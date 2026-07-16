Quatre finalistes pour le Prix du Roman Page/America

Le festival America, dont la 12e édition se déroulera du 24 au 27 septembre 2026 à Vincennes, et la revue Page des libraires dévoilent les quatre romans en lice pour le Prix du Roman Page/America 2026. Le lauréat ou la lauréate 2026 sera annoncé le vendredi 25 septembre à 13h30, en ouverture du Café des
libraires.
Le 16/07/2026 à 10:09 par Dépêche
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16/07/2026 à 10:09
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Natalie Adler, En attendant Marky Moon, Phébus, trad. Caroline Bouet
Madeline Cash, Les Brebis égarées, Denoël, trad. Barbara Tajan, Alexandre Civico
Rob Franklin, Le Grand rêve noir, Autrement, trad. Claro
Jake Maynard, Alaska Parano, Actes Sud/Gaïa, trad. Laurence Richard
Remis lors du festival vincennois depuis 2012, le Prix du Roman Page/America distingue le premier roman d’un auteur d’Amérique du Nord publié lors de la rentrée littéraire. Cette année encore, un grand jury composé de 130 libraires et bibliothécaires est appelé à voter pour élire le lauréat parmi une sélection d’ouvrages dont les auteurs seront présents au festival America.
Le lauréat ou la lauréate 2026 succédera à Khashayar J. Khabushani, récompensé en 2024 pour son roman American Boys (Denoël, traduit par Charles Bonnot).
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Depuis sa création, le Prix du Roman Page/America a mis en lumière des révélations littéraires majeures de la scène nord-américaine : Leila Mottley (Arpenter la nuit, Albin Michel, 2022), Hernán Diaz (Au loin, Delcourt, 2018), Virginia Reeves (Un travail comme un autre, Stock, 2016), Nickolas Butler (Retour à Little Wing, Autrement, 2014) ou encore Chad Harbach (L’Art du jeu, JC Lattès, 2012).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 27/08/2026
Editions Phébus
23,50 €
Paru le 26/08/2026
384 pages
Editions Denoël
23,00 €
Paru le 26/08/2026
368 pages
Flammarion
23,90 €
Paru le 09/09/2026
320 pages
Actes Sud Editions
23,50 €
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