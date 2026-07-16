Ce que le capitalisme doit au racisme et au patriarcat

Pour répondre à ces questions, un poulpe érudit entraîne deux adolescents à travers l’histoire du capitalisme, de sa naissance à aujourd’hui. Au fil des pages, se croisent de nombreux penseurs et penseuses, parmi lesquels Adam Smith, Karl Polanyi, Silvia Federici, Naomi Klein, Johann Chapoutot ou encore Monique Pinçon-Charlot.

Rythmée par les doutes et les incompréhensions des deux adolescents, cette bande dessinée offre des clés pour comprendre le monde d’aujourd’hui.

Les éditions Le passager clandestin vous proposent un extrait en avant-première :

Régisseur dans le spectacle vivant à Lorient, Mathias Lejosne découvre la vulgarisation lors de la co-création d’une émission de radio avec des enfants. De là lui viendra l’idée d’écrire des textes accessibles sur le capitalisme.

Après une licence d’histoire et un passage par le cinéma, Yannick Orveillon revient à ses premières amours, la bande dessinée. Il a récemment illustré Batailles sous la tente (Pierre de Taillac, 2022) et Llibertat (Marabulles, janvier 2026). Il vit à Rennes.

Parution le 4 septembre 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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