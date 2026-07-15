Présidentielle : que proposent Les Écologistes pour la culture et le livre ?

Ce lundi 13 juillet, le parti Les Écologistes a présenté son programme pour l'élection présidentielle de 2027, un document fourni de plus de 200 pages qui passe en revue un grand nombre de sujets, pour atteindre la « prospérité écologique ». Dont la culture, à la fois « un droit, une source essentielle de liens et un vecteur d’émancipation », et le livre, évoqué à cette occasion.
Le 15/07/2026 à 15:47 par Antoine Oury
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15/07/2026 à 15:47
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L'éloignement de la perspective d'une primaire pour une candidature unique à gauche a conduit le parti Les Écologistes à présenter, le lundi 13 juillet dernier, sa « plateforme programmatique ». Ce document, « fruit d’un travail inédit dans notre Parti » selon Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, et Aïssa Ghalmi, secrétaire national adjoint des Écologistes, incarne la proposition politique des Verts pour la présidentielle de 2027.
Son contenu est le fruit d'une dizaine de mois de consultations « avec des syndicats, des associations, des entrepreneurs, des ONG, et des citoyennes et citoyens engagés », précise l'organisation. Des contributions citoyennes s'y sont ajoutées, après réception de quelque 50.000 apports et critiques : 87 % des propositions ont été modifiées suite à cette consultation et 68 ont été ajoutées.
Formalisé derrière un idéal de « prospérité écologique », le programme des Écologistes avance « un choix de société assumé », qui combine sécurité sociale, sécurité environnementale et sécurité géopolitique, afin de « protéger notre qualité de vie dans un monde devenu plus dangereux ».
Si les mesures du programme ne sont pas chiffrées, l'avant-propos aborde la question économique et esquisse l'abandon d'« une politique de l’offre qui a été synonyme d’austérité pour les ménages populaires et pour les services publics » au profit d'une « économie limitant l’emprise sur la planète à ce que celle-ci peut reconstituer par elle-même ». « Cela suppose de socialiser certains domaines clés pour la transition (les risques climatiques, l’alimentation durable, le foncier) », estime le parti Les Écologistes.
Comme dans les programmes d'autres formations de gauche, à l'occasion de précédentes élections, la culture figure en bonne place dans le document des Écologistes, au sein de la partie « Redonner vie aux services publics ». Le parti assure vouloir défendre l'exception culturelle et valoriser la culture comme rempart contre les idéologies « réactionnaires, révisionnistes, racistes et excluantes ».
12 mesures de la plateforme programmatique détaillent la politique culturelle envisagée, mais chacune d'entre elles développe en réalité différentes propositions. La toute première, « Garantir la liberté de création, de diffusion et de programmation artistique » avance ainsi une loi anti-concentration pour les industries culturelles, une protection juridique contre les entraves, pour les auteurs et autrices, ainsi qu'une clause de conscience « permettant de quitter un éditeur en cas de changement d’actionnaire ou de ligne éditoriale ».
Sans surprise, le parti Les Écologistes, dont les députés et sénateurs sont très engagés sur la question, souhaite « créer une assurance-chômage pour les artistes-auteurs afin de garantir une continuité de revenus et de droits sociaux entre deux commandes financée par une augmentation de 5 % de la cotisation des diffuseurs ».
Du côté de la diffusion, le programme envisage une révision « en profondeur » du Pass Culture, sans la détailler, mais promet aussi de garantir « le maillage territorial des bibliothèques et médiathèques ». Parallèlement seraient encouragées « la création et la pérennisation des tiers-lieux culturels dans les zones rurales, les territoires ultramarins et les quartiers populaires ».
Les Écologistes souhaitent aussi, afin de garantir l'effectivité des droits culturels, « associer les citoyen·nes aux décisions qui orientent les politiques culturelles en les intégrant systématiquement dans les instances de décision » ou encore « créer des infrastructures et des lieux de résidences 100 d’artistes dans les établissements scolaires, les établissements de soin ».
Alors que le budget du ministère de la Culture a encaissé plusieurs coupes successives, Les Écologistes, arrivés au pouvoir, commenceraient par « rééquilibrer le budget du ministère de la Culture entre Paris et les autres régions, entre centres-villes et périphéries, entre villes et campagnes », en renforçant par ailleurs les moyens des Directions régionales des Affaires Culturelles (DRAC).
Le programme mentionne aussi la défense des langues régionales dans l’Hexagone (basque, breton, catalan, alsacien, occitan), en Corse et dans les territoires dits d’Outre mer (créoles, saramaka, kanak, tahitiens, shimaoré…) ainsi qu'un soutien à l’enseignement bilingue et au plurilinguisme des minorités.
Sous une présidence écologiste, les aides publiques à la culture et à l'édition seraient conditionnées « à la mise en place effective de la parité, de l’inclusion et de dispositifs visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles ». L'État veillerait également « à la promotion des femmes et des personnes minorisées comme artistes (scènes, écrans..) et à des postes de responsabilité (lieux de décision, lieux de diffusion…) ». La préservation du prix unique du livre figure en bonne place dans le programme.
Évidemment, la politique culturelle serait dotée d'un versant plus directement centré sur la protection de l'environnement, par une décarbonation des usages « en transformant les mobilités des publics, des artistes et des œuvres ». Circuits courts, mutualisation des moyens de production et de diffusion, écoconception, sobriété numérique seraient valorisés, ainsi que les acteurs culturels qui, « par leurs récits, sont un rempart face aux dérèglements climatiques, à l’effondrement des écosystèmes et à la crise démocratique ».
À LIRE - Pour la “liberté du monde du livre”, le PS veut une “puissance publique forte”
À l'international, Les Écologistes entendent « développer les programmes d’accueil d’artistes menacé·es dans leurs pays », valoriser « les échanges culturels internationaux qui ont constitué le patrimoine » et, sur un plan plus européen, protéger l'exception culturelle face aux développeurs d'outils d'intelligence artificielle. Le parti souhaite ainsi « rémunérer les œuvres protégées par le droit d’auteur qui ont été utilisées pour constituer les bases d’entraînement des IA », revendication des industries culturelles, mais aussi « attribuer un droit d’opposition aux artistes pour tout usage commercial ou numérique de leur création ».
Le programme complet est disponible ci-dessous.
Photographie : Marine Tondelier à la Fête de l'Humanité 2023 (Selbymay, CC BY 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Une « journée de mobilisation citoyenne » : ainsi l'illustratrice lyonnaise Céline dessine n'importe quoi présente-t-elle son initiative, « La Bamboche des libraires ». Elle invite tout simplement les lecteurs et lectrices à se rendre en librairie, partout en France, évoquant « un geste collectif, festif et à la portée de tous ».
10/07/2026, 16:45
Après 53 ans d’activité, la librairie Dinali cessera son activité à Strasbourg pendant l’été 2026. Le point de vente du passage de la Mésange fermera le 31 juillet, avant celui du 102, Grand’Rue, le 31 août. Les gérants Jennifer et Thierry Goepp ont pris cette décision après trois exercices déficitaires, dans un contexte de hausse des charges et de baisse des ventes de livres. Aucun repreneur n’a été trouvé pour les deux magasins.
10/07/2026, 13:55
Yvon Le Men, Prix Goncourt de la poésie en 2019, fait don de ses archives à la Bibliothèque nationale de France. Conservé au département des Manuscrits, le fonds réunit 47 dossiers d’œuvres rédigées entre 1974 et 2025 ainsi que 26 carnets de voyage et de notes. Il retrace le travail d’écriture du poète breton, ses échanges avec plusieurs écrivains et la préparation de certains de ses livres.
10/07/2026, 11:11
Librairie historique de Riom, Le Cadran Solaire prenait, en 2009, la suite de la Librairie Robin, installée depuis 50 ans dans le centre-ville. Frédérique Gillet-Jardat, propriétaire, a déposé, le 11 juin dernier, un dossier pour obtenir le placement en redressement judiciaire du commerce. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand y a répondu favorablement.
10/07/2026, 09:38
Imaginez perdre votre père à 7 ans et vous retrouver seul quelques années plus tard dans un environnement inconnu avec de grandes responsabilités. C’est ce qu’Ayster a vécu... le personnage principal de mon manga « Ayster To Shinda Tsuki » (Ayster et la lune morte en français).
10/07/2026, 09:00
Augmenter le salaire des personnes qui entrent dans l'entreprise, voilà de quoi séduire de futurs talents. de 51.000 à 55.000 $ par an aux États-Unis à partir du 3 août 2026. L’annonce intervient dans un secteur où les rémunérations, la syndicalisation et les conditions d’accès aux métiers du livre restent de constants sujets de tension.
09/07/2026, 16:47
Le 26 juin dernier, le tribunal judiciaire de Paris a convoqué un monument du 7e art français, À bout de souffle (1960), de Jean-Luc Godard, et plus particulièrement un cliché de Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo, pris sur le tournage. Cette image, due au photographe Raymond Cauchetier (1920-2021), était au cœur d'une action en justice intentée par sa veuve, Kaoru Cauchetier, contre les éditions Flammarion.
09/07/2026, 16:18
L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne estime que trois sociétés du groupe Amazon peuvent être regardées comme fournissant des services postaux en Italie. Derrière ce contentieux né d’une sanction de l’agence italienne de régulation des communications en 2018 se joue une question très concrète pour le commerce en ligne, donc aussi pour le livre : quand une plateforme trie, organise, sous-traite ou dépose des colis en casiers, n'est-elle qu'une simple chaîne logistique ?
09/07/2026, 14:28
La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l’Université de Montréal vient d’acquérir sept documents patrimoniaux couvrant plus de 1000 ans d’histoire du livre. Dans cet ensemble figure un fragment carolingien daté autour de l’an 900, accompagné d’un psautier enluminé, d’un livre d’heures parisien, de deux incunables, d’un traité d’anatomie et d’un fac-similé de la Bible de Maciejowski.
09/07/2026, 14:19
À Wakefield, dans le Rhode Island, la Hera Gallery présente jusqu’au 1er août 2026 « Unspeakable: Getting the Word(s) Out », une installation de Kathie Florsheim réalisée après la publication par PEN America d’une liste de plus de 350 mots et expressions retirés de sites ou de documents gouvernementaux, signalés pour examen ou déconseillés dans certaines agences fédérales. L’œuvre fait partie de « Threading Time and Place », une exposition organisée autour des 250 ans de la Révolution américaine.
09/07/2026, 13:44
Marie-Anne Ferry-Fall a été désignée présidente du conseil d’administration du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) le 7 juillet 2026. Directrice générale de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et présidente du collège auteurs du CFC, elle succède à Hervé Rony, directeur général de la Société civile des auteurs multimédia (Scam), qui assurait la présidence après le départ de Guillaume Montégudet fin 2025.
09/07/2026, 12:20
Le président américain aura multiplié les procédures pour tenter de se soustraire au jugement rendu en mai 2023, puis confirmé en appel l'année suivante : il a bel et bien agressé sexuellement l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, au milieu des années 1990. Après une énième manœuvre de Trump et de ses avocats pour rouvrir le dossier, la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a ordonné le paiement d'une amende de 5,8 millions $.
09/07/2026, 12:03
Un incendie s’est déclaré mercredi 8 juillet 2026 au matin dans une habitation à Augan, dans le Morbihan. Le feu s’est propagé à plusieurs maisons du centre-bourg et a touché la librairie La Grange aux Livres, une maison mitoyenne ainsi que deux habitations.
09/07/2026, 11:57
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 juillet 2026, un arrêt très attendu autour des manuscrits d’Anne Frank. Une édition scientifique peut rester librement accessible dans les pays où les textes relèvent du domaine public, même s’ils demeurent protégés ailleurs dans l’Union. Encore faut-il que le site empêche efficacement l’accès depuis les territoires où les droits subsistent — y compris face au contournement possible par VPN.
09/07/2026, 10:29
On dit encore trop souvent aux petits garçons qu’ils doivent être forts. Qu’un homme, un « vrai », ça ne pleure pas ! « Kaël et le Dragon » prend le contre-pied tout en douceur : ce conte initiatique suit un petit prince persuadé qu’être fort, c’est ne jamais pleurer, jusqu’à sa rencontre avec le dragon. Posé dans un univers inspiré d’Haïti, l’album aborde l’intelligence émotionnelle et la masculinité positive dès 3 ans. Pour le financer, la maison bruxelloise AYO Éditions a lancé une campagne sur Ulule.
09/07/2026, 09:00
Top Articles30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil
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