Saurez-vous distinguer l’auteur de l’intelligence artificielle ?

Dans un tissage très serré, Antoine Hummel part d’une œuvre d’avant-garde, les Vexations d’Erik Satie, conçue pour être une stagnation d’un insoutenable ennui, manière de faire apparaître les conventions artistiques : l’inverse de la mobilité grisante des déplacements par clics. Une œuvre pourtant arrivée jusqu’à lui sous forme de fun fact, par dérivations successives sur YouTube.

Deux questions sont travaillées par ce texte caustique, que son humour singularise. La première : que devient le canon de l’avant-garde quand il rencontre YouTube, ses suggestions de vidéos et leurs milliers de commentaires de « non avertis » ? Le livre tourne autour de performances légendaires de l’avant-garde, travaillées en miroir de ce qui s’invente sur YouTube – les unes et les autres restituées sous forme de dessins, et travaillés par des changements de régime d’écriture.

La seconde question : que deviennent la langue et la pensée lorsqu’elles sont générées par une IA à laquelle on commande par exemple un portrait-robot de l’avant-garde – ou de la résistance en poésie ?

Antoine Hummel invente une forme capable de faire naître le doute sur les énoncés : qui les a écrits ? L’auteur ou l’IA ? Les lecteurices sont embarqué·es dans un jeu et une enquête : c’est leur discernement qui s’active et défait la transparence des formulations et des trajets algorithmiques. Ce qui se fait jour peu à peu, c’est combien l’IA est une machine à répéter. L’inverse absolu de la création : la normativité faite machine, qui nous absorbe dans sa proposition de factotum insupportable, selon la formule d’Antoine Hummel.

Les éditions La Découverte vous proposent un extrait en avant-première :

Antoine Hummel est poète. Il vit à Marseille. Il a publié Est-ce qu’il se passe quelque chose ? aux éditions Eric Pesty en 2020 et Le club aux éditions Zoème en 2024.

Parution le septembre 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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