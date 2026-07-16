Incendies ou inondations : ce que nous refusons de voir nous rattrape toujours

Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

En quelques heures, la forêt de Fontainebleau est passée d’un lieu de promenade à une zone d’évacuation. Routes barrées, habitations menacées, fumées persistantes : ce changement rappelle que le danger ne surgit pas toujours là où on l’attend. Il peut aussi, sans prévenir, bouleverser les certitudes liées à un paysage familier.

Dans Rochebrune, Xavier et Isabelle, couple en crise, emmènent leurs enfants à la montagne pour tenter de recoller les morceaux. Le décor pourrait être celui d’une pause réparatrice, mais l’altitude n’apaise rien. Xavier maintient son projet d’ascension malgré les alertes météorologiques et Isabelle se rapproche d’un homme du village : mais lorsque la pluie redouble, tout finit par lâcher, dedans comme dehors. Le danger fait remonter les tensions et confronte chacun à ses choix.

De la même manière, des pluies atteignant par endroits 30 centimètres ont inondé des routes texanes ce 14 juillet et provoqué des dizaines de sauvetages, alors que de nouvelles crues étaient redoutées. Rapporté par l’Associated Press, cet épisode américain rappelle surtout qu’une alerte ne sert que si elle est réellement prise en compte.

Le récit de Sophie Divry, entre thriller métaphysique, fable écologique et satire sociale, évoque aussi une pluie qui redouble jusqu’à faire céder les digues « physiques et morales ». Ici, les personnages deviennent des modèles réduits de notre manière de composer avec le danger : chacun perçoit les signes, sans pour autant leur accorder la même importance.

Le danger météorologique agit alors comme un révélateur au sein de la famille : qui prend les décisions, qui en assume les conséquences, qui s’accroche encore à l’idée que l’expérience ou la volonté suffiront à garder le contrôle ? Dans Rochebrune, ce qui se trame dehors vient simplement accélérer des tensions déjà présentes dedans.

La situation ailleurs en France montre bien que ces situations ne sont plus isolées : dans la Drôme, Le Monde a suivi l’évacuation de plusieurs villages du Diois face à un feu progressant sur un relief difficile. Le 13 juillet, la préfecture de la Drôme estimait à plus de 4 400 hectares la superficie déjà ravagée par l’incendie du massif de Justin.

Feu, pluie torrentielle, crue fictionnelle... Les phénomènes diffèrent, mais ils placent habitants comme vacanciers devant une même perte de repères. Sophie Divry ne transforme pas son roman en manuel d’instruction, elle met simplement à l’épreuve une famille ordinaire dans ce monde de plus en plus dangereux où « nous ne sommes pas préparés pour y faire face ».

La voix donne vie à ce que les personnages taisent ou préfèrent ignorer dans le récit, elle plonge l’auditeur au plus près de leurs choix, comme s’il les vivait avec eux et en percevait immédiatement les conséquences.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par Alysson Paradis :

Crédits photo : Pixabay, CC

Par Samantha Trapier

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