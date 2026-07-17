La prochaine guerre mondiale pourrait commencer par l’eau

Partout, les solutions d’urgence se multiplient, mais ces réponses techniques ne suffisent pas à contenir les fractures. Les tensions sociales montent, les intérêts divergent, et certaines régions du monde basculent déjà dans de véritables « guerres de l’eau ». Entre décisions impossibles, innovations ambivalentes et attachements personnels, Léa devra choisir ce qu’il reste à préserver.

Roman d’anticipation ancré dans des recherches prospectives réelles conduites par armasuisse – office fédéral suisse de l’armement –, H₂O 2047 explore un futur plausible, à la frontière de l’utopie et de la rupture.

Et si la véritable question n’était pas comment trouver de l’eau, mais comment apprendre à la partager ?

Les éditions EPFL Press vous proposent un extrait en avant-première :

Auteur d’articles, de pièces de théâtre et de romans, dont Moi, Omega (Bouquins), Erwan Barillot a travaillé en agence de communication, au service d’institutions publiques et de sociétés de la tech. Passionné par l’Histoire aussi bien que par la prospective, Erwan Barillot est deux fois lauréat de l’Académie française.

Parution le 3 septembre 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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