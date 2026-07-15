Je ne suis pas venu apporter la paix : la ferme où tout implose

« Le va-et-vient chuintant des essuie-glaces. » Le roman commence par un bruit. Un mouvement mécanique. Une route noyée. Marie conduit depuis des heures, Pierre dort à côté, la montagne avale les phares, la pluie mâche la carrosserie. Ils ne vont pas voir leur père. Ils retournent vers lui. Nuance terrible. On ne va pas vraiment dans cette ferme : on y revient, comme on retourne à une faute.

Au promontoire de Saint-Yves, avant que le réseau disparaisse, Marie regarde la vallée et lâche : « Dernier arrêt avant l’enfer… » Pierre tente de la rassurer. Elle dit qu’elle n’est pas prête. Il répond : « Personne ne l’est, Mar. Personne. » Voilà le livre lancé : tendresse, vanne, peur, colère. Tout ensemble. Tout de suite.

Au loin, un point lumineux. « C’est la maison. Leur maison. Celle où leur père est en train de mourir. » Nicolas Martin referme alors la porte.

Une maison qui garde les coups

Le premier grand mérite du roman tient à son lieu. La ferme ne sert pas de décor gothique posé sur une intrigue familiale. Elle agit. Elle sent. Elle grince. Elle chauffe trop bas, gèle trop haut, garde les chambres, les ordres, les repas imposés, les bêtes au pied du lit, les silences qu’on a pris l’habitude d’appeler éducation.

Tout passe par la matière : boue, laine, tomettes, viande, feu, bois trempé, odeur d’étable, serviettes rêches. Quand Marie retrouve l’entrée, la cuisine, les gestes de Judith, le texte condense l’enfance en une respiration : « Toute cette maison en une seule odeur. Toute leur enfance. »

C’est là que Nicolas Martin frappe le plus juste. Avant le spectaculaire, il capte la mécanique des familles. Une boîte où déposer les téléphones. Une assiette de ragoût. Une remarque trop sèche. Une mère qui recule au moment du baiser. Marie le sait : « Elle a le don de la foutre en rogne instantanément, c’est une sorte de pouvoir magique ». Cette phrase vaut programme. Les êtres se connaissent assez pour se blesser sans effort.

On dirait qu'ça t'gène de marcher dans laboue...

Le roman assume sa forme théâtrale : actes, liste de personnages, père agonisant, fratrie convoquée, épigraphe biblique, ombre de Médée. Mais il refuse le marbre. Ici, la tragédie porte des sacs trempés, se plante en voiture, jure toutes les trois lignes, mange de l’agneau trop gras, ricane au mauvais moment.

Cette collision entre trivial et mythologique donne au livre son énergie. Pierre et Marie, jumeaux soudés par une tendresse féroce, installent d’abord un contre-feu comique. Leurs échanges empêchent la noirceur de devenir pose. Face à eux, Judith impose sa sécheresse, son ordre, son épuisement. Maud, elle, ouvre une autre faille : ses prières mêlées de français, d’occitan et de portugais semblent venir d’un âge plus ancien que la famille elle-même. « Et ce qui fut brisé sera réparé, » psalmodie-t-elle. Dans cette maison, la réparation ressemble déjà à une menace.

Nicolas Martin possède un vrai sens du montage. Plans serrés. Bruits. Corps. Silence. Coupure. Reprise. La langue avance comme une caméra nerveuse, attentive aux textures, aux odeurs, aux respirations. Elle sait ralentir juste avant le choc, puis relancer brutalement.

Quand l’orage déborde

Cette puissance a son revers. Le roman pousse très loin son emballement. Dans la dernière partie, la violence, les révélations, les visions et les scènes de terreur s’accumulent jusqu’à frôler la saturation. L’excès appartient au projet : il faut que la maison rende gorge, que les secrets contaminent les murs, que la famille cesse d’être un simple sujet psychologique pour devenir une force de destruction.

Reste que certains personnages secondaires auraient mérité davantage d’espace avant d’être happés par la mécanique. Diane, Victor, Rachel, Anwar ou Aluna existent par éclats, parfois très forts, mais l’orage général les emporte vite. Le roman préfère l’impact à la respiration. C’est sa limite, et aussi son tempérament.

Le plus convaincant demeure ce mélange de précision domestique et de fatalité archaïque. Nicolas Martin ne raconte pas seulement une fratrie revenue au chevet d’un père mourant. Il montre ce que les maisons fabriquent quand elles enferment trop longtemps les rôles, les humiliations, les désirs empêchés et les dettes. Le patriarche agonise, mais sa loi circule encore. Dans les gestes de Judith. Dans les réflexes des enfants. Dans les chiens qui veillent. Dans la peur que tout recommence.

La paix n’a jamais habité ici

Je ne suis pas venu apporter la paix tient donc moins du règlement de comptes familial que du rite de passage noir. On entre dans la ferme avec Marie et Pierre, trempés, crevés, déjà furieux. On croit attendre une mort. On découvre un système entier, une maison-organisme, un passé qui n’a jamais cessé de mordre.

Le livre n’est pas sans défaut : trop chargé parfois, trop avide de sa propre fureur, trop rapide avec quelques figures qu’on aurait voulu suivre plus longtemps. Mais il impose une atmosphère avec une force peu commune. Tout y sonne, tout y sent, tout y colle à la peau. La pluie bat. Le feu meurt. Les prières montent. Les enfants reviennent. Et la famille, cette vieille bête, ouvre enfin la gueule.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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