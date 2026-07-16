Son fiancé vole les 32 millions du Loto et déclenche sa vengeance

La joie est immense, et tous les projets désormais réalisables. Jean-Ben ouvre le champagne, elle boit. Beaucoup trop. Le lendemain matin, la maison est bizarrement silencieuse. La brosse à dents de Jean-Benoît a disparu, ainsi que sa sacoche en cuir, le cadeau qu’elle lui avait offert pour leurs deux ans. Et bien sûr plus de billet de Loto !

Pâquerette est d’abord anéantie, puis finalement termine le champagne et se fait la promesse solennelle de retrouver Jean-Benoît, quoi qu’il en coûte !

Accompagnée de sa belle-mère, motivée par une haine magistrale et armée d’un sécateur très aiguisé, elle se lance à la poursuite de celui qui l’a trahie et dépouillée. Ce qui commence comme une déception amoureuse se transforme rapidement en une quête furieuse et délirante qui les mènera des Yvelines jusqu’à une petite île bretonne.

Ce qui débute comme une comédie acide devient peu à peu un road movie haletant et féroce. Pâquerette, cette jeune femme ordinaire qui ressemble de prime abord à l’héroïne d’Amélie Poulain, révèle progressivement une face psychopathe aussi hilarante que terrifiante.

Les éditions City vous proposent un extrait en avant-première :

Charlotte Labiche est une romancière française qui s'est fait connaître comme autrice de polar et publie actuellement de la littérature blanche. Elle déploie dans cette comédie acide tout son talent. Et elle s'est tellement amusée à l'écrire qu'elle vient de commencer l'écriture d’un deuxième roman dans le même esprit…

Parution le 2 septembre 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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