Le panier polars des Éditions du Caïman

Les éditions du Caïman, spécialisées dans les littératures noires et policières depuis plus de quinze ans, ont lancé depuis une quinzaine de jours l’une de leur deux campagnes annuelles de précommande, avec cinq titres, prévus entre septembre et décembre 2026.
Le 17/07/2026 à 09:30 par Projet Ulule
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17/07/2026 à 09:30
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Ces campagnes permettent d’assurer un peu d’avance de trésorerie, dans un contexte de plus en plus tendu pour le milieu indépendant de la chaîne du livre, mais c’est également l’occasion pour les lecteurs, sinon non-conformistes mais du moins curieux, de découvrir des sorties originales : notre souci n’est pas le formatage, mais bien la recherche de nouveaux paysages littéraires, tout en respectant le genre : un polar reste un polar !
Un nouveau « soubresaut » dans l’édition indépendante fait encore, malheureusement, la une des actualités de la chaîne du livre. Un distributeur indépendant est en grosse difficulté, entraînant avec lui une foule de maisons comme la nôtre. Cette société ne nous distribue pas, mais nous avions connu pareille mésaventure quelques années plus tôt, et nous peinons toujours à nous en remettre…
Pour nous, comme pour nos collègues, les commandes directes et les ventes sur les salons sont devenues essentielles, et c’est pourquoi, deux fois par an, nous proposons notre catalogue à venir en précommande... De nombreux fidèles nous suivent (nous sommes à plus de 200 % de l’objectif initial), mais le minimum vital est d’atteindre au moins les 400 %.... Il reste un mois pour y parvenir, et nous gardons bon espoir : nous avions frôlé les 600 % la dernière fois !
Si cette campagne est donc vitale pour nous, elle permet aux lecteurs de découvrir un catalogue vers lequel ils ne se seraient pas forcément dirigés (pour les raisons évoquées plus haut...).
Le catalogue du Caïman est atypique, notre marque de fabrique étant d’explorer le plus de styles de polars différents, ça peut être parfois déstabilisant, mais la richesse et l’originalité sont au moins garanties !
C’est ainsi qu’entre septembre et décembre 2026, nous proposons :
– Un polar de structure classique, retour d’une jeune femme dans son pays natal avec un cold case à résoudre (Le feu d’abord, de Stéphan Sanchez) ;
– Un polar traité sur un mode léger, mais portant sur l’amitié et la débrouille… et s’appuyant sur des faits constatés par l’auteur lorsqu’il était journaliste (Un grand coup de pompes, de Bruno Testa) ;
– Un thriller fantastique, avec des enquêteurs plutôt « terre à terre » qui se voient confier un enquête, en marge des milieux des raveurs, où des crimes qui pourraient être commis par des personnes… décédées se succèdent (L’équilibre du mal, de Richard Canal. Au passage, Richard a pour habitude d’alterner polar et SF, et là, il se lance dans une forme de synthèse, très réussie selon nous !) ;
– Un roman noir nous plongeant dans le monde des multinationales, avec un personnage en proie au doute, se lançant dans une introspection qui risquera de l’emmener… très très loin (La Vie risquée des innocents, de Gilles Bornais. Re au passage, il s’agit du quinzième roman de l’auteur, qui nous fait le grand plaisir de nous accorder sa confiance, alors qu’il continu de publier dans « de grandes maisons parisiennes par ailleurs ») ;
– Un polar domestique américain (c’est la mode, mais nous l’avions reçu avant le succès de La femme de ménage) sur fond de mariage forcés aux États-Unis, avec une touche de romance. L’autrice Liv Land nous vient de cette mouvance que nous n’avions pas encore abordée dans notre catalogue (Breakfast ball, de Liv Land).
Comme vous le voyez, il y en a pour tous les goûts, et, en ce qui nous concerne, nous adorons être sortis de notre zone de confort lorsque nous découvrons ces manuscrits !
Il reste encore plus d’un mois pour faire vivre cette campagne !
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
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10/07/2026, 13:07
Yvon Le Men, Prix Goncourt de la poésie en 2019, fait don de ses archives à la Bibliothèque nationale de France. Conservé au département des Manuscrits, le fonds réunit 47 dossiers d’œuvres rédigées entre 1974 et 2025 ainsi que 26 carnets de voyage et de notes. Il retrace le travail d’écriture du poète breton, ses échanges avec plusieurs écrivains et la préparation de certains de ses livres.
10/07/2026, 11:11
Librairie historique de Riom, Le Cadran Solaire prenait, en 2009, la suite de la Librairie Robin, installée depuis 50 ans dans le centre-ville. Frédérique Gillet-Jardat, propriétaire, a déposé, le 11 juin dernier, un dossier pour obtenir le placement en redressement judiciaire du commerce. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand y a répondu favorablement.
10/07/2026, 09:38
Augmenter le salaire des personnes qui entrent dans l'entreprise, voilà de quoi séduire de futurs talents. de 51.000 à 55.000 $ par an aux États-Unis à partir du 3 août 2026. L’annonce intervient dans un secteur où les rémunérations, la syndicalisation et les conditions d’accès aux métiers du livre restent de constants sujets de tension.
09/07/2026, 16:47
Le 26 juin dernier, le tribunal judiciaire de Paris a convoqué un monument du 7e art français, À bout de souffle (1960), de Jean-Luc Godard, et plus particulièrement un cliché de Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo, pris sur le tournage. Cette image, due au photographe Raymond Cauchetier (1920-2021), était au cœur d'une action en justice intentée par sa veuve, Kaoru Cauchetier, contre les éditions Flammarion.
09/07/2026, 16:18
L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne estime que trois sociétés du groupe Amazon peuvent être regardées comme fournissant des services postaux en Italie. Derrière ce contentieux né d’une sanction de l’agence italienne de régulation des communications en 2018 se joue une question très concrète pour le commerce en ligne, donc aussi pour le livre : quand une plateforme trie, organise, sous-traite ou dépose des colis en casiers, n'est-elle qu'une simple chaîne logistique ?
09/07/2026, 14:28
La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l’Université de Montréal vient d’acquérir sept documents patrimoniaux couvrant plus de 1000 ans d’histoire du livre. Dans cet ensemble figure un fragment carolingien daté autour de l’an 900, accompagné d’un psautier enluminé, d’un livre d’heures parisien, de deux incunables, d’un traité d’anatomie et d’un fac-similé de la Bible de Maciejowski.
09/07/2026, 14:19
À Wakefield, dans le Rhode Island, la Hera Gallery présente jusqu’au 1er août 2026 « Unspeakable: Getting the Word(s) Out », une installation de Kathie Florsheim réalisée après la publication par PEN America d’une liste de plus de 350 mots et expressions retirés de sites ou de documents gouvernementaux, signalés pour examen ou déconseillés dans certaines agences fédérales. L’œuvre fait partie de « Threading Time and Place », une exposition organisée autour des 250 ans de la Révolution américaine.
09/07/2026, 13:44
Marie-Anne Ferry-Fall a été désignée présidente du conseil d’administration du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) le 7 juillet 2026. Directrice générale de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et présidente du collège auteurs du CFC, elle succède à Hervé Rony, directeur général de la Société civile des auteurs multimédia (Scam), qui assurait la présidence après le départ de Guillaume Montégudet fin 2025.
09/07/2026, 12:20
Le président américain aura multiplié les procédures pour tenter de se soustraire au jugement rendu en mai 2023, puis confirmé en appel l'année suivante : il a bel et bien agressé sexuellement l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, au milieu des années 1990. Après une énième manœuvre de Trump et de ses avocats pour rouvrir le dossier, la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a ordonné le paiement d'une amende de 5,8 millions $.
09/07/2026, 12:03
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