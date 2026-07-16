Une veuve face aux victimes remontées d’un lac artificiel

Tourmentée par son passé, elle raconte comment la mine lui a pris son mari, comment elle lui a rempli les poumons de silice jusqu’à ce qu’il ne puisse plus respirer. À sa voix, fil rouge du roman, se mêle celle, ancestrale, du lieu. Un lieu où un flot de mythes et de croyances hante encore les vies et les rêves de la population d’aujourd’hui.

Constantia Sotiriou nous chante une mélopée qui mêle le poétique au politique. Sans angélisme, elle se confronte au leitmotiv de l’histoire chypriote : les traumatismes du colonialisme, les rapports de classes, l’immigration et la xénophobie. Elle montre comment, au tournant des années 2020, ce fait divers a révélé les contours d’un pays en apparence apaisé, mais en réalité toujours marqué par la violence de son passé. Un pays dont surgissent sans cesse, vifs comme engloutis, d’innombrables secrets.

Les éditions Héloïse d'Ormesson vous proposent un extrait en avant-première :

Constantia Sotiriou est née en 1975 à Nicosie. Elle est diplômée d’études turques et d’histoire du Moyen-Orient. Ledra Palace (paru en 2022 en Chypre) a été couronné par le prix d'État (le Goncourt chypriote).

Parution le 3 septembre 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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