Présidentielle : que proposent Les Écologistes pour la culture et le livre ?

L'éloignement de la perspective d'une primaire pour une candidature unique à gauche a conduit le parti Les Écologistes à présenter, le lundi 13 juillet dernier, sa « plateforme programmatique ». Ce document, « fruit d’un travail inédit dans notre Parti » selon Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, et Aïssa Ghalmi, secrétaire national adjoint des Écologistes, incarne la proposition politique des Verts pour la présidentielle de 2027.

Son contenu est le fruit d'une dizaine de mois de consultations « avec des syndicats, des associations, des entrepreneurs, des ONG, et des citoyennes et citoyens engagés », précise l'organisation. Des contributions citoyennes s'y sont ajoutées, après réception de quelque 50.000 apports et critiques : 87 % des propositions ont été modifiées suite à cette consultation et 68 ont été ajoutées.

Formalisé derrière un idéal de « prospérité écologique », le programme des Écologistes avance « un choix de société assumé », qui combine sécurité sociale, sécurité environnementale et sécurité géopolitique, afin de « protéger notre qualité de vie dans un monde devenu plus dangereux ».

Si les mesures du programme ne sont pas chiffrées, l'avant-propos aborde la question économique et esquisse l'abandon d'« une politique de l’offre qui a été synonyme d’austérité pour les ménages populaires et pour les services publics » au profit d'une « économie limitant l’emprise sur la planète à ce que celle-ci peut reconstituer par elle-même ». « Cela suppose de socialiser certains domaines clés pour la transition (les risques climatiques, l’alimentation durable, le foncier) », estime le parti Les Écologistes.

La culture, exception et rempart

Comme dans les programmes d'autres formations de gauche, à l'occasion de précédentes élections, la culture figure en bonne place dans le document des Écologistes, au sein de la partie « Redonner vie aux services publics ». Le parti assure vouloir défendre l'exception culturelle et valoriser la culture comme rempart contre les idéologies « réactionnaires, révisionnistes, racistes et excluantes ».

12 mesures de la plateforme programmatique détaillent la politique culturelle envisagée, mais chacune d'entre elles développe en réalité différentes propositions. La toute première, « Garantir la liberté de création, de diffusion et de programmation artistique » avance ainsi une loi anti-concentration pour les industries culturelles, une protection juridique contre les entraves, pour les auteurs et autrices, ainsi qu'une clause de conscience « permettant de quitter un éditeur en cas de changement d’actionnaire ou de ligne éditoriale ».

Sans surprise, le parti Les Écologistes, dont les députés et sénateurs sont très engagés sur la question, souhaite « créer une assurance-chômage pour les artistes-auteurs afin de garantir une continuité de revenus et de droits sociaux entre deux commandes financée par une augmentation de 5 % de la cotisation des diffuseurs ».

Du côté de la diffusion, le programme envisage une révision « en profondeur » du Pass Culture, sans la détailler, mais promet aussi de garantir « le maillage territorial des bibliothèques et médiathèques ». Parallèlement seraient encouragées « la création et la pérennisation des tiers-lieux culturels dans les zones rurales, les territoires ultramarins et les quartiers populaires ».

Les Écologistes souhaitent aussi, afin de garantir l'effectivité des droits culturels, « associer les citoyen·nes aux décisions qui orientent les politiques culturelles en les intégrant systématiquement dans les instances de décision » ou encore « créer des infrastructures et des lieux de résidences 100 d’artistes dans les établissements scolaires, les établissements de soin ».

Local et international

Alors que le budget du ministère de la Culture a encaissé plusieurs coupes successives, Les Écologistes, arrivés au pouvoir, commenceraient par « rééquilibrer le budget du ministère de la Culture entre Paris et les autres régions, entre centres-villes et périphéries, entre villes et campagnes », en renforçant par ailleurs les moyens des Directions régionales des Affaires Culturelles (DRAC).

Le programme mentionne aussi la défense des langues régionales dans l’Hexagone (basque, breton, catalan, alsacien, occitan), en Corse et dans les territoires dits d’Outre mer (créoles, saramaka, kanak, tahitiens, shimaoré…) ainsi qu'un soutien à l’enseignement bilingue et au plurilinguisme des minorités.

Sous une présidence écologiste, les aides publiques à la culture et à l'édition seraient conditionnées « à la mise en place effective de la parité, de l’inclusion et de dispositifs visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles ». L'État veillerait également « à la promotion des femmes et des personnes minorisées comme artistes (scènes, écrans..) et à des postes de responsabilité (lieux de décision, lieux de diffusion…) ». La préservation du prix unique du livre figure en bonne place dans le programme.

Évidemment, la politique culturelle serait dotée d'un versant plus directement centré sur la protection de l'environnement, par une décarbonation des usages « en transformant les mobilités des publics, des artistes et des œuvres ». Circuits courts, mutualisation des moyens de production et de diffusion, écoconception, sobriété numérique seraient valorisés, ainsi que les acteurs culturels qui, « par leurs récits, sont un rempart face aux dérèglements climatiques, à l’effondrement des écosystèmes et à la crise démocratique ».

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À l'international, Les Écologistes entendent « développer les programmes d’accueil d’artistes menacé·es dans leurs pays », valoriser « les échanges culturels internationaux qui ont constitué le patrimoine » et, sur un plan plus européen, protéger l'exception culturelle face aux développeurs d'outils d'intelligence artificielle. Le parti souhaite ainsi « rémunérer les œuvres protégées par le droit d’auteur qui ont été utilisées pour constituer les bases d’entraînement des IA », revendication des industries culturelles, mais aussi « attribuer un droit d’opposition aux artistes pour tout usage commercial ou numérique de leur création ».

Le programme complet est disponible ci-dessous.

Photographie : Marine Tondelier à la Fête de l'Humanité 2023 (Selbymay, CC BY 4.0)

Par Antoine Oury

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