librairie indépendante ; la proportion descend à 39 % pour les ouvrages destinés à être offerts. L’ObSoCo parle d’une fidélité « attitudinale » : on apprécie le lieu, le conseil et l’ambiance, tout en continuant à fréquenter les grandes surfaces culturelles ou les sites marchands.

La reconnaissance, elle, laisse un goût plus mitigé. Un acheteur sur deux seulement considère que sa constance est convenablement récompensée. Le programme de fidélisation obtient la moins bonne évaluation parmi les 13 dimensions de l’offre examinées.

D’après les déclarations recueillies, 49 % des librairies principales proposeraient une carte et parmi les clients qui ne l’ont pas refusée, 78 % l’utilisent systématiquement. Là où aucun dispositif n’existe, 74 % se disent intéressés – des résultats que nous avions détaillés après leur présentation aux Rencontres nationales de la librairie, en juin.

Cinq points qui pèsent lourd

Reste une petite particularité, capable de gâter les plus belles promesses du marketing : en librairie, le prix n’est pas une pâte à modeler. La loi du 10 août 1981 oblige les détaillants à vendre un livre neuf entre 95 et 100 % du tarif fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le rabais peut être accordé immédiatement, après plusieurs achats ou au moyen d’une carte. Dans tous les cas, à coût d’achat inchangé, la baisse du prix encaissé réduit la marge commerciale du vendeur.

Or celle-ci ne se confond pas avec le bénéfice. Selon l’étude Xerfi présentée en juin 2026, le taux de marge commerciale atteignait en 2024 37,7 % du chiffre d’affaires pour les grandes librairies, 37,6 % pour les structures intermédiaires et 31,9 % pour les petites. Une fois les salaires, loyers, transports, dépenses d’énergie et autres charges absorbés, l’excédent brut d’exploitation tombait entre 2,1 et 2,9 % selon les catégories.

Le contexte n’invite guère aux largesses. Sur les quatre premiers mois de 2026, l’Observatoire de la librairie du SLF relevait un recul de 2,9 % des ventes en valeur et de 3,3 % en volume par rapport à la même période de 2025. Dans le même temps, loyers, rémunérations et frais fixes poursuivaient leur hausse. Chaque point abandonné en caisse pèse donc bien davantage que ne le laisse deviner la réduction imprimée sur le ticket.

Une efficacité à démontrer

La remise conserve pourtant une présence notable. Selon les clients interrogés par l’ObSoCo, 46 % des librairies indépendantes l’accorderaient sous une forme ou une autre : 9 % systématiquement, contre 16 % en 2019, 21 % par l’intermédiaire d’une carte et 16 % de manière occasionnelle. Mais, parmi les habitués d’un commerce appliquant toujours les 5 %, un sur trois seulement affirme qu’il y achèterait une moindre part de ses livres si le geste disparaissait ; 17 % restent indécis.

La dépense est certaine, son rendement commercial beaucoup moins. En 2022, Matthieu de Montchalin, alors dirigeant de L’Armitière à Rouen, expliquait à ActuaLitté que la suppression du rabais avait permis de récupérer 120.000 € de marge, soit, selon son estimation, l’équivalent de trois emplois. La librairie avait ensuite cherché à récompenser ses clients autrement, notamment en développant son offre d’occasion. Ce cas ne vaut pas démonstration nationale, mais il donne une mesure concrète au débat.

L’ObSoCo invite précisément à ne pas confondre fidélité et ristourne. Son rapport souligne que les gratifications non monétaires peuvent mieux convenir à une partie de la clientèle. Une formule payante de « client privilégié », combinant réductions, avant-premières, rencontres d’auteurs et services en ligne, recueille l’intérêt déclaré de 61 % des clients. À ce stade, aucune des enquêtes mobilisées ne démontre toutefois qu’un rabais permanent de 5 % génère assez de ventes supplémentaires pour compenser la marge abandonnée.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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