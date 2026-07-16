Des jours et des nuits dans la forêt : Satyajit Ray croise Sunil Gangopadhyay

Des jours et des nuits dans la forêt, pour la première fois, sera proposé en version restaurée 4K dans les salles, à partir du 19 août prochain. Sorti à l'origine en 1970, le long-métrage serait « un joyau à part », selon le réalisateur américain Wes Anderson.

Le scénario du film, coécrit par Satyajit Ray et Sunil Gangopadhyay, se base sur le roman d'avant-garde écrit par ce dernier, écrivain bengali dont un autre roman sera adapté par Ray, avec L'Adversaire, dès 1971.

À l'écran, le long-métrage réunit Sharmila Tagore, Kaberi Bose, Simi Garewal, Soumitra Chatterjee, Subhendu Chatterjee, Rabi Ghosh, Samit Bhanja et Pahari Sanyal.

Par Antoine Oury

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