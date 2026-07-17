Que reste-t-il des idéaux quand un attentat se prépare ?

Jeanne, Eric et Abdallah sont adolescents quand ils forment un groupe de musique : Les Pirouettes Cacahuètes. Ils voulaient fabriquer du son, une matière sauvage pour contrer l’effondrement annoncé, mais jamais le trio n’aurait imaginé alimenter une révolution à venir.
Le 17/07/2026 à 09:00 par Ewen Berton
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17/07/2026 à 09:00
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Des années plus tard, tandis qu’un groupe terroriste prévoit d’attaquer La Citadelle, les trois adolescents devenus adultes se demandent s’ils doivent empêcher ou consentir à cet attentat.
C’était hier, c’est aujourd’hui, la fin du monde n’a pas eu lieu, la fin du monde continue, alors cherchons parmi les traces restantes l’instant où tout a commencé.
Les éditions du Panseur vous proposent un extrait en avant-première :
Né en 1994, Nassim Kezoui s’intéresse à la fiction et l’écriture romanesque depuis son plus jeune âge. Il a mêlé des études de lettres et de cinéma tout en poursuivant avec acharnement son propre travail littéraire. Il est l’auteur d’un premier roman : Ossature (le Panseur, 2022). Nassim vit actuellement en région parisienne.
Parution le 3 septembre 2026.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Paru le 03/09/2026
456 pages
Les Editions du Panseur
22,90 €
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