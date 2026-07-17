Le panier polars des Éditions du Caïman

Ces campagnes permettent d’assurer un peu d’avance de trésorerie, dans un contexte de plus en plus tendu pour le milieu indépendant de la chaîne du livre, mais c’est également l’occasion pour les lecteurs, sinon non-conformistes mais du moins curieux, de découvrir des sorties originales : notre souci n’est pas le formatage, mais bien la recherche de nouveaux paysages littéraires, tout en respectant le genre : un polar reste un polar !

Un nouveau « soubresaut » dans l’édition indépendante fait encore, malheureusement, la une des actualités de la chaîne du livre. Un distributeur indépendant est en grosse difficulté, entraînant avec lui une foule de maisons comme la nôtre. Cette société ne nous distribue pas, mais nous avions connu pareille mésaventure quelques années plus tôt, et nous peinons toujours à nous en remettre…

Pour nous, comme pour nos collègues, les commandes directes et les ventes sur les salons sont devenues essentielles, et c’est pourquoi, deux fois par an, nous proposons notre catalogue à venir en précommande... De nombreux fidèles nous suivent (nous sommes à plus de 200 % de l’objectif initial), mais le minimum vital est d’atteindre au moins les 400 %.... Il reste un mois pour y parvenir, et nous gardons bon espoir : nous avions frôlé les 600 % la dernière fois !

Si cette campagne est donc vitale pour nous, elle permet aux lecteurs de découvrir un catalogue vers lequel ils ne se seraient pas forcément dirigés (pour les raisons évoquées plus haut...).

Le catalogue du Caïman est atypique, notre marque de fabrique étant d’explorer le plus de styles de polars différents, ça peut être parfois déstabilisant, mais la richesse et l’originalité sont au moins garanties !

C’est ainsi qu’entre septembre et décembre 2026, nous proposons :

– Un polar de structure classique, retour d’une jeune femme dans son pays natal avec un cold case à résoudre (Le feu d’abord, de Stéphan Sanchez) ;

– Un polar traité sur un mode léger, mais portant sur l’amitié et la débrouille… et s’appuyant sur des faits constatés par l’auteur lorsqu’il était journaliste (Un grand coup de pompes, de Bruno Testa) ;

– Un thriller fantastique, avec des enquêteurs plutôt « terre à terre » qui se voient confier un enquête, en marge des milieux des raveurs, où des crimes qui pourraient être commis par des personnes… décédées se succèdent (L’équilibre du mal, de Richard Canal. Au passage, Richard a pour habitude d’alterner polar et SF, et là, il se lance dans une forme de synthèse, très réussie selon nous !) ;

– Un roman noir nous plongeant dans le monde des multinationales, avec un personnage en proie au doute, se lançant dans une introspection qui risquera de l’emmener… très très loin (La Vie risquée des innocents, de Gilles Bornais. Re au passage, il s’agit du quinzième roman de l’auteur, qui nous fait le grand plaisir de nous accorder sa confiance, alors qu’il continu de publier dans « de grandes maisons parisiennes par ailleurs ») ;

– Un polar domestique américain (c’est la mode, mais nous l’avions reçu avant le succès de La femme de ménage) sur fond de mariage forcés aux États-Unis, avec une touche de romance. L’autrice Liv Land nous vient de cette mouvance que nous n’avions pas encore abordée dans notre catalogue (Breakfast ball, de Liv Land).

Comme vous le voyez, il y en a pour tous les goûts, et, en ce qui nous concerne, nous adorons être sortis de notre zone de confort lorsque nous découvrons ces manuscrits !

Il reste encore plus d’un mois pour faire vivre cette campagne !

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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