Netflix adapte Le Secret des secrets de Dan Brown en série

Le roman Le Secret des secrets a été publié le 9 septembre 2025, quelques mois après la commande de la série par Netflix. Il s’agit du sixième livre mettant en scène Robert Langdon. Le personnage était apparu pour la première fois en 2000 dans Anges et Démons, avant de revenir notamment dans Da Vinci Code, Le Symbole perdu, Inferno et Origine.

Dans cette nouvelle enquête, Langdon tente de retrouver Katherine Solomon, sa compagne, qui a disparu avec le manuscrit de ses recherches. La scientifique travaille sur l’esprit humain et ses découvertes sont présentées comme susceptibles d’en modifier profondément la compréhension. Le récit associe cette recherche à une course contre le temps et à des forces anciennes qui entendent s’emparer de ses travaux.

Dan Brown participe directement à l'adaptation de son livre. Il a cocréé la série avec Carlton Cuse et intervient comme scénariste et producteur exécutif. Cuse occupe également les fonctions de scénariste, responsable de la direction artistique et de la supervision de la série et producteur exécutif, tandis qu’Emma Forman représente la société Genre Arts au sein de la production.

La série de romans consacrée à Langdon totalise plus de 250 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Elle a été publiée dans 56 langues depuis la sortie d’Anges et Démons. Le Secret des secrets prolonge donc un cycle littéraire commencé 25 ans avant la parution de ce sixième volume.

Un nouveau Robert Langdon après les films de Ron Howard

Morgan Spector est en négociations pour reprendre le personnage principal, mais son recrutement n’est pas encore conclu. Rebecca Hall, de son côté, viserait le rôle de Katherine Solomon.

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Spector interprète actuellement George Russell dans la série The Gilded Age. Il est également apparu dans Black Rabbit, The Plot Against America et Homeland. Selon Deadline, un accord avec Netflix ne l’obligerait pas à quitter The Gilded Age, sous réserve d’un aménagement des calendriers de tournage. Hall a récemment joué dans The Beauty et participé à la série The Studio.

Robert Langdon a déjà été incarné par Tom Hanks dans trois films réalisés par Ron Howard : Da Vinci Code en 2006, Anges et Démons en 2009 et Inferno en 2016. Ashley Zukerman en avait ensuite joué une version plus jeune dans la série The Lost Symbol, diffusée en 2021 et arrêtée après une unique saison. La série adaptée du Secret des secrets confiera donc le rôle à un troisième interprète si les discussions avec Morgan Spector aboutissent.

Aucune date de diffusion n’a été annoncée pour le moment.

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Par Ewen Berton

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