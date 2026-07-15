Antiquité : ce que les Anciens avaient compris bien avant Internet et l’IA

Les librairies regorgent de réécritures des grands mythes. Les figures d’Achille, d’Ulysse ou d’Ariane inspirent toujours romanciers et cinéastes, comme en témoigne le prochain film de Christopher Nolan consacré à l’Odyssée. Les musées attirent chaque année des millions de visiteurs venus admirer des statues, des fresques ou des objets dont les civilisations qui les ont produits ont pourtant disparu depuis longtemps. Ce sont autant de preuves de cette incroyable permanence culturelle.

Alors pourquoi revenons-nous sans cesse vers l’Antiquité ? Peut-être parce que nous n’y cherchons pas un modèle à reproduire, mais quelque chose que nous avons le sentiment d’avoir perdu.

L’Antiquité est souvent associée à une idée de grandeur. Non pas une grandeur militaire ou politique, mais une ambition profondément humaine : celle de comprendre le monde et d’y trouver sa place. Les Égyptiens observaient les étoiles afin de mesurer le temps et d’organiser leur société.

Avant le cloud, l’argile avait déjà de la mémoire

Les Mésopotamiens développaient les premiers systèmes d’écriture pour transmettre les connaissances. Les Grecs s’interrogeaient sur la justice, la beauté, la nature des dieux, le rôle du citoyen et le sens de l’existence. Malgré leurs différences, ces civilisations partageaient une même conviction : le monde mérite d’être compris et l’être humain a vocation à s’interroger sur sa place en son sein.

Cette quête se retrouve dans les œuvres qui nous sont parvenues. Homère ne raconte pas seulement des aventures héroïques. L’Odyssée interroge le retour, l’identité, l’épreuve et le désir de retrouver sa place dans le monde. Les tragédies grecques explorent les limites du pouvoir humain face au destin. Les textes funéraires égyptiens témoignent d’une réflexion profonde sur la mort, la mémoire et la continuité de l’existence. Derrière les mythes et les monuments apparaît une même volonté : donner du sens à la condition humaine.

En cela, l’Antiquité nous paraît parfois étonnamment proche. Nous vivons dans une époque où l’information circule plus vite que jamais, où les progrès technologiques transforment notre quotidien à une vitesse vertigineuse et où l’intelligence artificielle est désormais capable de répondre en quelques secondes à des questions qui auraient demandé des heures de recherche il y a seulement quelques décennies. Pourtant, les grandes interrogations humaines demeurent. Comment vivre ? Que transmettre ? Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Comment affronter la souffrance, la mort ou l’incertitude ?

Moins de données, davantage de vertige

Les Anciens ne possédaient pas nos connaissances scientifiques. Mais ils avaient compris que l’être humain ne vit pas uniquement de réponses techniques. Il vit aussi de récits, de symboles, de philosophie, d’art et de spiritualité. L’écrivain Philippe Matyszak, dans 24 heures dans l’ancienne Athènes, restitue avec finesse cette réalité. Ce qui frappe à la lecture n’est pas seulement l’exotisme d’un monde disparu. C’est la place qu’occupent alors les dieux, les fêtes, les débats publics, la philosophie et la vie collective dans l’existence quotidienne. Tout semble relié à une vision plus vaste de la condition humaine.

Bien sûr, il serait dangereux d’idéaliser le passé. L’Antiquité n’était ni un paradis perdu ni un âge d’or. Les femmes y occupaient souvent une place subordonnée. L’esclavage constituait une réalité omniprésente. Les conflits armés rythmaient la vie des peuples. Les sociétés antiques avaient leurs contradictions, leurs injustices et leurs zones d’ombre.

Mais reconnaître ces limites ne nous oblige pas à rejeter leur héritage. C’est d’ailleurs ce qu’avaient compris les penseurs de la Renaissance. Lorsqu’ils redécouvrirent les textes antiques, ils ne cherchèrent pas à recréer le monde grec ou romain. Ils y trouvèrent une source d’inspiration pour penser leur propre époque. Ils relurent le passé afin d’inventer l’avenir. L’Antiquité devint alors moins un modèle qu’un réservoir d’idées, de questionnements et d’ambitions intellectuelles.

Peut-être assistons-nous aujourd’hui à un phénomène comparable. Dans des sociétés marquées par l’accélération permanente, la consommation instantanée de l’information et une forme de saturation numérique, beaucoup ressentent le besoin de renouer avec des questions plus fondamentales.

Le succès des ouvrages consacrés à la mythologie, l’intérêt croissant pour la philosophie antique, l’engouement pour les podcasts culturels ou encore le retour de certaines formes de spiritualité témoignent d’une aspiration commune : retrouver du sens.

Les Anciens, antidote à l’overdose de présent

Il ne s’agit pas d’un rejet de la modernité. Il s’agit plutôt d’une tentative de rééquilibrage. Comme les humanistes de la Renaissance, nous nous tournons vers les Anciens non pour vivre comme eux, mais parce qu’ils continuent de poser des questions que nous avons parfois cessé de nous poser. Quelle place accorder à la beauté dans nos sociétés ? Que transmettons-nous aux générations futures ? Une civilisation peut-elle se construire uniquement sur ses performances économiques et technologiques ?

Car si l’Antiquité continue de nous parler, ce n’est sans doute pas parce qu’elle représentait un monde meilleur. C’est parce qu’elle nous rappelle qu’une civilisation ne se construit pas seulement sur ses avancées techniques ou sa puissance économique. Elle se construit aussi sur sa capacité à produire du beau, à transmettre des récits, à nourrir une pensée commune et à laisser une place aux grandes interrogations humaines.

En ce sens, l’Antiquité agit comme un miroir de nos propres attentes. Et si son véritable héritage n’était pas ce qu’elle nous apprend sur les peuples disparus, mais ce qu’elle continue de nous révéler sur nous-mêmes ? Dans un monde capable de répondre à presque toutes les questions pratiques, sommes-nous encore capables de prendre le temps de nous poser les questions essentielles ?

Crédits photo : domaine public

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Par Auteurs Piktos

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