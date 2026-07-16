Quatre finalistes pour le Prix du Roman Page/America

Les finalistes du Prix Page/America 2026

Natalie Adler, En attendant Marky Moon, Phébus, trad. Caroline Bouet

Madeline Cash, Les Brebis égarées, Denoël, trad. Barbara Tajan, Alexandre Civico

Rob Franklin, Le Grand rêve noir, Autrement, trad. Claro

Jake Maynard, Alaska Parano, Actes Sud/Gaïa, trad. Laurence Richard

Remis lors du festival vincennois depuis 2012, le Prix du Roman Page/America distingue le premier roman d’un auteur d’Amérique du Nord publié lors de la rentrée littéraire. Cette année encore, un grand jury composé de 130 libraires et bibliothécaires est appelé à voter pour élire le lauréat parmi une sélection d’ouvrages dont les auteurs seront présents au festival America.

Le lauréat ou la lauréate 2026 succédera à Khashayar J. Khabushani, récompensé en 2024 pour son roman American Boys (Denoël, traduit par Charles Bonnot).

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Depuis sa création, le Prix du Roman Page/America a mis en lumière des révélations littéraires majeures de la scène nord-américaine : Leila Mottley (Arpenter la nuit, Albin Michel, 2022), Hernán Diaz (Au loin, Delcourt, 2018), Virginia Reeves (Un travail comme un autre, Stock, 2016), Nickolas Butler (Retour à Little Wing, Autrement, 2014) ou encore Chad Harbach (L’Art du jeu, JC Lattès, 2012).

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Par Dépêche

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