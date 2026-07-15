L'IA lit-elle mieux les romans que les comédiens ? Ce test étonne les auditeurs

La cabine d’enregistrement n’est pas encore à vendre, mais la machine vient de réussir une audition remarquée. Le 14 juillet 2026, la société américaine Spoken a dévoilé une enquête réalisée par Edison Research at SSRS auprès de 1005 adultes américains se présentant comme auditeurs de livres audio de fiction.

Répartis aléatoirement en deux groupes, les participants ont entendu des extraits d’un thriller de science-fiction sans connaître l’origine de la lecture. Les uns écoutaient un comédien professionnel seul au micro, les autres, le système Spoken Multi-Cast, qui attribue une voix synthétique distincte aux personnages.

L’IA gagne les dialogues, l’humain conserve le récit

Dans les passages à plusieurs voix, la production automatisée obtient de meilleurs résultats sur les trois critères mis en avant par Spoken : 61 % d’opinions favorables, contre 53 % pour le narrateur humain ; 66 % contre 60 % pour la qualité perçue ; et 58 % contre 49 % pour l’engagement. Dès que les échanges cèdent la place à un passage d’exposition, le classement s’inverse au bénéfice du comédien.

L’illusion fonctionne assez bien : parmi les personnes exposées à la version artificielle, 61 % ont cru entendre une interprétation humaine. Dans l’autre groupe, 65 % ont correctement reconnu le professionnel. Après révélation du procédé, l’intention d’achat atteint 46 % pour Spoken Multi-Cast, contre 49 % pour la lecture traditionnelle, un écart présenté comme statistiquement non significatif.

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L’écoute semble surtout déplacer les réticences. Avant la démonstration, 31 % des répondants se disaient disposés à essayer un titre lu par une IA. Après l’extrait, 65 % déclaraient pouvoir écouter un ouvrage entier produit avec Spoken Multi-Cast. Parmi les auditeurs fréquents, 81 % se montrent intéressés par l’attribution d’une voix propre à chaque personnage, dont 51 % « très intéressés ».

« La qualité compte, quelle que soit la manière dont la narration est produite », estime Megan Lazovick, vice-présidente d’Edison Research. Le propos épouse la stratégie de Spoken : promettre aux auteurs et aux maisons d’édition une mise en voix chorale, sans réunir une troupe de comédiens ni multiplier les séances de studio.

Une comparaison soigneusement mise en scène

Le résultat ne permet pourtant pas d’affirmer que l’intelligence artificielle « lit mieux » qu’un être humain. L’expérience oppose une distribution synthétique à voix multiples à une interprétation humaine en solo. Elle mesure donc à la fois l’effet de la technologie et celui d’une mise en scène plus différenciée. Une production humaine réunissant plusieurs interprètes n’a pas été testée.

Autre précaution : l’enquête a été commandée par Spoken, dont elle évalue directement le produit. Les extraits mis en ligne proviennent de Taming the Perilous Skies, premier roman de Phil Marshall, fondateur et directeur général de l’entreprise. L’intrigue suit Jack Woods, chargé d’élucider l’effondrement mondial d’un réseau de transport fondé sur l’antigravité, avec l’aide de la spécialiste du chiffrement Olivia Martorana. La version audio disponible sur la plateforme revendique plus d’une centaine de voix.

Le panel est conséquent, mais le test porte sur un seul récit de science-fiction et deux passages. Spoken ne publie ni la méthodologie intégrale ni les tableaux croisés, annoncés comme disponibles sur demande. La portée des résultats demeure donc limitée à ce protocole et à ce type de mise en voix.

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Ces réserves comptent d’autant plus qu’une enquête générale, également conduite par Edison Research pour l’Audio Publishers Association, dessinait quelques semaines auparavant un paysage moins enthousiaste. Publiée le 5 juin 2026, elle constatait que la proportion d’auditeurs prêts à essayer un livre audio lu par une IA avait reculé de 70 % en 2025 à 61 % en 2026. Seuls 16 % déclaraient en avoir déjà écouté un, tandis que ces productions représentaient 0,03 % des recettes américaines du secteur en 2025.

Les protocoles n’interrogent pas la même chose. L’étude de l’APA recueille une opinion générale ; celle de Spoken observe la réaction à un produit précis, après écoute. Jim Dinegar, directeur général de l’organisation professionnelle américaine, rappelait que les enregistrements automatisés concernent souvent des titres de fonds ou des ouvrages dont le potentiel commercial ne permettrait pas de financer une production classique.

Une recherche publiée en mai 2026 dans Computers in Human Behavior Reports apporte un autre point de comparaison. Des chercheurs de l’Université de Vienne y ont soumis des extraits littéraires, lus soit par des voix générées, soit par des professionnels, à des amateurs d’audiolivres. Les écarts d’évaluation se sont révélés minimes ; les auteurs estiment que, du point de vue des auditeurs, les voix artificielles peuvent désormais constituer un substitut viable.

En France, la réponse professionnelle passe pour l’instant par la transparence. La commission Livre audio du Syndicat national de l’édition et l’association Les Voix ont lancé en juin 2025 le label “Interprétation humaine”, destiné aux ouvrages enregistrés par des comédiens et signalé sur les couvertures comme dans les métadonnées. Le test de Spoken ne le rend pas superflu : il montre précisément pourquoi l’origine de la voix devient une information éditoriale.

Crédits illustration : Mohamed_hassan CC 0

Par Nicolas Gary

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