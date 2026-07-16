Le Mal du pays : Colin Barrett raconte l’Irlande rurale sans misérabilisme

Colin Barrett est l’une des voix montantes de la littérature irlandaise. Deux de ses ouvrages ont déjà eu pas mal d’écho — Jeunes Loups, des nouvelles publiées en français en 2016, et Fils prodigues, son premier roman sorti l’an passé —, mais on va faire sa connaissance avec son recueil de nouvelles récemment traduit : Le Mal du pays.

La traduction de l’anglais (Irlande) est signée par Zacharie Boissau.

C’est du rural et du social

Une fusillade sans réelle gravité, deux orphelins sous la garde de leur frère aîné — il sera souvent question de fratrie —, une scène de bar avec les frères Alpes, une autre scène de bar — il y en aura plusieurs, on est en Irlande ! —, un anniversaire, une réception après des obsèques…

Dans la fusillade, il y aura un blessé, moitié par accident, moitié par bêtise, un « de ces petits escrocs prolifiques et irrémédiablement minables qui possédaient un authentique instinct criminel mais aucun talent pour la chose ». Quant aux frères Alpes accoudés au bar, « ils faisaient la peinture, l’électricité, le carrelage, mais leur domaine d’expertise restait de remuer la terre : creuser des trous, reboucher des trous. Des trous de circonférences et de profondeurs diverses. Les trous, c’était leur truc ».

Et quand la vie d’Eileen croise celle de Murt, c’est parce qu’ils se sont rencontrés « quand la bande de filles avec qui traînait Eileen était tombée sur la bande de gars avec qui traînait Murt ».

Colin Barrett a grandi dans le comté de Mayo, dans l’ouest de l’Irlande. On n’est pas très loin à l’ouest de chez nous, mais certaines nouvelles sentent presque le Far West. C’est du rural et du social.

Si les histoires n’ont pas de véritable lien entre elles, la remarquable unité de ton fait que l’on passe d’un groupe de personnages à un autre en ayant l’impression de s’inviter de maison en maison, de frapper à la porte de chacun de nos voisins, même s’il n’est pas vraiment besoin de toquer puisque l’une des nouvelles s’intitule très justement : « Qui que vous soyez, entrez donc ».

Dans l’Irlande de Barrett, les gars ont « cette hygiène de vie sans vergogne ». Ils ont vieilli prématurément, mangent trop de repas à emporter, dorment mal et ne passent « pas un week-end sans descendre des fûts entiers de Guinness ».

Quant aux quelques rares filles, elles sont « de celles qui, malgré leur beauté, se maquillent à la truelle ».

Les nouvelles de Colin Barrett racontent crûment, mais sans aucun misérabilisme, des familles éclatées, des existences au bord de la rupture, des hommes comme perdus entre deux eaux, celle de l’océan, celle des rivières, mais « à qui il ne serait jamais venu à l’idée de partir vivre ailleurs ».

Des hommes pas toujours à l’aise avec les femmes, « le style d’hommes à aller à pied au supermarché, faire les courses pour sa maman, tous les jours religieusement pendant des années, jusqu’à ce que l’un des deux casse sa pipe ».

Ce ne sont pas des nouvelles que l’on appelle « à chute », mais plutôt de celles qui se terminent en ellipse, comme suspendues. Des fragments volés, des moments de vie, comme on dit.

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L’écriture épurée est presque parfaite, soigneusement travaillée sans que cela paraisse, mais il n’y a là ni message ni morale. Seul compte le regard bienveillant de Colin Barrett posé sur ses compatriotes, très attentif à leur humanité. C’est peut-être pourquoi il m’a manqué un petit quelque chose, comme un courant de force qui aurait traversé ces nouvelles, pour m’attacher définitivement à ce comté de Mayo, au nord de Galway.

Par Bruno Ménétrier

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