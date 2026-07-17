Que reste-t-il des idéaux quand un attentat se prépare ?

Des années plus tard, tandis qu’un groupe terroriste prévoit d’attaquer La Citadelle, les trois adolescents devenus adultes se demandent s’ils doivent empêcher ou consentir à cet attentat.

C’était hier, c’est aujourd’hui, la fin du monde n’a pas eu lieu, la fin du monde continue, alors cherchons parmi les traces restantes l’instant où tout a commencé.

Les éditions du Panseur vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1994, Nassim Kezoui s’intéresse à la fiction et l’écriture romanesque depuis son plus jeune âge. Il a mêlé des études de lettres et de cinéma tout en poursuivant avec acharnement son propre travail littéraire. Il est l’auteur d’un premier roman : Ossature (le Panseur, 2022). Nassim vit actuellement en région parisienne.

Parution le 3 septembre 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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