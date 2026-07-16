10 titres en compétition pour les 10 ans du Prix Mange, Livre !

La sélection du Prix Mange, Livre ! 2026

Cancer Colère, Fleur Breteau (Seuil)

Agricultrices, Clotilde Bato (Périgrines)

Hors champ, Marie-Hélène Lafon (Buchet Chastel)

Tu n'en mangeras point, Nathalie Helal (Tallandier)

Le paradoxe de l’abondance, Hugo Clément, Vincent Ravalec, Dominique Mermoux (Dargaud)

Loi Duplomb, le débat confisqué, Philippe Grancolas (Éditions du Faubourg)

Lost in transition agroécologique, Cédric Rabany et César Canet (Nuriturfu)

Nous étions si proches, Marylène Patou-Mathis (Allary)

Passer à table, Émilie Laystary (Divergences)

Donner à manger, Joelle Zask (Premier parallèle)

Chaque mois de septembre, le collectif Mange, Lille !, présidé par Marie-Laure Fréchet, réunit les acteurs du livre et de la gastronomie à l'occasion de la remise du Prix.

Le jury 2026 se réunira pour délibérer le 14 septembre au restaurant Pulpe (Lille - 59) afin d’élire le lauréat. Ce jury réunit cette année Jean Sulpice, Auberge du Père Bise (74) ; Thibaut Spiwack, Anona (75) ; Michelle Primc, Pristine & Vivide (75) ; Jade Genin (75) ; Grégory Delassus, La Ferme du Beau Pays (59) ; Clémence Taillandier & Philippe Plater, Pulpe (59) ; François-Régis Gaudry, journaliste ; Laurène Petit, journaliste et co-secrétaire générale d'Ecotable, et Marie-Laure Fréchet, journaliste et présidente du jury.

Pour célébrer ses 10 ans, le Prix Mange, Livre ! réunira celles et ceux qui ont contribué à écrire son histoire lors d'une soirée exceptionnelle, le lundi 14 septembre, au restaurant lillois NŪ de Maxime Schelstraete, à Lille. Un moment chaleureux placé sous le signe de la convivialité, des retrouvailles et du partage.

Anciens lauréats, membres du jury, éditeurs, partenaires et amis du Prix se retrouveront pour partager leurs souvenirs, échanger autour des évolutions du monde de l'édition et de l'alimentation, et célébrer ensemble cette belle aventure collective. L'occasion de remercier toutes celles et ceux qui, au fil des éditions, ont fait vivre le Prix Mange, Livre ! et ont contribué à son rayonnement.

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Créé en 2013, l’association Mange, Lille ! s’appuie sur un collectif de chefs et de gastronomes bénévoles afin de donner une visibilité aux Hauts-de-France en tant que haut lieu de la gastronomie, au même titre que Paris ou Lyon. Depuis plus de 10 ans, les membres organisent des événements grand public pour valoriser leur travail. Engagé en faveur de la préservation de l’environnement et la valorisation des terroirs, Mange, Lille ! s’inscrit dans une démarche de cuisine locale et pérenne, sans compromis avec la gourmandise !

L'année dernière, le Prix Mange, Livre ! avait salué Ulysse Thevenon pour Le sens du bétail —Vous ne mangerez plus jamais de la même façon (Flammarion).

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Par Dépêche

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